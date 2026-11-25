Ngày 18/11/2026, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần AAV Group (AAV Group, trước đây là Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc) đã thông qua nghị quyết điều chỉnh cơ cấu sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2021 theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Theo Nghị quyết vừa thông tn, tổng số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến phân bổ vẫn giữ nguyên ở mức 366 tỷ đồng. Công ty cho biết, việc điều chỉnh chỉ thay đổi cơ cấu phân bổ giữa các dự án, đồng thời cập nhật tiến độ sử dụng vốn để phù hợp với tình hình triển khai thực tế và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty.

Cụ thể, AAV Group quyết định chuyển 40 tỷ đồng từ mục 3 – Hợp tác đầu tư xây dựng dự án Khu nhà ở Ngọc Sơn, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương (nay là phường Tân Hưng, thành phố Hải Phòng). Trong số tiền này, 25 tỷ đồng được chuyển sang mục 2 – Đầu tư xây dựng dự án Khu dân cư phía Đông đường Trần Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương (nay là phường Chu Văn An, thành phố Hải Phòng).

Quyết định điều chỉnh cơ cấu sử dụng vốn của AAV

Bên cạnh đó, 5 tỷ đồng được chuyển sang mục 4 – Bổ sung vốn lưu động và 10 tỷ đồng được chuyển sang mục 5 – Đầu tư xây dựng dự án Khu dân cư phía Đông đường Yết Kiêu, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng.

Theo doanh nghiệp, việc điều chỉnh được thực hiện trên cơ sở tình hình triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh và nhu cầu sử dụng vốn trong từng thời kỳ, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Phân bổ 158 tỷ đồng cho dự án Khu dân cư phía Đông đường Trần Hưng Đạo

Sau điều chỉnh, dự án Khu dân cư phía Đông đường Trần Hưng Đạo được phân bổ 158 tỷ đồng, tăng 25 tỷ đồng so với phương án trước đó là 133 tỷ đồng.

Trong khi đó, dự án Khu nhà ở Ngọc Sơn không tiếp tục được phân bổ vốn từ đợt phát hành cổ phiếu năm 2021. Trước điều chỉnh, dự án này được phân bổ 40 tỷ đồng.

Đối với phương án bổ sung vốn lưu động, AAV Group nâng số tiền phân bổ từ 48 tỷ đồng lên 53 tỷ đồng, tăng 5 tỷ đồng.

Dự án Khu dân cư phía Đông đường Yết Kiêu được nâng mức phân bổ từ 105 tỷ đồng lên 115 tỷ đồng, tăng 10 tỷ đồng.

Riêng phương án hợp tác đầu tư kinh doanh với Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Thương mại Quốc tế (TRABINCO) để triển khai tổ hợp biệt thự, nhà ở liền kề và nhà dịch vụ thương mại Khu dân cư Cầu Yên tại thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương (nay là xã Tứ Kỳ, thành phố Hải Phòng) tiếp tục được giữ nguyên mức phân bổ 40 tỷ đồng.

Cùng với việc điều chỉnh cơ cấu phân bổ, AAV Group cũng cập nhật tiến độ sử dụng vốn dự kiến cho các dự án.

Đối với dự án Khu dân cư phía Đông đường Trần Hưng Đạo, công ty dự kiến tiếp tục sử dụng 50 tỷ đồng trong quý II/2026 đến quý II/2027 và 25 tỷ đồng trong quý IV/2027.

Với dự án Khu dân cư phía Đông đường Yết Kiêu, doanh nghiệp dự kiến sử dụng 23 tỷ đồng trong quý III/2026 đến quý IV/2026, 35 tỷ đồng trong quý III/2026 đến quý I/2027 và 10 tỷ đồng trong quý IV/2026 đến quý IV/2027.

Đối với khoản bổ sung vốn lưu động, phương án mới giữ nguyên các khoản đã được phân bổ trước đó, đồng thời cập nhật thêm 5 tỷ đồng dự kiến sử dụng trong giai đoạn quý IV/2026 đến quý IV/2027.

AAV Group báo lỗ hơn 18,6 tỷ đồng sau 9 tháng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, Công ty Cổ phần AAV Group ghi nhận doanh thu thuần trong quý đạt 99 tỷ đồng, tăng 40,9% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng nhanh hơn doanh thu khiến lợi nhuận gộp giảm 49,4%, còn 1,5 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính đạt 341,4 triệu đồng, trong khi chi phí tài chính ghi nhận 485,7 triệu đồng. Chi phí bán hàng tăng từ 473,4 triệu đồng lên 605,7 triệu đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp đạt 4,2 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức 4,5 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.

Kết quả, AAV Group báo lỗ trước thuế 3,8 tỷ đồng, trái ngược với mức lãi 34,4 tỷ đồng của quý III/2025.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của AAV Group đạt 297,5 tỷ đồng, tăng 45,3% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế chuyển từ mức lãi 34,3 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025 sang lỗ 18,7 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2026.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của AAV Group đạt 1.397,6 tỷ đồng, giảm 27,2 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt 303,2 tỷ đồng, tăng so với mức 257,7 tỷ đồng đầu năm; tài sản dài hạn đạt 1.094,4 tỷ đồng, giảm so với mức 1.167 tỷ đồng.

Đáng chú ý, hàng tồn kho của AAV Group giảm mạnh từ 2,7 tỷ đồng đầu năm xuống còn 203,3 triệu đồng tại thời điểm 30/9/2026, tương ứng giảm khoảng 92,4%.

Trong khi đó, tiền và các khoản tương đương tiền giảm từ 12,7 tỷ đồng xuống còn 7,6 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả của AAV Group tại ngày 30/9/2026 đạt 674,5 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức 679,9 tỷ đồng đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn giảm từ 343,7 tỷ đồng xuống 105,8 tỷ đồng, trong khi nợ dài hạn tăng từ 336,2 tỷ đồng lên 568,7 tỷ đồng.

Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm từ 95,8 tỷ đồng xuống 90,2 tỷ đồng. Ngược lại, vay và nợ thuê tài chính dài hạn tăng từ 285,7 tỷ đồng lên 518,3 tỷ đồng.

Chi phí dở dang tại hai dự án bất động sản tăng gần 66 tỷ đồng sau 9 tháng

Theo thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 của Công ty Cổ phần AAV Group, tại ngày 30/9/2026, chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn của doanh nghiệp đạt 809,6 tỷ đồng, tăng 97,3 tỷ đồng so với đầu năm. Khoản mục này chủ yếu tập trung tại các dự án bất động sản, trong đó dự án Khu dân cư phía Đông đường Yết Kiêu và dự án Khu dân cư phía Đông đường Trần Hưng Đạo chiếm phần lớn.

Cụ thể, chi phí dở dang tại dự án Yết Kiêu đạt 459,2 tỷ đồng, tăng 62,5 tỷ đồng so với đầu năm. Dự án được triển khai trên diện tích 199.559 m² tại phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, với tổng mức đầu tư các hạng mục hạ tầng kỹ thuật theo giấy chứng nhận đầu tư là 214,65 tỷ đồng. Theo doanh nghiệp, dự án đã triển khai thi công 10 hạng mục, trong đó san nền đạt 90%, đường giao thông đạt 85%, trồng cây xanh và thảm cỏ đạt 80%, thoát nước mưa đạt 85%, thoát nước thải đạt 85%, cấp nước và phòng cháy chữa cháy đạt 85%, điện chiếu sáng đạt 85%, di chuyển đường dây trung thế 22kV và 35kV đạt 80%, điện 0,4kV sinh hoạt đạt 85%.

Tại dự án Khu dân cư phía Đông đường Trần Hưng Đạo, chi phí xây dựng cơ bản dở dang đạt 306,9 tỷ đồng, tăng 3,6 tỷ đồng so với đầu năm. Dự án có tổng diện tích quy hoạch 89.146 m², được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 theo Quyết định số 3846 ngày 11/12/2017. AAV Group đã trúng thầu và ký hợp đồng đầu tư số 01/2019/HĐ-ĐT xây dựng khu dân cư tại phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh.

Theo thuyết minh, ngày 16/4/2024, UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 1461/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư phía Đông đường Trần Hưng Đạo. Ngày 19/3/2025, đơn vị đã thực hiện nộp 12,5 tỷ đồng tiền bồi thường giải phóng mặt bằng bằng hình thức bảo lãnh theo công văn số 109/CV-HĐGPMB ngày 19/3/2025 và hoàn thành nghĩa vụ giải phóng mặt bằng cho dự án này.

Đối với dự án Côn Sơn, chi phí dở dang ghi nhận 5 tỷ đồng, gần như không thay đổi so với đầu năm. Đây là dự án đầu tư Cụm du lịch biệt thự nhà vườn Côn Sơn - Kiếp Bạc tại phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, triển khai trên diện tích 906.800 m², với tổng mức đầu tư dự kiến 550 tỷ đồng. Dự án được chấp thuận đầu tư theo văn bản số 695/QĐ-UBND ngày 13/2/2018 của UBND tỉnh Hải Dương. Các chi phí đã phát sinh liên quan đến công tác lập hồ sơ, xin cấp giấy chứng nhận đầu tư và đo đạc. Hội đồng giải phóng mặt bằng đã kiểm kê và bàn giao 68/73 hồ sơ giải phóng mặt bằng để tổ chức xét duyệt. Dự án đang đánh giá tác động môi trường và thẩm định tại Bộ Tài nguyên và Môi trường.