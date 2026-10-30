A2O LITE gây sốt tại Nhật Bản, ca khúc debut vươn lên vị trí số 1 trên Oricon

Sau khi tạo được dấu ấn tại Hàn Quốc và thị trường âm nhạc quốc tế, A2O LITE tiếp tục chứng minh sức hút với ca khúc debut NEON khi liên tiếp thăng hạng trên các bảng xếp hạng âm nhạc hàng đầu Nhật Bản. Thành tích mới nhất trên Oricon và Billboard Japan cho thấy sức lan tỏa ngày càng mạnh mẽ của nhóm nhạc này.

Theo bảng xếp hạng mới nhất do Oricon công bố ngày 29/10, đĩa đơn kỹ thuật số đầu tay NEON của A2O LITE đã giành vị trí số 1 trên bảng xếp hạng những ca khúc có lượng nghe trực tuyến tăng trưởng mạnh nhất trong tuần, với kỳ thống kê từ ngày 19 đến 25/10. Đáng chú ý, ca khúc cũng vươn từ vị trí thứ 48 lên hạng 5 trên bảng xếp hạng streaming hằng tuần, cho thấy mức độ quan tâm ngày càng lớn của khán giả Nhật Bản.

Không chỉ gây ấn tượng trên Oricon, NEON còn ghi nhận bước tiến đáng kể trên Billboard Japan. Trong bảng xếp hạng Streaming Songs được công bố ngày 28/10, ca khúc tăng 43 bậc, từ vị trí thứ 47 lên hạng 4. Lượng phát trực tuyến hằng tuần đạt hơn 5,19 triệu lượt, cao gấp khoảng 2,3 lần so với tuần trước đó.

Đặc biệt, trong số những ca khúc xuất hiện trên bảng xếp hạng hai tuần liên tiếp, NEON ghi nhận mức tăng trưởng lượt nghe cao nhất. Kết quả này phản ánh tốc độ lan tỏa nhanh chóng của sản phẩm tại thị trường Nhật Bản, đồng thời giúp A2O LITE tiếp tục củng cố vị thế trên bản đồ âm nhạc quốc tế.

Trước đó, nhóm đã thu hút sự chú ý khi đồng thời lọt vào hai bảng xếp hạng toàn cầu của Billboard tại Mỹ. Cụ thể, NEON đạt vị trí thứ 8 trên Global 200 và hạng 3 trên Global Excl. U.S. Đây là những thành tích đáng chú ý đối với ca khúc debut, cho thấy sức hút của A2O LITE không chỉ giới hạn trong thị trường âm nhạc Hàn Quốc.

Tại quê nhà, NEON cũng duy trì phong độ nổi bật. Ca khúc từng đứng đầu bảng xếp hạng Melon TOP100 trong 15 ngày liên tiếp, đồng thời đạt thứ hạng cao trên nhiều nền tảng và bảng xếp hạng âm nhạc như Circle Chart, Spotify và Shazam.

Sức nóng của nhóm còn được thể hiện qua các chương trình âm nhạc truyền hình. A2O LITE giành vị trí số 1 tại The Show, M Countdown, Inkigayo và SHOW K-POP. Bên cạnh đó, nhóm giữ ngôi đầu trong hai tuần liên tiếp tại Show Champion, qua đó đạt tổng cộng sáu chiến thắng trên các chương trình âm nhạc.

Từ thành tích trên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến đến những chiến thắng trên sân khấu truyền hình, A2O LITE đang cho thấy khả năng duy trì sức hút trên nhiều phương diện. Đáng chú ý, đà tăng trưởng tại Nhật Bản xuất hiện trong bối cảnh NEON đã đạt được những thứ hạng ấn tượng tại Hàn Quốc và trên các bảng xếp hạng toàn cầu, tạo thêm động lực cho hành trình mở rộng thị trường của nhóm.

Với những kết quả liên tiếp trên Oricon, Billboard Japan và Billboard Mỹ, A2O LITE đang từng bước đưa tên tuổi đến gần hơn với khán giả quốc tế. Thành công của NEON cũng mở ra nhiều kỳ vọng về chặng đường tiếp theo của nhóm trong bối cảnh các nghệ sĩ Kpop ngày càng chú trọng việc chinh phục những thị trường âm nhạc lớn trên thế giới.