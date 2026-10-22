Ả Rập Xê Út:Sân bay King Fahd bị tấn công ngay khi vừa mở cửa trở lại

Khói bốc lên gần sân bay quốc tế King Khalid ngày 19.9. Ảnh: THX/TTXVN

Sáng 22.10, Cơ quan Hàng không Dân dụng Ả Rập Xê Út (GACA) cho biết sân bay quốc tế King Fahd ở Dammam đã bị tấn công vào tối 21.10.

Sự việc khiến 1 công dân Ả Rập Xê Út thiệt mạng và 8 người khác bị thương. Tất cả những người bị thương đã nhanh chóng được đưa đến bệnh viện để điều trị y tế cần thiết.

Theo dữ liệu từ nền tảng theo dõi chuyến bay toàn cầu Flightradar24 ghi nhận trên mạng xã hội X, các máy bay đã buộc phải chuyển hướng khỏi sân bay sau vụ việc.

Vụ việc cũng gây ra một số thiệt hại về vật chất. Hiện các nhà chức trách vẫn đang trong quá trình đánh giá mức độ hư hại, đồng thời chưa đưa ra kết luận về bản chất của vụ tấn công.

Đáng chú ý, trước đó sân bay King Fahd từng bị tấn công trong bối cảnh Houthi tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa nhắm vào các sân bay lớn ở Ả Rập Xê Út.

Bên cạnh sân bay, các mục tiêu dầu mỏ tại Ả Rập Xê Út cũng bị nhắm đến. Cũng vào thứ Tư, Bộ Năng lượng Ả Rập Xê Út cho biết hai người đã thiệt mạng và hai người khác bị thương do mảnh vỡ rơi xuống sau khi hệ thống phòng không đánh chặn một UAV nhắm mục tiêu vào một cơ sở của Aramco tại mỏ dầu Shaybah ở Tỉnh Đông.

Mảnh vỡ đã gây ra hỏa hoạn trên xe của một nhà thầu, nhưng hoạt động tại mỏ dầu không bị ảnh hưởng.

Trong diễn biến liên quan, cuối ngày 21.10, Mỹ đã yêu cầu một số nhà ngoại giao và gia đình của nhân viên chính phủ nước này rời khỏi Ả Rập Xê Út sau nhiều vụ tấn công nhằm vào quốc gia vùng Vịnh và những lo ngại ngày càng tăng về tình hình xung đột leo thang.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ, quyết định áp dụng đối với Đại sứ quán Mỹ tại Riyadh và các cơ quan lãnh sự trực thuộc.

Đại sứ quán này đã bị hư hại trong thời gian đầu của cuộc xung đột Mỹ - Iran và chỉ một số ít nhân viên làm việc ở đây trong nhiều tháng.