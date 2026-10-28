Ả Rập Xê Út tuyên bố phá hủy nhiều tên lửa đạn đạo của Houthi

AP đưa tin, giới chức Ả Rập Xê Út cho biết họ đã phá hủy 2 tên lửa đạn đạo do lực lượng Houthi tại Yemen phóng, sau khi nhiều tiếng nổ vang lên trên bầu trời thủ đô Riyadh vào ngày 27/10.

Ngoài ra, hệ thống phòng không Ả Rập Xê Út cũng phá hủy thêm 3 tên lửa đạn đạo khác của Houthi phóng về khu vực phía Đông của nước này vào buổi sáng cùng ngày.

Tướng Turki al-Maliki, người phát ngôn của liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu, phát biểu trong một cuộc họp báo ở Riyadh, Ả Rập Xê Út, ngày 15/10/2026. Ảnh: AP/Baraa Anwer.

Ít nhất 4 tiếng nổ được nghe thấy trên bầu trời thủ đô Riyadh, theo lời các nhân chứng vào ngày 27/10. Hiện chưa rõ các tiếng nổ này là do tên lửa, máy bay không người lái rơi xuống hay do hệ thống phòng không phá hủy chúng trên không.

Các tiếng nổ vang lên sau khi Ả Rập Xê Út phát đi cảnh báo về cuộc tấn công đối với thủ đô và các khu vực khác của nước này, bao gồm thành phố Abha, Najran và Khamis Mushait.

Các cảnh báo sau đó đã được dỡ bỏ mà không có báo cáo thiệt hại ngay lập tức nào.

Theo giới chức Phòng vệ Dân sự Ả Rập Xê Út, mảnh vỡ từ hai tên lửa đạn đạo bị đánh chặn đã rơi xuống thủ đô Riyadh, gây hư hại cho một tòa nhà, một công trường xây dựng và một phương tiện giao thông.

Trong khi đó, người phát ngôn quân sự của Houthi, ông Yahya Saree, cho biết trên mạng X vào ngày 27/10 rằng một tên lửa đạn đạo của lực lượng này đã đánh trúng vào trụ sở Bộ Quốc phòng Ả Rập Xê Út tại Riyadh. Tuy nhiên, hãng AP chưa thể xác minh độc lập tuyên bố này.

Lực lượng Houthi cũng tuyên bố trên mạng xã hội rằng họ đã tấn công nhà máy lọc dầu Ras Tanoura ở khu vực phía Đông bằng tên lửa đạn đạo, nhưng thông tin này chưa được xác thực và phía Ả Rập Xê Út chưa đưa ra bình luận nào.

Trong diễn biến liên quan, Houthi cáo buộc lực lượng Chính phủ Yemen được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn đã tiến hành một vụ tấn công vào trạm xăng ở Taiz, Yemen, vào tối 26/10, khiến 2 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Được biết, thành phố Taiz đang bị lực lượng Houthi bao vây và các cuộc giao tranh giữa hai bên ngày càng leo thang.

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Nguồn video: VTV