A2O LITE đạt thành tích 'Perfect All-Kill', chỉ sau 2 tuần ra mắt

Chỉ chưa đầy hai tuần sau khi ra mắt, A2O LITE đã hoàn toàn thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc, với ca khúc hit NEON.

Vào lúc 8h30 sáng ngày 26/10 (giờ Hàn Quốc), iChart của Instiz chính thức thông báo, đĩa đơn đầu tay NEON của A2O LITE đã đạt được thành tích “perfect all-kill” (đứng đầu tất cả các bảng xếp hạng). Đây là ca khúc thứ tư làm được điều này trong năm 2026.

Một bài hát được công nhận đạt “certified all-kill” khi đứng vị trí số 1 trên các bảng xếp hạng hằng ngày và Top 100 của Melon, bảng xếp hạng hằng ngày và thời gian thực của Genie và Bugs, bảng xếp hạng Top Songs của YouTube Music, bảng xếp hạng hằng ngày của VIBE, cùng các bảng xếp hạng thời gian thực của FLO và iChart. Danh hiệu “perfect all-kill” còn đòi hỏi bài hát đó phải đứng đầu cả bảng xếp hạng hằng tuần của iChart.

Ngoài NEON, những ca khúc duy nhất khác đạt được “perfect all-kill” trong năm nay là BANG BANG của IVE, Paradise of Rumors của AKMU và I’m gonna TOESA của Soyeon (thành viên nhóm (G)I-DLE).

A2O LITE, nhóm nhạc nữ gồm chín thành viên vừa chính thức ra mắt vào ngày 13/10, trực thuộc A2O Entertainment, một công ty giải trí mới được thành lập bởi Lee Soo Man, người sáng lập SM Entertainment.