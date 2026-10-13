Ả Rập Xê Út chuẩn bị cho mọi kịch bản trong bối cảnh các cuộc tấn công của Houthi

Bộ trưởng Truyền thông Ả Rập Xê Út Salman Al-Dosari ngày 12/10 cho biết, Vương quốc này đã sẵn sàng ứng phó với nhiều kịch bản khác nhau, bất kể khả năng xảy ra cao hay thấp, đồng thời nhấn mạnh rằng cuộc sống vẫn diễn ra bình thường bất chấp các cuộc tấn công liên tiếp từ lực lượng Houthi.

Phát biểu tại cuộc họp báo của chính phủ ở Riyadh, ông Al-Dosari nhấn mạnh rằng an ninh và sự an toàn của công dân cũng như cư dân luôn là ưu tiên hàng đầu của Vương quốc, cho biết thêm rằng Ả Rập Xê Út sở hữu năng lực tiên tiến để đối phó với các mối đe dọa từ tên lửa và máy bay không người lái (UAV/drone).

"Việc tăng cường trạng thái sẵn sàng không đồng nghĩa với sự lo lắng; thay vào đó, nó phản ánh sự chuẩn bị của nhà nước cho các kịch bản khác nhau, bất kể khả năng xảy ra của chúng là như thế nào", ông Al-Dosari được hãng thông tấn Ả Rập Xê Út SPA dẫn lời nói.

Việc nâng cao mức độ sẵn sàng không phải là biểu hiện của sự lo âu, mà phản ánh sự chuẩn bị kỹ lưỡng của nhà nước để ứng phó với nhiều kịch bản khác nhau, bất kể khả năng xảy ra cao hay thấp. Ảnh: Al Arabiya

Riyadh đã phải đối mặt với các cuộc tấn công liên tiếp từ lực lượng Houthi của Yemen trong những ngày gần đây; các vụ tập kích vào Sân bay Quốc tế King Khalid trong 2 ngày qua đã buộc sân bay này phải tạm ngừng hoạt động.

Bất chấp các cuộc tấn công, Đại hội Dầu khí Thế giới đã khai mạc vào ngày 11/10 tại Riyadh với sự tham gia của đông đảo khách quốc tế. Đây là lần đầu tiên Ả Rập Xê Út đăng cai sự kiện này, với các hoạt động dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 15/10.

Ông Al-Dosari cũng nhấn mạnh những thay đổi đang diễn ra tại thủ đô. Ông nói: "Riyadh ngày nay là một trong những thành phố mà bạn có thể thấy rõ nhất sự chuyển mình khi đi dọc các con đường: Từ hoạt động giao thông, sự mở rộng đô thị và sự phát triển của các dự án, cho đến vị thế toàn cầu của thành phố như một trung tâm kinh doanh, đầu tư và ra quyết định".

Theo thống kê của hãng tin Anadolu, kể từ ngày 5/10, 5 sân bay của Ả Rập Xê Út đã trở thành mục tiêu của 10 cuộc tấn công do nhóm Houthi thực hiện, khiến 20 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Các cuộc tấn công này cũng gây thiệt hại về vật chất và làm gián đoạn hoạt động hàng không.

Các vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh căng thẳng quân sự leo thang liên tục giữa Ả Rập Xê Út và Houthi kể từ tháng 7, bao gồm các cuộc tấn công vào các cơ sở hàng không dân dụng và cơ sở hạ tầng năng lượng của Vương quốc giàu có bậc nhất Trung Đông.

Minh Đức (Theo Anadolu, Saudi Gazette)