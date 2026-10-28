AAAP 2026, thúc đẩy hợp tác chăn nuôi bền vững

Khẳng định vị thế chăn nuôi Việt Nam trên trường quốc tế

Ngày 28/10, Hội nghị Khoa học Chăn nuôi Á - Úc lần thứ 21 (AAAP 2026) khai mạc tại Hà Nội, với khoảng 1.400 đại biểu đăng ký tham dự, thúc đẩy hợp tác khoa học và phát triển ngành chăn nuôi theo hướng bền vững. Hội nghị do Hội Chăn nuôi Việt Nam (AHAV) chủ trì.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp khẳng định: Chăn nuôi của Việt Nam đã khẳng định được vị trí trong nước và quốc tế, GDP chiếm 27% toàn ngành nông nghiệp, đáp ứng cơ bản các loại thực phẩm thiết yếu cho tiêu dùng trong nước và bước đầu xuất khẩu. Sản xuất chế biến thức ăn chăn nuôi công nghiệp, thuốc và sinh phẩm thú y thuộc top đầu của các nước ASEAN.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp phát biểu khai mạc Hội nghị Khoa học Chăn nuôi Á - Úc lần thứ 21 (AAAP 2026). Ảnh: Kiều Chi.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp hoan nghênh và đánh giá cao việc Hiệp hội Chăn nuôi khu vực Á - Úc lựa chọn Việt Nam đăng cai Hội nghị Khoa học Chăn nuôi lần thứ 21. Theo Thứ trưởng, đây là sự kiện quan trọng không chỉ đối với những người làm chăn nuôi và nông nghiệp Việt Nam mà còn đối với đất nước và con người Việt Nam.

Biến đổi khí hậu, dịch bệnh, áp lực môi trường và cạnh tranh thị trường đang đặt ra yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ đối với ngành chăn nuôi. Trong bối cảnh đó, AAAP 2026 lựa chọn chủ đề "Chăn nuôi bền vững - Sustainable Animal Production", hướng tới thúc đẩy ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới chính sách và tìm kiếm giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất, bảo vệ môi trường, tăng cường an toàn sinh học và phúc lợi động vật.

Theo TS. Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam, Chủ tịch AAAP 2026, việc đăng cai hội nghị khẳng định vai trò và uy tín của Việt Nam trong cộng đồng chăn nuôi khu vực. Sự kiện được kỳ vọng thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản trị, định hướng đầu tư xanh và tăng cường liên kết giữa nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp và người chăn nuôi.

Theo TS. Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam, Chủ tịch AAAP 2026, việc đăng cai hội nghị khẳng định vai trò và uy tín của Việt Nam trong cộng đồng chăn nuôi khu vực. Ảnh: Kiều Chi

Ngành chăn nuôi Việt Nam đã đạt những bước tiến đáng kể, với đàn lợn đứng thứ 6, đàn thủy cầm đứng thứ 2 thế giới; sản xuất thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y và chế biến sữa thuộc nhóm dẫn đầu ASEAN.

Được thành lập năm 1980, Hội nghị Khoa học Chăn nuôi Á - Úc (AAAP) được tổ chức định kỳ hai năm một lần, luân phiên tại các quốc gia thành viên. Diễn đàn quy tụ các quốc gia và vùng lãnh thổ có ngành chăn nuôi phát triển như Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Australia, New Zealand, Hàn Quốc,Thái Lan, Indonesia, Philippines và Malaysia.

Mở rộng hợp tác, hướng tới chuỗi giá trị chăn nuôi xanh

AAAP là diễn đàn khoa học quan trọng nhằm thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, trao đổi học thuật và ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất chăn nuôi trong khu vực và trên thế giới. Thông qua các kỳ hội nghị, cộng đồng khoa học và doanh nghiệp có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật xu hướng mới, tìm kiếm giải pháp nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất và hướng tới phát triển chăn nuôi bền vững.

Chương trình khoa học AAAP 2026 bao gồm 14 nhóm chuyên đề, tập trung vào di truyền và giống vật nuôi; dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi; sinh lý và sinh sản động vật; sức khỏe vật nuôi; khoa học về lợn, gia cầm, gia súc nhai lại và các vật nuôi khác; sản phẩm chăn nuôi; môi trường; quản trị số và chăn nuôi thông minh; chăn nuôi nông hộ; thú cưng và động vật cảnh; phúc lợi động vật.

1.400 đại biểu tham dự AAAP 2026. Ảnh: Kiều Chi

Thông qua các phiên trao đổi học thuật, hội nghị hướng tới thúc đẩy ứng dụng kết quả nghiên cứu vào sản xuất, chuyển giao công nghệ và mở rộng hợp tác giữa các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế.

Trong khuôn khổ hội nghị, Ban Tổ chức vinh danh TS. Nguyễn Xuân Dương với Giải Đặc biệt Cống hiến Xuất sắc và PGS.TS. Nguyễn Văn Đức với Giải Lãnh đạo Khoa học Xuất sắc. Các giải thưởng báo cáo khoa học được trao ở hai hạng mục báo cáo miệng và báo cáo poster, mỗi hạng mục gồm một giải Nhất, hai giải Nhì và ba giải Ba. Khoảng 40 giải thưởng Nhà khoa học trẻ Xuất sắc dự kiến được trao cho các nghiên cứu viên trẻ có thành tích nổi bật.

Một trong những kết quả được kỳ vọng của hội nghị là Thông điệp Hà Nội về "Chăn nuôi bền vững", kêu gọi các chính phủ, cộng đồng khoa học, doanh nghiệp và người chăn nuôi tăng cường hợp tác, cùng hành động vì sự phát triển bền vững của ngành trong khu vực và trên thế giới.

Việt Nam từng đăng cai AAAP lần thứ 13 năm 2008, với 1.270 đại biểu đến từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ. Sau 18 năm, Việt Nam tiếp tục được lựa chọn tổ chức hội nghị lần thứ 21 trong bối cảnh ngành chăn nuôi đứng trước yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ và thân thiện với môi trường. Đây cũng là cơ hội để ngành chăn nuôi trong nước mở rộng hợp tác quốc tế, tăng cường kết nối giữa nghiên cứu khoa học với thực tiễn sản xuất, tiếp cận các giải pháp tiên tiến và nâng cao năng lực cạnh tranh.