Máy bay A400M được phát triển với mục tiêu kết hợp khả năng vận tải chiến lược và chiến thuật trong cùng một nền tảng.

Đây là tham vọng lớn, nhưng cũng khiến máy bay phải chấp nhận những giới hạn nhất định.

Trước hết là tải trọng. Với khả năng chuyên chở tối đa khoảng 37 tấn, A400M có thể vận chuyển nhiều phương tiện quân sự và trang thiết bị cỡ lớn.

Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn đáng kể so với C-17 Globemaster III của Mỹ, vốn có khả năng mang khoảng 77,5 tấn hàng hóa.

Sự khác biệt này đặc biệt quan trọng trong những chiến dịch cần triển khai xe tăng, phương tiện hạng nặng hoặc lượng lớn hàng hóa cùng lúc.

Trong những trường hợp đó, một máy bay vận tải chiến lược cỡ lớn vẫn có lợi thế rõ rệt.

Ở chiều ngược lại, A400M có ưu thế về khả năng hoạt động trên đường băng ngắn và bề mặt hạn chế.

Tuy nhiên, lợi thế này không đồng nghĩa máy bay có thể thay thế hoàn toàn những vận tải cơ chiến thuật cỡ nhỏ như C-130.

Một giới hạn khác nằm ở khả năng tự bảo vệ. Trong môi trường tác chiến có hệ thống phòng không hiện đại, vận tải cơ là mục tiêu tương đối dễ bị tổn thương do kích thước lớn, tốc độ thấp hơn máy bay chiến đấu và khả năng cơ động hạn chế.

Những hệ thống cảnh báo tên lửa, mồi bẫy và đối kháng hồng ngoại có thể nâng cao khả năng sống sót, nhưng không thể bảo đảm an toàn trước mọi mối đe dọa.

Đây là vấn đề đặc biệt đáng chú ý đối với các máy bay A400M thuộc những lô sản xuất đầu tiên.

Một số chiếc được bàn giao với cấu hình chủ yếu phục vụ nhiệm vụ vận tải hậu cần, chưa có đầy đủ hệ thống tự bảo vệ cần thiết cho hoạt động trong vùng trời có nguy cơ cao.

Ngoài ra, chi phí khai thác và bảo dưỡng cũng là yếu tố cần cân nhắc. Một máy bay có hệ thống kỹ thuật phức tạp, động cơ công suất lớn và nhiều cấu hình nhiệm vụ sẽ đòi hỏi hệ thống bảo dưỡng tương ứng.

A400M vì thế không phải giải pháp hoàn hảo cho mọi nhu cầu vận tải quân sự. Giá trị của máy bay nằm ở sự cân bằng giữa khả năng chuyên chở, tốc độ và tính linh hoạt.

Đánh giá đúng A400M cần đặt nó trong nhiệm vụ mà nhà thiết kế hướng tới, thay vì chỉ so sánh một thông số riêng lẻ với những vận tải cơ khác.