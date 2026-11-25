Dự báo điều chỉnh được công bố trong tuyên bố ngân sách hôm 24/11, cho thấy triển vọng kinh tế Ả Rập Xê-út đã cải thiện đáng kể so với tháng trước. Tuy nhiên, trước khi chiến tranh bùng phát, quốc gia xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới từng kỳ vọng nền kinh tế sẽ tăng trưởng khoảng 4,5%.

Kim ngạch xuất khẩu dầu của Saudi Arabia trong tháng 10 đạt mức cao nhất kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Tập đoàn dầu khí quốc gia Saudi Aramco đã tăng cường vận chuyển dầu thô qua đường ống Đông - Tây tới cảng Yanbu bên bờ Biển Đỏ, nhằm bù đắp lượng dầu xuất khẩu bị gián đoạn qua eo biển Hormuz.

Hiện Ả Rập Xê-út đã khôi phục được lượng dầu xuất khẩu đủ lớn để cải thiện các dự báo kinh tế, mặc dù sản lượng khai thác dầu vẫn thấp hơn mức trước chiến tranh.

Ả Rập Xê-út cũng thu được mức giá cao hơn đáng kể đối với lượng dầu mà nước này có thể bán ra thị trường. Trên thực tế, doanh thu dầu mỏ trong quý II tăng 28% so với quý trước, mặc dù lĩnh vực dầu khí của nước này đã suy giảm gần 25%.

Giá dầu cao hơn đã bù đắp một phần thiệt hại do sản lượng khai thác sụt giảm. Hiện nay, khi hoạt động xuất khẩu dầu đang phục hồi, những tổn thất đối với nền kinh tế Ả Rập Xê-út cũng dần được thu hẹp.

Lượng dầu xuất khẩu tăng thêm đang hỗ trợ quá trình phục hồi của nền kinh tế nói chung. Tuy nhiên, Chính phủ Ả Rập Xê-út vẫn dự báo ngân sách sẽ thâm hụt 245 tỷ riyal (65 tỷ USD) trong năm nay, tương đương 4,9% GDP.

Hoạt động kinh tế phi dầu mỏ được dự báo tăng trưởng 2,3%.

Ả Rập Xê-út dự báo nền kinh tế sẽ phục hồi mạnh mẽ với mức tăng trưởng 10,9% trong năm tới, chủ yếu nhờ sản lượng khai thác dầu phục hồi. Đồng thời, thâm hụt ngân sách dự kiến thu hẹp xuống còn 191 tỷ riyal (51 tỷ USD).

Tuy nhiên, số liệu của Bộ Tài chính Ả Rập Xê-út cho thấy phần lớn mức giảm thâm hụt ngân sách dự kiến đến từ việc cắt giảm chi tiêu, thay vì gia tăng đáng kể nguồn thu ngân sách.

Cụ thể, chi tiêu chính phủ dự kiến giảm 44 tỷ riyal trong năm tới, trong khi nguồn thu chỉ tăng thêm 11 tỷ riyal.

Nợ công của Vương quốc này vẫn được dự báo tăng từ 1.730 tỷ riyal trong năm nay lên 1.920 tỷ riyal vào năm 2027.

Các cuộc tấn công của lực lượng Houthi tiếp tục đe dọa cơ sở hạ tầng năng lượng của Ả Rập Xê-út. Trong khi đó, những dự án bổ sung năng lực vận chuyển dầu nhằm tránh eo biển Hormuz dự kiến sẽ chưa được khởi công xây dựng trước năm 2028.