A Voyage Express to Santa's Island - Khám phá hòn đảo lễ hội của Ông già Noel cùng Nha Trang Marriott Resort & Spa, Hon Tre Island

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Dấu ấn lễ hội: Trọn vẹn yêu thương bên những người thân yêu

Mùa lễ hội này, hãy cùng gia đình và bạn bè thân thiết tận hưởng những ngày cuối năm đáng nhớ tại biệt thự hồ bơi riêng giữa khung cảnh thanh bình của đảo Hòn Tre. Với ưu đãi lưu trú đặc biệt, mỗi ngày thức dậy sẽ bắt đầu bằng bữa sáng buffet thịnh soạn, tiếp nối bằng những tiệc tối đặc biệt tại Green, Sands hoặc Windy Restaurant, nơi những hương vị lễ hội đặc sắc hòa quyện cùng không khí Giáng Sinh rộn ràng và khoảnh khắc chào đón năm mới đầy cảm hứng.

Gói nghỉ dưỡng còn bao gồm dịch vụ xe đưa đón sân bay hai chiều miễn phí, mang đến sự thuận tiện trọn vẹn cho kỳ nghỉ của bạn. Để hành trình thêm phần đặc biệt, du khách có thể lựa chọn những trải nghiệm được thiết kế riêng như bữa tiệc lễ hội riêng tư tại biệt thự, không gian trang trí chủ đề sắc đỏ Giáng Sinh, xe buggy dành riêng cho gia đình hoặc chuyến ghé thăm bất ngờ từ Ông Già Noel dành cho các vị khách nhỏ tuổi.

Hãy để Nha Trang Marriott Resort & Spa, Hon Tre Island trở thành nơi lưu giữ những khoảnh khắc sum vầy, nơi niềm vui của mùa lễ hội được sẻ chia trọn vẹn trong không gian riêng tư, ấm áp và đầy cảm xúc.

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Khóa sol của mùa lễ hội: Khởi đầu cho bản giao hưởng ánh sáng

Mùa lễ hội tại Nha Trang Marriott Resort & Spa sẽ chính thức khởi đầu với Lễ Thắp Sáng Cây Thông Noel vào ngày 15 tháng 12 năm 2026, khi hàng ngàn ánh đèn đồng loạt bừng sáng, mở ra hành trình khám phá ốc đảo của Ông Già Tuyết đầy sắc màu và cảm hứng. Trong không gian ngập tràn âm nhạc, ánh sáng và hơi ấm đoàn viên, khu nghỉ dưỡng sẽ đưa du khách bước vào thế giới của những điều kỳ diệu đang chờ được hé lộ.

Tiếp nối hành trình ấy là Lịch Mùa Vọng (Advent Calendar) diễn ra hằng ngày từ 15 tháng 12 năm 2026 đến 14 tháng 1 năm 2027, mang đến những bất ngờ thú vị dành cho du khách ở mọi lứa tuổi. Đặc biệt, thời gian kéo dài đến mùa Giáng Sinh Chính Thống (Orthodox Christmas) và Năm Mới Chính Thống của Nga tạo nên một nét chấm phá khác biệt, phản ánh sự giao thoa văn hóa độc đáo của cộng đồng du khách quốc tế tại khu nghỉ dưỡng. Mỗi ngày, một ô cửa mới sẽ được mở ra, hé lộ những món quà bất ngờ, hoạt động thú vị và những khoảnh khắc lễ hội đáng nhớ.

Bên cạnh đó, các vị khách nhí còn được thỏa sức viết nên những điều ước cho mùa Giáng Sinh và gửi gắm đến Ông Già Noel, trong khi cả gia đình cùng tận hưởng bầu không khí hân hoan của một mùa đoàn viên bên biển xanh Hòn Tre. Đây sẽ là hành trình nơi niềm vui được sẻ chia, những ký ức đẹp được vun đắp và mỗi ngày trôi qua đều mang đến một lý do mới để mong chờ.

Danh sách tinh tuyển của Ông già Noel: Nơi những hương vị lễ hội đặc sắc tỏa sáng

Ý nghĩa của mùa lễ hội sẽ chưa thực sự được tôn vinh nếu thiếu đi những khoảnh khắc quây quần bên bàn tiệc. Tại Nha Trang Marriott Resort & Spa, Hon Tre Island, hành trình khám phá Santa's Island được tiếp nối bằng những trải nghiệm ẩm thực được chăm chút riêng cho dịp cuối năm, nơi mỗi bữa ăn không chỉ làm đầy vị giác mà còn vun đắp những kỷ niệm đáng nhớ bên người thân yêu.

Từ những ly cocktail lễ hội đầy sắc màu tại Greatroom Lobby Lounge, những bữa tiệc buffet phong phú tại Sands và Greens đến tinh hoa ẩm thực Ý tại Mamma Mia Italian Cucina hay những hương vị đặc trưng của vùng Địa Trung Hả và Trung Á tại Windy Restaurant, mỗi điểm dừng chân đều mang đến một câu chuyện ẩm thực riêng, đầy cảm hứng và bất ngờ.

Đêm Giáng Sinh, đêm Giao Thừa hay những ngày đầu năm mới sẽ trở nên đặc biệt hơn với các bữa tiệc được chuẩn bị công phu, những chương trình giải trí sôi động và không khí lễ hội ngập tràn trên khắp khu nghỉ dưỡng. Với những ai yêu thích sự riêng tư, các bữa tiệc tại biệt thự cùng gà tây nướng truyền thống, bò Wellington hay trứng cá muối hảo hạng sẽ mang đến trải nghiệm sum vầy ấm cúng trong không gian của riêng mình.

Giữa khung cảnh biển trời Hòn Tre, hãy để những hương vị đặc sắc, những cuộc trò chuyện thân tình và niềm vui sẻ chia trở thành một phần không thể thiếu trong hành trình khép lại năm cũ và chào đón một năm mới tràn đầy hứng khởi.

Khơi mở nguồn năng lượng cho năm mới

Giữa những ngày cuối năm ngập tràn niềm vui và những cuộc gặp gỡ, hãy dành cho bản thân một khoảng lặng để lắng nghe cơ thể và tái tạo nguồn năng lượng từ bên trong. Tại Quan Spa, những hành trình chăm sóc được thiết kế riêng cho mùa lễ hội sẽ đưa bạn đến với trạng thái thư thái và cân bằng trọn vẹn.

Từ liệu trình Holiday Glow Package dành cho các cặp đôi, Nature Bodywork giúp giải tỏa căng thẳng toàn thân bằng liệu pháp tre trị liệu và chăm sóc da tự nhiên, đến Tranquil Retreat với hành trình thanh tẩy, mát-xa và chăm sóc toàn diện, mỗi trải nghiệm đều là lời mời để bạn tạm gác lại nhịp sống hối hả và tận hưởng những phút giây an yên quý giá.

Giữa không gian thanh bình của đảo Hòn Tre, hãy để từng liệu trình tại Quan Spa giúp cơ thể được hồi phục, tinh thần được thả lỏng và cảm hứng được làm mới, để bạn sẵn sàng khép lại một năm thật đẹp và chào đón những khởi đầu đầy hứng khởi phía trước.

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