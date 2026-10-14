Ả Rập Xê Út hứng chịu đòn tấn công mới, cơ sở dầu khí lớn nhất thế giới bốc cháy

Khói mù mịt bao trùm khu vực lớn sau cuộc tấn công của Houthi vào cơ sở của Aramco.

Theo Bộ Năng lượng Ả Rập Xê Út, cơ sở của tập đoàn dầu khí Saudi Aramco tại thành phố Dhahran, miền Đông Ả Rập Xê Út trở thành mục tiêu tấn công gây ra đám cháy. Nhà chức trách xác nhận không có người bị thương trong vụ việc.

Trước khi vụ tấn công được công bố, nhiều tiếng nổ lớn được ghi nhận gần trụ sở chính của Aramco. Tuy nhiên, đến thời điểm thông tin được công bố, chưa có tổ chức hay lực lượng nào nhận trách nhiệm.

Vụ tấn công xảy ra khi lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn và liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu đang giao tranh trong đêm 13/10. Cuộc giao tranh đánh dấu sự leo thang mới trong cuộc chiến ở Trung Đông và diễn ra ngay sau khi liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu cảnh báo tên lửa đang bay tới tỉnh miền Đông - khu vực sản xuất dầu mỏ quan trọng và thủ đô Riyadh.

Theo Cơ quan Phòng vệ Dân sự Ả Rập Xê Út, mảnh vỡ từ 2 tên lửa của lực lượng Houthi bị đánh chặn rơi xuống khu dân cư ở Riyadh, làm bị thương 4 người và làm hư hại 15 ngôi nhà.

Trước đó, liên minh quân sự do Ả Rập Xê Út dẫn đầu kêu gọi người dân ở thủ đô rời khỏi khu vực của Công ty Dầu khí Yemen (YPC) và khu vực kho chứa gần đó trước nguy cơ bị tấn công. Người phát ngôn của liên minh quân sự Thiếu tướng Turki Al-Maliki cáo buộc lực lượng Houthi sử dụng cơ sở này và kho nhiên liệu ngầm của nó để chứa tên lửa, máy bay không người lái.

Các quan chức Houthi dường như lường trước được cuộc tấn công. YPC thông tin kho chứa của họ đã cạn kiệt và cuộc tấn công của Ả Rập Xê Út sẽ không ảnh hưởng đến trữ lượng dầu hoặc nguồn cung cấp cho người dân.

Ngay sau đó, Houthi cảnh báo sẽ “đáp trả cứng rắn và đau đớn”, kêu gọi người dân ở Ả Rập Xê Út tránh khỏi những khu vực mà họ sẽ nhắm đến, gồm sân bay và một nhà máy lọc dầu của Aramco tại Riyadh cùng trụ sở của công ty này ở Dammam.

(Nguồn: AP)