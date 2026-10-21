Ả Rập Xê-út và các nhà máy lọc dầu châu Á vướng mắc về hợp đồng năm 2027

Toàn cảnh nhà máy lọc dầu và trạm tiếp nhận dầu Ras Tanura của Saudi Aramco tại Ả Rập Xê-út.

Tuy nhiên, điểm bất thường là cuộc chiến với Iran đã làm gián đoạn nghiêm trọng nguồn cung theo hợp đồng dài hạn trong năm nay, buộc các nhà xuất khẩu Trung Đông phải gia tăng bán dầu trên thị trường giao ngay để duy trì nguồn cung cho thị trường xuất khẩu quan trọng nhất của họ.

Khi chỉ còn vài ngày để hoàn tất đàm phán các hợp đồng cung ứng dầu thô dài hạn với khối lượng cố định cho năm 2027, các nhà máy lọc dầu châu Á và Ả Rập Xê-út đang bất đồng về việc liệu lượng dầu giao dịch trên thị trường giao ngay trong năm nay có được tính vào khối lượng cung ứng theo hợp đồng dài hạn của năm 2026 hay không, hãng Bloomberg dẫn lời các nhà giao dịch không nêu tên tham gia đàm phán hôm thứ Ba.

Các nhà máy lọc dầu cho rằng lượng dầu họ mua theo các giao dịch giao ngay trong năm nay cần được tính là nguồn cung theo hợp đồng dài hạn, bởi bên bán đơn giản là không thể giao các lô dầu theo đúng hợp đồng đã ký. Tuy nhiên, Ả Rập Xê-út được cho là yêu cầu các nhà máy lọc dầu cam kết mua khối lượng dầu thô lớn hơn trong năm 2027, với lý do các khách hàng đã không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ mua dầu theo hợp đồng dài hạn trong năm nay.

Các nhà máy lọc dầu không đồng tình với cách diễn giải của Ả Rập Xê-út. Theo các nguồn tin của Bloomberg, tranh chấp này dường như đã lan sang thị trường giao ngay, khiến hoạt động mua dầu thô của Ả Rập Xê-út và các nhà khai thác Trung Đông khác tại châu Á, với lịch bốc hàng trong tháng 11, chậm lại.

Nhìn chung, các nhà máy lọc dầu châu Á không sẵn sàng cam kết mua lượng dầu theo hợp đồng dài hạn lớn hơn trong năm tới, trong bối cảnh xung đột vẫn tiếp diễn và chưa có nhiều thông tin chắc chắn về thời điểm cũng như cách thức cuộc khủng hoảng tại eo biển Hormuz sẽ kết thúc.

Các cuộc đàm phán hợp đồng cần sớm được hoàn tất, bởi các nhà máy lọc dầu châu Á thường đặt mua vào tháng 11/2026 những lô dầu giao ngay dự kiến bốc hàng trong tháng 1/2027. Nếu chưa xác định được khối lượng dầu sẽ nhận theo hợp đồng dài hạn trong tháng 1, các nhà máy lọc dầu sẽ khó dự tính nhu cầu mua dầu giao ngay. Điều này một lần nữa khiến thị trường dầu giao ngay Trung Đông trở nên khó đánh giá và dự báo.

Tuy nhiên, theo các nguồn tin của Bloomberg, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi (ADNOC) đã cho phép một số nhà máy lọc dầu châu Á tính lượng dầu mua giao ngay vào khối lượng cung ứng theo hợp đồng dài hạn. Dù vậy, bên mua và bên bán vẫn chưa quyết định liệu cơ chế này có tiếp tục được áp dụng trong năm tới hay không.