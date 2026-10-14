A2O LITE gây sốt K-Pop bằng chiến lược hoài niệm 'linh hồn SM' của Lee Soo Man

Được truyền thông ca ngợi là "làn gió mới" của K-Pop, A2O LITE đã liên tục "phá đảo" các thứ hạng bảng xếp hạng (BXH) âm nhạc Hàn Quốc chỉ sau vài giờ phát hành nhạc số. Với ca khúc NEON, nhóm không chỉ là girlgroup tân binh duy nhất ra mắt trong năm nay lọt vào MelOn TOP100, mà còn lập kỷ lục đặt chân vào BXH này nhanh nhất lịch sử K-Pop, vượt qua cả ILLIT và KiiiKiii.

"NEON" - ca khúc debut của A2O LITE đã tiến vào Top 10 MelOn vào sáng 14/10.

A2O LITE càng thành công, khán giả lại nói càng nhiều về Lee Soo Man, "cha đẻ" đứng sau nhóm nữ này. Tư duy nghệ thuật của nhà sản xuất âm nhạc "lắm tài nhiều tật" từ màn debut của A2O LITE được ca ngợi là minh chứng rõ ràng cho câu "gừng càng già càng cay".

Hậu dứt áo ra đi khỏi SM Ent, Lee Soo Man đối mặt với bài toán nan giải: Lập nên một đế chế mới để viết tiếp những tham vọng dang dở, nhưng đồng thời phải tuân thủ nghiêm ngặt điều khoản không cạnh tranh tại thị trường Hàn Quốc trong 3 năm - hệ quả từ thương vụ bán cổ phần từ SM cho HYBE vào năm 2023.

Trong khoảng thời gian này, producer họ Lee đã chọn cách "nằm gai nếm mật", lập nên A2O Entertainment và thử nghiệm ở thị trường Trung Quốc bằng việc ra mắt A2O MAY như một "phát súng dạo đầu" thăm dò dư luận.

A2O MAY vốn dĩ đã được lòng những khán giả yêu nhạc vì cá tính nghệ thuật độc đáo, với nhiều sản phẩm hòa trộn các thể loại âm nhạc đa dạng và tươi mới.

Để rồi khi thời hạn ràng buộc khép lại, A2O LITE xuất hiện với từng đường đi nước bước được tính toán cẩn trọng. Tuy đã rời SM, Lee Soo Man vẫn là vị "tổ phụ" đặt những viên gạch nền móng quan trọng nhất cho đế chế giải trí này. Hiểu rõ điều đó, ông đã biến chính bản sắc SM thành quân bài đắc lực nhất trong chiến lược quảng bá của A2O LITE.

Không nói quá khi khẳng định sự ra đời của A2O LITE gắn liền với yếu tố "hoài niệm linh hồn SM" mà Lee Soo Man cố tình đặt để trong từng chi tiết.

Đầu tiên là những thông tin về đội ngũ sáng tạo của A2O LITE. Không chỉ có Lee Soo Man, tập thể nhào nặn nên A2O còn có những cái tên "không thể SM hơn". Nhóm được đào tạo bởi Sunny (SNSD), ca khúc đầu tay NEON được chắp bút bởi nhạc sĩ Yoo Young Jin - một trong những "trụ cột âm nhạc" của SM, được phối khí bởi Dem Jointz - "phù thủy âm nhạc" đứng sau nhiều bản hit của NCT, aespa hay Red Velvet.

Từ đội hình của A2O LITE với 9 cô gái, người xem được gợi nhớ tới hình ảnh của SNSD thuở mới vào nghề. Không chỉ vậy, những đối chiếu khác về concept của nhóm cũng góp phần củng cố cảm giác hoài niệm về một "SM nguyên bản" trong ký ức của người hâm mộ.

Những phân đoạn trong MV "NEON" của A2O LITE gây liên tưởng mạnh mẽ tới những hình tượng làm nên thương hiệu của những thế hệ nhóm nữ dưới trướng Lee Soo Man như S.E.S, SNSD hay aespa.

A2O LITE biểu diễn với phông nền mây xanh tương đồng với phòng tập cũ quen thuộc tại trụ sở cũ của SM vốn đã in dấu trong tâm trí nhiều fan K-Pop.

Không chỉ cố ý sắp đặt về mặt hình ảnh, A2O LITE cũng sở hữu các thành viên có vẻ ngoài tương đồng với những "nhân sự cũ" thuộc SM. Kết quả là những bài thảo luận về visual của những nữ thần tượng đã phủ đầy các trang mạng xã hội, biến tên tuổi A2O LITE được phủ sóng rộng rãi hơn bao giờ hết.

Hai thành viên OA và AIJING khiến khán giả sửng sốt khi mang nét "na ná" với Jessica (cựu SNSD), Eugene hay BoA.

Và cuối cùng, đòn đánh mạnh mẽ nhất "chốt hạ" chiến lược hoài niệm của Lee Soo Man đến từ chính chất lượng của NEON. Bản dance-pop dồn dập với âm thanh điện tử gai góc gợi nhắc những ca khúc chủ đề của f(x), hòa trộn cùng phong cách kim loại, vị lai của aespa "thời Kwangya" và khép lại bằng những lớp hòa âm điệp khúc phức tạp mang âm hưởng Red Velvet.

Lee Soo Man hiểu chính xác đại chúng đang khát khao điều gì ở K-Pop và tiếc nuối điều gì ở SM: Một ca khúc dài hơn 3 phút với cấu trúc thú vị, khó đoán, những đoạn hook "ăn tiền", phần vocal mạnh mẽ - tất cả tạo nên ca khúc debut NEON dành cho A2O LITE.

Sự công phá của A2O LITE không chỉ đánh dấu màn phục thù ngoạn mục của Lee Soo Man, mà còn giáng một đòn tỉnh thức vào cuộc đua "nhạc ăn liền" đang bão hòa tại K-Pop.

A2O LITE chính là minh chứng rõ ràng cho bản năng nhào nặn ngôi sao của Lee Soo Man chưa từng mai một, khi biến nỗi tiếc nuối về một "chất SM nguyên bản" thành bệ phóng thương mại đắt giá. Tuy nhiên, việc lợi dụng bản sắc SM cũng dễ trở thành con dao hai lưỡi vì khi cơn sốt tò mò ban đầu nguội lạnh, A2O LITE buộc phải tìm được bản sắc nghệ thuật riêng - và đây chính là bài toán mà chính Lee Soo Man phải giải đáp trong thời gian tới.