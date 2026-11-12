Ả Rập Xê-út đưa sản lượng dầu trở lại ngưỡng trước xung đột

Cơ sở lọc dầu ở Dammam của Ả Rập Xê-út.

Ả Rập Xê-út thông báo với OPEC rằng nước này đã nâng sản lượng dầu thô trong tháng 10 lên 10,563 triệu thùng/ngày, gần trở lại mức trước xung đột và cao hơn một chút so với hạn ngạch OPEC khoảng 10,5 triệu thùng/ngày, theo nguồn tin từ nhà báo Javier Blas của Bloomberg.

Sản lượng dầu thô của Ả Rập Xê-út tăng 26%, từ mức 8,372 triệu thùng/ngày trong tháng 9 lên mức cao nhất kể từ tháng 2. Đây cũng là thời điểm cuối cùng trước khi xung đột tại Iran làm gián đoạn nguồn cung dầu mỏ tại Trung Đông, khi Ả Rập Xê-út ghi nhận sản lượng 10,882 triệu thùng/ngày.

Theo dữ liệu chính thức của Riyadh, lượng dầu cung ứng ra thị trường, sau khi loại trừ phần dầu đưa vào kho dự trữ, đạt 9,203 triệu thùng/ngày. Phần sản lượng còn lại trong tháng 10 được đưa vào các kho chứa, ông Blas cho biết.

Saudi Aramco đã vận chuyển dầu xuất khẩu thông qua hai tuyến đường, gồm các cảng xuất khẩu tại vịnh Ba Tư và đường ống Đông - Tây dẫn tới cảng Yanbu bên bờ Biển Đỏ.

Hôm thứ Hai, một cuộc tấn công nhằm vào đường ống này đã gây ra một vụ cháy quy mô hạn chế. Tuy nhiên, lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng dập tắt đám cháy và hoạt động vận hành không bị gián đoạn, theo Bộ Năng lượng Ả Rập Xê-út.

Báo cáo thị trường dầu mỏ hàng tháng của OPEC, dựa trên số liệu từ các nguồn thứ cấp, cho biết tổng sản lượng dầu thô của OPEC+ trong tháng 10 đạt 41,23 triệu thùng/ngày, tăng 2,04 triệu thùng/ngày so với tháng 9.

Iran khai thác khoảng 1,91 triệu thùng/ngày, mức thấp nhất trong vòng 40 năm, theo một nguồn tin của OPEC được hãng thông tấn Thụy Điển TT dẫn lại. Nguyên nhân là lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ khiến hoạt động xuất khẩu dầu của Iran bị đình trệ.

Trong khi đó, Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq Basim Mohammed Khudair tuần trước cho biết nước này đang khai thác hơn 5 triệu thùng/ngày, cao hơn đáng kể so với mục tiêu sản lượng 4,431 triệu thùng/ngày theo thỏa thuận OPEC+.

Ngay sau đó, Bộ Dầu mỏ Iraq tái khẳng định cam kết tuân thủ mức sản lượng mục tiêu nói trên, đồng thời cho biết sản lượng dầu trong tháng 10 đã tăng nhưng không công bố con số cụ thể. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) ước tính sản lượng dầu của Iraq trong tháng 9 đạt 4,1 triệu thùng/ngày.

OPEC+ hiện đang rà soát công suất khai thác tối đa của từng thành viên trước cuộc họp cấp bộ trưởng ngày 29/11, nơi các nước sẽ quyết định mục tiêu sản lượng cho năm 2027. Iraq muốn mức sản lượng cơ sở của nước này được xác định dựa trên năng lực khai thác khoảng 6 triệu thùng/ngày.

Trên thị trường dầu mỏ, giá dầu Brent tăng 1,4%, lên 92,73 USD/thùng vào lúc 9 giờ 27 phút sáng theo giờ miền Đông nước Mỹ hôm thứ Tư. Giá dầu WTI tăng 1,3%, lên 87,13 USD/thùng.

Theo Reuters, các cuộc tấn công nhằm vào hoạt động vận tải hàng hải qua eo biển Hormuz đang làm lu mờ những kỳ vọng về khả năng đạt được thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran.