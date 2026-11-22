Theo thỏa thuận được hai nước công bố hôm 20/11, các giao dịch mua dầu sẽ phụ thuộc vào điều kiện thuận lợi của thị trường.

Thỏa thuận đồng thời cho phép Ả Rập Xê-út tạm thời sử dụng thêm 16 triệu thùng dung tích kho chứa dầu tại Nhật Bản, nâng tổng công suất lưu trữ dầu mà Riyadh có thể tiếp cận tại quốc gia Đông Á này lên 24 triệu thùng, so với mức 8 triệu thùng hiện có. Ả Rập Xê-út đã bắt đầu bổ sung dầu vào các bể chứa này, Bloomberg đưa tin.

Theo thỏa thuận hiện hành với Tập đoàn dầu khí quốc gia Saudi Aramco, Nhật Bản được hưởng quyền ưu tiên mua lượng dầu thô của Ả Rập Xê-út được lưu trữ tại các cơ sở trên lãnh thổ nước này khi xảy ra tình trạng khẩn cấp về nguồn cung.

Trong điều kiện thị trường bình thường, Aramco có thể bán số dầu này cho các khách hàng khác tại châu Á. Tuy nhiên, khi nguồn cung bị gián đoạn, Nhật Bản sẽ được quyền tiếp cận trước.

Trước khi chiến tranh nổ ra, dầu thô Trung Đông chiếm hơn 90% tổng lượng dầu nhập khẩu của Nhật Bản. Khi các cuộc tấn công của Iran gần như khiến hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz bị tê liệt, Nhật Bản đã phải mua các lô dầu từ những thị trường xa xôi như Canada, Azerbaijan và châu Phi để duy trì hoạt động của các nhà máy lọc dầu.

Tháng trước, Tokyo đã giải phóng dầu từ kho dự trữ quốc gia trong khuôn khổ chương trình xả kho phối hợp do Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) triển khai. Theo đó, các quốc gia thành viên đã nhất trí giải phóng lượng dầu kỷ lục 400 triệu thùng từ các kho dự trữ khẩn cấp.

Theo IEA, xuất khẩu dầu thô từ khu vực Vùng Vịnh đã phục hồi lên mức tương đương 82% so với trước chiến tranh trong tháng 10. Câu hỏi đặt ra đối với thị trường hiện nay là khi nào các quốc gia nhập khẩu dầu sẽ bắt đầu mua trở lại lượng dầu đã giải phóng khỏi kho dự trữ.

Giá dầu Brent giao dịch quanh mức 92 USD/thùng hôm thứ Năm, giảm so với mức trên 110 USD/thùng hồi tháng 10. Goldman Sachs dự báo thị trường dầu mỏ sẽ xuất hiện tình trạng dư cung đáng kể trong năm tới, qua đó gây sức ép giảm giá dầu.

Trong khi đó, các nhà khai thác dầu cũng đang xây dựng những vùng đệm nguồn cung gần hơn với các thị trường tiêu thụ. Ả Rập Xê-út đã tiến hành đàm phán với một số chính phủ nước ngoài nhằm tạo điều kiện cho Aramco tiếp cận các cơ sở dự trữ dầu chiến lược của họ.

Tháng trước, Singapore công bố kế hoạch lưu trữ dầu thô Saudi Arabia tại các hang chứa dầu ngầm Jurong Rock Caverns trong nửa cuối năm 2027.

Tokyo không chỉ dừng lại ở các thỏa thuận song phương mà còn muốn xây dựng một hệ thống dự trữ dầu mang tính khu vực. Trong tuần này, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đề xuất thành lập một lực lượng đặc nhiệm chung của châu Á nhằm quản lý hoạt động dự trữ dầu thô. Bà mô tả sáng kiến này như một phiên bản IEA của châu Á.

Trong khi đó, các thành viên ASEAN cũng đã đạt được thỏa thuận riêng về một cơ chế dự trữ dầu chung, với các địa điểm lưu trữ tại Indonesia và Thái Lan, dưới sự điều phối của Philippines.