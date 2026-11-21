AP đưa tin, liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu cho biết Ả Rập Xê Út đã đánh chặn 5 máy bay không người lái và 1 tên lửa đạn đạo của lực lượng Houthi ở Yemen nhắm vào nước này vào sáng ngày 20/11. Riyadh, thủ đô và thành phố lớn nhất của vương quốc, nằm trong số các mục tiêu.

Trước đó, hôm 19/11, lực lượng Houthi tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào các sân bay, căn cứ không quân và trung tâm tài chính của Riyadh, Ả Rập Xê Út.

Bức ảnh chụp tại thủ đô Riyadh, Ả Rập Xê Út, ngày 14/10/2026 Ảnh: AP/Baraa Anwer.

Kể từ ngày 19/11, Lực lượng Phòng vệ Dân sự Ả Rập Xê Út đã phát đi 13 cảnh báo khẩn cấp, cảnh báo người dân về khả năng bị tấn công hoặc gặp mảnh vỡ từ các vụ đánh chặn.

Lực lượng Houthi chưa đưa ra bình luận hay nhận trách nhiệm về các vụ tấn công hôm 20/11.

Cũng trong sáng ngày 20/11, liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu cho biết thêm rằng họ đã tiến hành một chiến dịch tại thủ đô Sanaa do Houthi kiểm soát ở Yemen, nhằm vào năng lực quân sự của lực lượng Houthi để ngăn chặn các cuộc tấn công vào dân thường ở Yemen và Ả Rập Xê Út.

Vài ngày trước đó, liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu cũng đã phát động một chiến dịch không kích quy mô lớn nhằm vào các vùng lãnh thổ do lực lượng Houthi kiểm soát ở Yemen.

"Các cuộc tấn công hôm 17/11 đã phá hủy một cách hợp pháp 60 mục tiêu quân sự tại thủ đô Sanaa cùng các tỉnh Amran, Saada và Hodeida", Tướng Turki al-Malki, người phát ngôn của liên quân, thông báo.