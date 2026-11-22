Cuối thế kỷ XX, nhiều lực lượng không quân châu Âu đứng trước yêu cầu thay thế những máy bay vận tải quân sự đã phục vụ hàng chục năm.

Các dòng C-160 Transall và C-130 Hercules vẫn đáp ứng được nhiều nhiệm vụ hậu cần, nhưng dần bộc lộ hạn chế trước yêu cầu triển khai lực lượng có quy mô lớn, hoạt động ở khoảng cách xa và sử dụng những phương tiện quân sự ngày càng nặng.

Trong bối cảnh đó, châu Âu muốn phát triển một dòng máy bay mới có khả năng kết hợp vận tải chiến lược với vận tải chiến thuật.

Máy bay phải đủ sức chuyên chở những phương tiện lớn, bay đường dài với tốc độ cao, nhưng vẫn có thể tiếp cận các sân bay dã chiến có đường băng ngắn và cơ sở hạ tầng hạn chế.

Chương trình A400M được hình thành từ tham vọng này. Airbus trở thành nhà thầu chính, với sự tham gia của các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng thuộc nhiều quốc gia châu Âu.

Đây không chỉ là dự án chế tạo máy bay mà còn là nỗ lực duy trì năng lực thiết kế, sản xuất và làm chủ công nghệ hàng không quân sự của khu vực.

A400M được thiết kế với cấu hình cánh cao, bốn động cơ tuốc bin cánh quạt và khoang hàng rộng.

Máy bay có tải trọng tối đa 37 tấn, đủ khả năng vận chuyển nhiều loại phương tiện quân sự, trực thăng và trang thiết bị cỡ lớn.

Đặc biệt, khả năng hoạt động trên đường băng không trải nhựa giúp Atlas đảm nhiệm những nhiệm vụ mà các vận tải cơ chiến lược cỡ lớn khó thực hiện.

Máy bay thực hiện chuyến bay đầu tiên ngày 11/12/2009 tại Seville, Tây Ban Nha. Tuy nhiên, quá trình phát triển không diễn ra suôn sẻ.

Những vấn đề liên quan đến động cơ, hộp số, phần mềm điều khiển và tích hợp hệ thống khiến chương trình liên tục chậm tiến độ, đồng thời phát sinh chi phí lớn.

Chiếc A400M đầu tiên được bàn giao cho Pháp năm 2013, mở đầu quá trình đưa dòng máy bay này vào khai thác.

Những năm tiếp theo, Đức, Anh, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia khác lần lượt tiếp nhận Atlas.

Dù phải trả giá đắt cho quá trình phát triển, A400M đã tạo ra một nền tảng vận tải quân sự có năng lực riêng.

Giá trị lớn nhất của chương trình không chỉ nằm ở chiếc máy bay, mà còn ở khả năng duy trì một chuỗi công nghiệp hàng không quốc phòng độc lập của châu Âu.