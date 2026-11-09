AAA mở rộng hệ sinh thái: Hé lộ kế hoạch đầu tư 20 triệu USD vào doanh nghiệp Mỹ

Bên cạnh mảng nhựa và hạ tầng truyền thống, AAA đang đẩy mạnh chiến lược đa ngành thông qua các khoản đầu tư chéo quốc gia

Bước ngoặt chiến lược tiến vào thị trường bất động sản Mỹ

Theo Nghị quyết HĐQT số 051101/2026/NQ-HĐQT vừa được CTCP Nhựa An Phát Xanh (mã: AAA) công bố, doanh nghiệp này đã chính thức thông qua chủ trương thâu tóm cổ phần tại Aventador Corp - một tổ chức kinh tế được thành lập và hoạt động theo pháp luật Hoa Kỳ. Thương vụ đầu tư ra nước ngoài này sẽ không do công ty mẹ trực tiếp thực hiện mà được giao phó cho CTCP Khu công nghiệp Kỹ thuật cao An Phát, đơn vị thành viên do Nhựa An Phát Xanh đang nắm giữ 96,92% vốn điều lệ (tính đến cuối quý III/2026) và hoạt động chủ lực trong lĩnh vực phát triển hạ tầng khu công nghiệp.

Tổng ngân sách dự kiến cho kế hoạch đầu tư ngoại biên lần này lên tới 20 triệu USD, tương đương hơn 500 tỷ đồng. Với tư cách là một doanh nghiệp chuyên kinh doanh bất động sản tại nền kinh tế lớn nhất thế giới, Aventador Corp được kỳ vọng sẽ mang lại dư địa tăng trưởng mới. Phương án đầu tư được triển khai dưới hình thức mua cổ phần, từ đó công ty con của AAA sẽ trực tiếp tham gia vào bộ máy quản lý và vận hành doanh nghiệp mục tiêu tại Mỹ.

Thực tế, Hoa Kỳ không phải là bến đỗ xa lạ đối với hệ sinh thái An Phát. Ngay từ năm 2019, Tập đoàn An Phát Holdings từng gây tiếng vang khi công bố kế hoạch xây dựng nhà máy sản xuất bao bì thân thiện môi trường quy mô 300 dây chuyền, đồng thời thiết lập nhiều pháp nhân kinh doanh, phân phối sản phẩm nhựa tại khu vực Bắc Mỹ. Tuy nhiên, sự khác biệt cốt lõi trong lần xuất ngoại này nằm ở việc chuyển trục sang mảng bất động sản thông qua một công ty con. Dù các dữ liệu chi tiết về danh mục dự án hay bức tranh tài chính của Aventador Corp chưa được công bố, bước đi này cho thấy tầm nhìn đa dạng hóa đầu tư của AAA bên cạnh lĩnh vực nhựa truyền thống.

Để hiện thực hóa chủ trương, HĐQT Nhựa An Phát Xanh đã ủy quyền cho bà Hòa Thị Thu Hà - Thành viên HĐQT, đồng thời là người đại diện phần vốn tại CTCP Khu công nghiệp Kỹ thuật cao An Phát - đứng ra thực hiện các quyền và nghĩa vụ liên quan. Bà Hà sẽ đại diện biểu quyết tán thành tại Đại hội đồng cổ đông của công ty con, đồng thời chủ động tham gia thảo luận, quyết định các điều khoản trọng yếu như số lượng cổ phần, giá mua, tỷ lệ sở hữu và lộ trình giải ngân cụ thể trong thời gian tới.

Điểm tựa từ nền tảng tài chính dồi dào và lợi nhuận tăng trưởng

Quyết định rót 20 triệu USD vào thị trường bất động sản ngoại quốc được đưa ra trong bối cảnh Nhựa An Phát Xanh đang sở hữu nền tảng tài chính vững chắc và ghi nhận tín hiệu khởi sắc mạnh mẽ về biên lợi nhuận kinh doanh.

Theo số liệu báo cáo tài chính hợp nhất, khép lại quý III/2026, AAA ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 2.823 tỷ đồng, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm trước. Khả năng tối ưu hóa chi phí giúp lợi nhuận sau thuế quý III tăng vọt hơn 27%, đạt gần 160 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, dù doanh thu thuần hợp nhất có sự điều chỉnh giảm 12,1% (đạt hơn 7.504 tỷ đồng), lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp vẫn lội ngược dòng tăng 45,1%, thiết lập mốc gần 525 tỷ đồng. Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ tăng trưởng tới 70,7%, đạt gần 503 tỷ đồng so với mức 294,5 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Sự tự tin trong chiến lược M&A quốc tế của AAA còn được hậu thuẫn bởi cơ cấu tài sản giàu tính thanh khoản. Tính đến ngày 30/9/2026, quy mô tổng tài sản của Nhựa An Phát Xanh chạm mức hơn 14.225 tỷ đồng, mở rộng thêm 1.334 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Trong đó, lượng tiền mặt, các khoản tương đương tiền (1.246 tỷ đồng) và đầu tư tài chính ngắn hạn (1.155 tỷ đồng) hợp nhất lên tới hơn 2.401 tỷ đồng. Dòng vốn dồi dào này chính là bệ phóng an toàn để doanh nghiệp sẵn sàng cung ứng nguồn tiền cho thương vụ tại Mỹ mà không gây áp lực lên thanh khoản hoạt động cốt lõi.

Bức tranh bảng cân đối kế toán của AAA tiếp tục duy trì các chỉ số ổn định. Doanh nghiệp hiện ghi nhận 1.448 tỷ đồng khoản phải thu ngắn hạn và khoảng 935 tỷ đồng hàng tồn kho. Khối tài sản cố định duy trì ở mức hơn 3.650 tỷ đồng, cùng với 1.909 tỷ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang.

Về cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ phải trả tăng thêm 693 tỷ đồng lên mức 7.505 tỷ đồng (bao gồm 2.292 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn và 1.193 tỷ đồng nợ dài hạn). Tuy nhiên, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp cũng đồng thời được đắp dày thêm 641 tỷ đồng, đạt mốc 6.720 tỷ đồng. Nhờ lợi nhuận tích lũy tốt, khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến cuối quý III/2026 đạt xấp xỉ 854 tỷ đồng. Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 9 tháng vẫn duy trì trạng thái dương gần 470,8 tỷ đồng.

Với nền tảng tài chính được củng cố, việc Nhựa An Phát Xanh mạnh tay thông qua kế hoạch thâu tóm doanh nghiệp bất động sản ngoại quốc minh chứng cho động lực mở rộng hệ sinh thái và thiết lập các kênh sinh lời mới vượt ra ngoài giới hạn của mảng công nghiệp nhựa và hạ tầng truyền thống.