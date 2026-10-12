Ả rập Saudi: Cháy tại sân bay quốc tế King Khalid sau vụ tấn công bằng vật thể lạ

Ngày 11-10, Bộ trưởng Y tế Ả rập Saudi đã thăm hỏi những người bị thương trong vụ tấn công tại sân bay Riyadh. Ảnh: Reuters

Theo tuyên bố của liên minh do Ả rập Saudi dẫn đầu, các cơ quan chức năng đã khẩn trương triển khai ứng phó với đám cháy tại nhà ga số 4. Tuy nhiên, thông báo ban đầu chưa cung cấp thông tin cụ thể về mức độ thiệt hại cũng như khả năng xảy ra thương vong.

Trong một tuyên bố sau đó, liên minh cho biết hệ thống phòng không đã đánh chặn và phá hủy một tên lửa hành trình ở khu vực gần sân bay. Hiện chưa có thông tin xác nhận liệu tên lửa bị đánh chặn có liên quan trực tiếp đến vật thể đánh trúng nhà ga hay không. Danh tính các bên chịu trách nhiệm cho vụ việc cũng chưa được làm rõ.

Vụ hỏa hoạn mới nhất xảy ra chỉ một ngày sau một cuộc tấn công khác nhằm vào sân bay quốc tế King Khalid. Theo số liệu do Cơ quan Hàng không Dân dụng Ả rập Saudi công bố vào đêm 10, rạng sáng ngày 11-10, vụ tấn công trước đó khiến 12 người thiệt mạng và 309 người bị thương.

Trước tình hình này, nhà chức trách thông báo tạm đình chỉ hoạt động tại sân bay từ ngày 10-10 để đánh giá thiệt hại và tiến hành kiểm tra an toàn các cơ sở vật chất, với sự phối hợp của những cơ quan liên quan.

Đáng chú ý, sân bay quốc tế King Khalid đã hứng chịu hai cuộc tấn công hôm 8-10, trong đó một vụ nhằm vào các cơ sở của sân bay, và vụ còn lại nhắm vào một máy bay của hãng hàng không Saudi Arabian Airlines. Theo thông tin do cơ quan hàng không nước này công bố hôm 9-10, các vụ việc khiến ba công dân Ả rập Saudi thiệt mạng, nhiều công dân và cư dân thuộc các quốc tịch khác bị thương, đồng thời gây thiệt hại về vật chất.

Trước đó, các sân bay quốc tế Abha và King Khalid cũng trở thành mục tiêu của những cuộc tấn công trong các ngày 6 và 7-10.

Theo thống kê của hãng tin Anadolu dựa trên các tuyên bố chính thức từ phía Ả rập Saudi, vụ việc mới nhất nâng tổng số vụ tấn công nhằm vào sân bay quốc tế King Khalid kể từ ngày 6-10 lên năm vụ trong vòng một tuần.

Trong khi đó, giới chức Ả rập Saudi vẫn chưa xác định được các bên đứng sau loạt vụ tấn công. Hôm 8-10, lực lượng Houthi tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào sân bay quốc tế King Khalid bằng tên lửa đạn đạo. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin xác nhận tuyên bố này có liên quan đến vụ hỏa hoạn mới nhất tại nhà ga số 4 hay các cuộc tấn công trước đó.

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