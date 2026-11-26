Đội văn nghệ quần chúng ở xã A Lưới 4 đồng hành cùng A Viết Cước tiếp nối giá trị văn hóa văn nghệ Tà Ôi.

Tiếng khèn réo rắt giữa thung lũng

Có những buổi chiều, người làng bắt gặp A Viết Cước trong bộ áo khố truyền thống, lưng đeo chiếc tà-lệt đựng nhạc cụ, đi về thác Pông Chất ở phía đông thung lũng A Roàng. Giữa tiếng thác đổ, anh dựng điện thoại, cất tiếng hát, thổi khèn rồi giới thiệu về âm nhạc của đồng bào mình. Những hình ảnh ấy xuất hiện trên trang Facebook “Cước Tà Ôi”.

Sinh ra, lớn lên giữa không gian văn hóa Tà Ôi, từ nhỏ anh đã thích tìm hiểu các nhạc cụ truyền thống. 14 tuổi, Cước đã biết thổi sáo, thổi khèn, đánh chiêng. Lớn thêm chút nữa, anh thường tìm đến các già làng, nghệ nhân, các mẹ, các chị để nghe chuyện xưa, học cách hát, cách chơi nhạc cụ và hiểu thêm phong tục của đồng bào.

Càng tìm hiểu, Cước càng nhận ra có những nét văn hóa từng quen thuộc trong đời sống đồng bào mình đang thưa vắng. Anh lo rồi đây lớp trẻ không còn biết đến những bài dân ca, những cách diễn tấu của người già. Trong khi đó, những điều anh học được vẫn chưa có nhiều dịp chia sẻ với người ngoài thung lũng. Khi internet về với thung lũng A Roàng, thấy nhiều nơi giới thiệu văn hóa qua mạng xã hội, Cước nảy ra ý định làm điều tương tự. Anh lập tài khoản “Cước Tà Ôi”, tranh thủ thời gian sau những giờ lao động trên nương rẫy để quay video, phát trực tiếp, kể chuyện về bản sắc của đồng bào mình.

Những ngày đầu, cứ tối đến, từ ngôi nhà nhỏ của Cước lại vang lên lời chào: “Thưa bà con đồng bào, hôm nay, Cước Tà Ôi xin giới thiệu về…”. Hôm thì một bản khèn, hôm hướng dẫn đánh chiêng, đêm khác lại là điệu dân ca từng ngân lên bên bếp lửa nhà sàn. Chỉ là chiếc điện thoại, hình ảnh còn vụng về, nhưng Cước kiên trì làm, vừa quay vừa học. Các video của “Cước Tà Ôi” dần được người trẻ ở A Roàng và những làng phía nam A Lưới biết đến. Nhiều người nhận ra ở đó tiếng hát, tiếng khèn và cả những ký ức của làng mình.

Nối những tấm lòng yêu văn hóa

Anh Viên Đăng Noh, người làng A Ka cho biết: Cước thường đến nhà bà con để trao đổi, chia sẻ về việc gìn giữ văn hóa. Thấy Cước nhiệt tình, anh Noh cũng dành thời gian đồng hành, giúp đỡ. Việc một người say mê tiếng khèn, rồi dùng chiếc điện thoại để kể chuyện làng, đã dần kéo thêm những người khác cùng tham gia.

Đưa văn hóa Tà Ôi lên mạng không phải để giới thiệu tài nghệ của mình, anh muốn từ những thước phim ấy, người Tà Ôi, nhất là lớp trẻ, hiểu hơn những gì cha ông để lại. Trước đây, Cước tham gia đội văn nghệ quần chúng xã A Roàng. Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, anh tiếp tục sinh hoạt trong đội văn nghệ xã A Lưới 4. Những lần giao lưu giúp anh gặp thêm người yêu văn hóa truyền thống ở các làng A Đớt, Chi Lanh, Kanvin… Người biết hát, người giỏi chiêng, người nhớ chuyện xưa… Mỗi cuộc gặp, Cước lại thêm cơ hội học hỏi và ghi hình.

“Văn hóa thuộc về cộng đồng, mình phải ở trong tập thể, trong cộng đồng thì mới bảo tồn được những nét đẹp văn hóa đó”, Cước tâm sự. Bởi vậy, anh luôn tìm cách để bà con không chỉ là người xuất hiện trước ống kính mà còn cùng tham gia giới thiệu, trao truyền những điều mình biết. Già làng Ra Pát Quỳnh Rai ở làng A Đớt ví Cước như sợi dây mây giữa rừng già, cột cây này với cây kia. Cách ví von mộc mạc ấy gợi lên công việc Cước đang làm: Nối người già với người trẻ, làng này với làng khác, để chuyện giữ văn hóa không còn là nỗi lo của riêng ai.

Ngoài những video trên mạng xã hội, Cước còn thành lập câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ truyền thống gồm 15 thành viên, có cả người già, người trẻ, nam và nữ. Câu lạc bộ biểu diễn, giới thiệu văn hóa Tà Ôi phục vụ du khách tại các điểm du lịch trên địa bàn xã A Lưới 4. Tiếng khèn, điệu hát vì thế không chỉ có mặt trong những clip ngắn mà còn vang lên ở các cuộc gặp gỡ, giao lưu.

Ông Hồ Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND xã A Lưới 4 cho biết: “Xã A Lưới 4 có những người trẻ đầy nhiệt huyết trên hành trình gìn giữ, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa đồng bào. Trong đó, anh A Viết Cước ở làng A Ka là một gương mặt tiêu biểu. Việc anh sử dụng không gian số để đưa những nét đẹp văn hóa truyền thống đến gần hơn với thế hệ trẻ, với cộng đồng và bạn bè gần xa là điều đáng trân trọng”.