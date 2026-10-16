A2O LITE lập kỷ lục, bộ đôi 2K10 gây sốt nhờ kỹ năng nhảy và nhan sắc vô thực

Tối 15/10, NEON của A2O LITE chính thức đạt RAK (Real-time All-kill, đứng đầu toàn bộ BXH thuộc hệ thống iChart của Hàn Quốc trong thời gian thực). Sau 2 giờ tạm đứt chuỗi do tụt xuống hạng 2 ở Genie, đến 16h ngày 16/10 (theo giờ Hàn Quốc), NEON đã trở lại hạng 1 với 8 giờ RAK.

Thành tích nhạc số tại Hàn Quốc của NEON đã giúp A2O LITE trở thành nhóm nhạc thế hệ 5 đạt danh hiệu RAK nhanh nhất với ca khúc ra mắt, chỉ sau 2 ngày 4 giờ; là ca khúc debut đạt RAK nhanh thứ 2 trong lịch sử K-Pop, chỉ đứng sau Whistle - BLACKPINK.

Với tốc độ "bám chart" hiện tại, NEON có thể sẽ sớm đạt danh hiệu Perfect All-Kill, giúp A2O LITE gần như nắm chắc ít nhất một cúp "Tân binh của năm" tại các lễ trao giải âm nhạc vào năm sau.

Từng thành viên của A2O LITE bắt đầu tăng độ nhận diện cá nhân với khán giả Hàn Quốc. Aijing vẫn đang là thành viên nổi tiếng nhất. Sau khi gây sốt với thần thái biểu diễn tự tin, cuốn hút gợi nhớ BoA thời mới ra mắt, nữ idol người Trung tiếp tục viral bằng phát âm tiếng Hàn đáng yêu, biểu cảm lí lắc, hồn nhiên đúng tuổi 13.

Biểu cảm đáng yêu như thỏ con của Aijing đang gây sốt trên mạng xã hội Hàn, Trung.

Sau showcase ra mắt, bộ đôi 2K13 OA và Aijing gây sốt, thì hiện tại, sau những sân khấu quảng bá đầu tiên thì 2 cái tên tiếp theo nổi lên là duo 2K10 của A2O LITE - Xili và Vora.

Xili là thành viên hát - nhảy mở đầu của NEON, cùng với Aijing. Đoạn nhảy đôi này đang dần hình thành dance challenge được các idol "tiền bối" thử sức. Knet cũng "đẩy trend" tạo video AI nhảy đôi từ vũ đạo này cho Lee Soo Man, hoặc những "bộ đôi oan gia".

Kỹ năng nhảy của Xili được đánh giá cao qua các fancam nhờ khả năng kiểm soát lực và biên độ đẹp.

Vora lên hot topic của nhiều diễn đàn tại Hàn nhờ nhan sắc siêu thực, gợi nhớ đến Naevis - nhân vật ảo nổi tiếng được SM xây dựng trong era Kwangya của aespa. Cô từng xuất hiện trong quảng cáo của một thương hiệu nước trái cây. Nét đẹp độc đáo của Vora được đánh giá có tiềm năng trở thành "cây hút fan" cho A2O LITE trong thời gian tới.

Những hình ảnh khác của Vora.

Knet bình luận: "Quả là Mnet biết nắm tâm lý người xem" khi đưa Vora, Aijing, OA lên ảnh bìa video trình diễn tại M Countdown của A2O LITE.