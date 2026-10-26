Ả Rập Saudi chuyển hướng đưa dầu đến Singapore dự trữ

Tại Tuần lễ Năng lượng Quốc tế Singapore hôm 26-10, Bộ trưởng Năng lượng, Thương mại và Công nghiệp Singapore Tan See Leng đã chính thức tuyên bố ý định chung về việc thiết lập cơ chế lưu trữ dầu thô chiến lược với Ả Rập Saudi.

Tập đoàn dầu khí quốc gia Saudi Aramco của Ả Rập Saudi hiện cũng lưu trữ dầu thô tại Nhật Bản và Hàn Quốc. Ảnh: Aramco

Đánh dấu bước khởi đầu cho thỏa thuận, Cơ quan Thị trường Năng lượng Singapore (EMA) và Tập đoàn JTC đã trao đổi Bản ghi nhớ hợp tác với Tập đoàn dầu khí quốc gia Saudi Aramco của Ả Rập Saudi.

Theo thỏa thuận, dầu thô của Ả Rập Saudi sẽ được lưu trữ tại hệ thống hang ngầm Jurong Rock Caverns, thuộc tổ hợp hóa dầu ở phía Nam Singapore. Việc vận chuyển dầu thô đến các kho ngầm này dự kiến bắt đầu trong nửa cuối năm 2027.

Quyết định hợp tác được đưa ra trong bối cảnh tuyến hàng hải chiến lược qua Eo biển Hormuz đối mặt với nhiều rủi ro gián đoạn do căng thẳng quân sự leo thang tại Trung Đông.

Bộ trưởng Năng lượng, Thương mại và Công nghiệp Singapore Tan See Leng cho biết, thỏa thuận này sẽ tăng cường khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng dầu thô Ả Rập Saudi tại Đông Nam Á, đồng thời góp phần củng cố an ninh và khả năng ứng phó của Singapore trước nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng.

Trong khi đó, Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Saudi, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman, nhận định việc đưa nguồn cung đến gần hơn với các thị trường chủ chốt tại châu Á sẽ giúp mạng lưới cung ứng linh hoạt hơn, đồng thời tăng cường khả năng bảo đảm nguồn cung và mức độ sẵn sàng ứng phó của Singapore. Ông cũng bày tỏ kỳ vọng hợp tác giữa hai bên sẽ tiếp tục được mở rộng.

Trước thời điểm bùng phát xung đột tại Trung Đông, khu vực châu Á phụ thuộc tới 2/3 lượng dầu thô nhập khẩu từ các nước vùng Vịnh, khiến nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng và suy giảm dự trữ năng lượng trở thành bài toán cấp thiết.

Hệ thống hang ngầm Jurong Rock Caverns nằm ở độ sâu khoảng 150m dưới lòng đất, trên đảo Jurong, phía Nam Singapore. Cơ sở này có sức chứa 1,47 triệu m³ hydrocarbon lỏng, tương đương khoảng 9 triệu thùng dầu thô, condensate và các sản phẩm liên quan.

Tập đoàn dầu khí Saudi Aramco hiện đã lưu trữ dầu thô tại Nhật Bản và Hàn Quốc. Theo các thỏa thuận hiện hành, chính phủ hai quốc gia Đông Á này được quyền ưu tiên mua lượng dầu trong kho khi xảy ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung bất ngờ.

Tại Nhật Bản, sức chứa kho dầu của Saudi Aramco ở Okinawa được nâng lên 8,2 triệu thùng vào tháng 9-2017 theo thỏa thuận với Tập đoàn Dầu khí, Kim loại và Năng lượng Nhật Bản. Trong khi đó, tại Hàn Quốc, tập đoàn này hiện lưu trữ 5,3 triệu thùng dầu tại các cơ sở dự trữ ở cảng Ulsan theo thỏa thuận có thời hạn 5 năm.

Song song với việc mở rộng năng lực lưu trữ ở nước ngoài, các quốc gia châu Á cũng tăng cường hợp tác nhằm củng cố nguồn dự trữ dầu mỏ. Nhật Bản đang thảo luận với các nước châu Á về việc tăng cường dự trữ dầu thô trong khu vực thông qua sáng kiến POWERR Asia, được Thủ tướng Sanae Takaichi đề xuất và hỗ trợ tài chính 10 tỷ USD.