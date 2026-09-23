Ả Rập Xê-út khởi động lại đường ống dẫn dầu Đông-Tây

Ả Rập Xê-út đã khởi động lại đường ống dẫn dầu Đông-Tây, khôi phục ít nhất một phần dòng chảy qua tuyến đường ống có công suất 4 triệu thùng/ngày, vốn đã trở thành "lối thoát" chính của vương quốc này nhằm tránh eo biển Hormuz.

Theo các nguồn tin của Reuters, hiện đường ống mới vận hành với lưu lượng thấp, trong khi Saudi Aramco đang nỗ lực đưa dòng chảy trở lại mức khoảng 4 triệu thùng/ngày. Tuy nhiên, quá trình khôi phục hoàn toàn có thể vẫn mất vài tuần. Một chuyến hàng dự kiến sẽ được bốc tại cảng Yanbu bên bờ Biển Đỏ vào thứ Ba để xuất khẩu sang Trung Quốc.

Thực tế, các nhà giao dịch dầu mỏ không chờ đến khi đường ống hoạt động hết công suất. Giá dầu Brent có thời điểm giảm hơn 2 USD/thùng trong phiên thứ Ba, xuống mức thấp nhất trong hai tuần, quanh 98 USD/thùng, trong khi WTI giảm xuống dưới 92 USD/thùng. Sau đó, giá bắt đầu phục hồi nhẹ. Việc Ả Rập Xê-út khởi động lại đường ống diễn ra cùng thời điểm Iran đưa ra đề xuất mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày nếu Mỹ bắt đầu giảm sức ép quân sự và dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng của Iran.

Đường ống Đông-Tây trước đây vận chuyển khoảng 4 triệu thùng dầu/ngày xuyên Ả Rập Xê-út tới Yanbu, trước khi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái buộc tuyến đường này phải ngừng hoạt động hồi đầu tháng. Không còn tuyến đường này, Saudi Aramco phải đưa thêm dầu trở lại khu vực vịnh Ba Tư, bán hàng chục triệu thùng để vận chuyển qua eo biển Hormuz và thực hiện các hoạt động chuyển tải từ tàu sang tàu gần Oman.

Biện pháp thay thế này đã giúp duy trì nguồn cung cho các khách hàng châu Á. Tuy nhiên, trong tuần trước, Aramco thông báo với các khách hàng châu Âu mua dầu theo hợp đồng dài hạn rằng lượng dầu Saudi giao trong tháng 10 sẽ bằng 0, sau khi sự cố tại đường ống làm gián đoạn nguồn cung vốn được vận chuyển từ Yanbu qua hệ thống đường ống SUMED của Ai Cập tới khu vực Địa Trung Hải.

Các nhà giao dịch hiện đã chuẩn bị cho khả năng tuyến vận chuyển này được khôi phục. Theo các nguồn tin của Reuters, một số tàu chở dầu đang được điều động tới Port Said và Sidi Kerir của Ai Cập để thực hiện chuyển tải từ tàu sang tàu khi dòng dầu của Ả Rập Xê-út quay trở lại.

Tuy nhiên, thị trường dầu vật chất vẫn còn nhiều thiệt hại cần khắc phục. Lưu lượng dầu qua đường ống của Ả Rập Xê-út vẫn thấp hơn đáng kể so với mức bình thường, hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz tiếp tục bị hạn chế, trong khi thị trường dầu diesel vẫn căng thẳng sau những gián đoạn tại các nhà máy lọc dầu ở Nga và Trung Đông.