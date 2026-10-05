Ả Rập Xê-út giảm giá dầu bán sang châu Á xuống mức thấp nhất 6 năm

(Ảnh: Euromoney)

Ả Rập Xê-út - nước xuất khẩu dầu thô lớn nhất Trung Đông, đặt giá bán chính thức (OSP) đối với dầu Arab Light giao sang châu Á trong tháng 11 ở mức thấp hơn 5 USD/thùng so với giá bình quân của dầu Oman và Dubai, và giảm 3 USD/thùng so với tháng trước.

Theo dữ liệu của Reuters, mức chiết khấu trong tháng 11 là mức sâu nhất kể từ tháng 6/2020. Động thái này trái với dự báo tăng tới 5 USD/thùng đối với OSP tháng 11 trong một cuộc khảo sát của Reuters.

Ngoài ra, Công ty dầu mỏ quốc doanh Saudi Aramco cũng giảm 5 USD/thùng đối với giá bán chính thức tháng 11 của các loại dầu nặng hơn là Arab Medium và Arab Heavy sang châu Á.

Tuần trước, những người nắm rõ vấn đề cho biết Aramco đang cân nhắc đưa ra các mức chiết khấu đối với dầu được bốc xếp tại Oman nhằm bù đắp cho khách hàng do mức cước vận tải tăng cao kỷ lục, trong bối cảnh Ả Rập Xê-út tìm cách bảo vệ thị phần sau khi hoạt động xuất khẩu bị gián đoạn do những ảnh hưởng từ cuộc chiến giữa Mỹ-Israel và Iran.

Ba nguồn tin thuộc các nhà máy lọc dầu châu Á, đề nghị giấu tên, cho rằng việc Ả Rập Xê-út giảm OSP dường như nhằm bù đắp cho người mua do chi phí vận tải tăng cao.

Theo dữ liệu của LSEG, chi phí thuê theo thời hạn một tàu chở dầu thô siêu lớn (VLCC), có khả năng vận chuyển 2 triệu thùng dầu từ khu vực Vùng Vịnh đến Trung Quốc, ở mức 1,2 triệu USD/ngày vào ngày 3/10. Con số này cao hơn nhiều so với mức khoảng 80.000 USD/ngày của một năm trước.

Một trong các nguồn tin cho biết OSP thấp hơn cũng có thể bù đắp cho thời gian chờ đợi và hành trình kéo dài đối với dầu Ả Rập Xê-út xuất khẩu từ cảng Sidi Kerir của Ai Cập - khu vực mà hoạt động bốc xếp hàng hóa đã và đang bị trì hoãn.

Kể từ tháng 9, Saudi Aramco đã bán hàng triệu thùng dầu thô thông qua các hoạt động chuyển dầu từ tàu này sang tàu khác (STS) bên ngoài eo biển Hormuz, đưa dòng chảy dầu qua tuyến đường biển chiến lược này trở lại mức trước xung đột.

Ả Rập Xê-út cũng đã nối lại hoạt động bốc xếp dầu tại cảng Yanbu trên Biển Đỏ sau một thời gian ngắn đình chỉ, khi một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái làm gián đoạn đường ống dẫn dầu Đông - Tây quan trọng của nước này.

Trong một diễn biến khác, Saudi Aramco đã tăng OSP tháng 11 đối với tất cả các loại dầu xuất sang khu vực Tây Bắc châu Âu thêm 3 USD/thùng.