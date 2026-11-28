Trong chiến tranh hiện đại, tiếp dầu trên không là một trong những năng lực có ý nghĩa chiến lược.

Việc bổ sung nhiên liệu khi đang bay giúp máy bay chiến đấu duy trì hoạt động lâu hơn, mở rộng bán kính tác chiến và giảm sự phụ thuộc vào các căn cứ mặt đất.

Vận tải cơ A400M được thiết kế để đảm nhiệm nhiệm vụ này bên cạnh chức năng vận tải truyền thống.

Máy bay có thể được trang bị các cụm tiếp dầu dưới cánh, sử dụng hệ thống ống mềm và phễu tiếp nhiên liệu.

Các máy bay tiếp dầu tiếp cận từ phía sau, sau đó kết nối đầu dò với phễu để nhận nhiên liệu.

Cấu hình này cho phép A400M hỗ trợ nhiều loại máy bay sử dụng hệ thống tiếp dầu phù hợp, trong đó có các chiến đấu cơ Eurofighter Typhoon.

Một đặc điểm đáng chú ý là A400M không chỉ có thể tiếp dầu cho máy bay khác mà còn có khả năng tiếp nhận nhiên liệu từ những máy bay tiếp dầu chuyên dụng.

Điều này giúp Atlas linh hoạt hơn trong những chiến dịch dài ngày. Máy bay có thể vận chuyển lực lượng, sau đó tiếp tục tham gia các nhiệm vụ hỗ trợ hậu cần hoặc được bổ sung nhiên liệu để kéo dài hành trình.

Theo thông tin khai thác của không quân Đức, A400M có thể cung cấp khoảng 40 tấn nhiên liệu trong một giờ hoạt động tiếp dầu, tùy điều kiện và cấu hình nhiệm vụ.

Khả năng này giúp máy bay hỗ trợ nhiều phi cơ trong cùng một đợt hoạt động.

Đức đã đưa năng lực tiếp dầu của A400M vào khai thác từ năm 2019. Đây là bước phát triển quan trọng trong quá trình mở rộng vai trò của dòng vận tải cơ này.

Tuy nhiên, A400M không phải máy bay tiếp dầu chuyên dụng. Khả năng cung cấp nhiên liệu, thời gian hoạt động và số lượng máy bay được hỗ trợ còn phụ thuộc vào lượng nhiên liệu mang theo, độ cao, tốc độ và điều kiện nhiệm vụ.

Dù vậy, việc tích hợp chức năng tiếp dầu giúp A400M trở thành một nền tảng đa nhiệm có giá trị lớn. Máy bay không chỉ đưa lực lượng tới chiến trường mà còn hỗ trợ duy trì hoạt động của những phương tiện tác chiến khác.