Á quân V.League vẫn chưa thắng sau khi chia tay Popov

Thể Công-Viettel chưa có chiến thắng đầu tiên dưới thời HLV mới. Ảnh: Đức Cường.

Thể Công - Viettel nhập cuộc chủ động hơn. Nhưng thầy trò HLV Guilherme Almeida chỉ có thể kiểm soát bóng, chứ hiếm khi tạo được đột biến trong khâu tấn công. Thanh Hóa chơi phòng ngự kín kẽ ở hàng thủ và tích cực áp sát ở tuyến giữa, khiến khâu lên bóng của Thể Công / Viettel gặp nhiều khó khăn. Chưa thể mở tỷ số trên sân nhà, "Cơn lốc đỏ" còn nhận bàn thua trước.

Ngay phút thứ 8, pha cắt bóng của Odilzhon Abdurakhmanov vô tình trở thành đường chuyền kéo sập hàng phòng ngự Thể Công - Viettel. Saliou Guindo thoát xuống, bứt tốc rồi đặt lòng nhẹ nhàng để mở tỷ số.

Nhưng Thanh Hóa lại phải chơi thiếu người khi đang dẫn trước trên sân khách. Phút 34, Nguyễn Bá Tiến đạp vào người thủ môn Nguyễn Văn Việt trong pha băng xuống đối mặt dứt điểm. Sau khi xem VAR, trọng tài đổi từ thẻ vàng thành thẻ đỏ.

Nhưng dù được chơi hơn người, Thể Công - Viettel vẫn tỏ ra bế tắc. Hiệp hai kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về đội bóng xứ Thanh. Áp lực phải tìm bàn gỡ và lợi thế quân số khiến đội bóng áo lính tiếp tục nỗ lực tấn công ở hiệp hai. Càng về cuối trận, Thể Công - Viettel càng cố gắng tạo ra nhiều sức ép bằng các pha treo bóng bổng.

Tới tận phút 80, đoàn quân của HLV Almeida mới quân bình tỷ số. Đinh Xuân Tiến tạt cột gần từ vị trí phạt góc, Phan Tuấn Tài đánh đầu ngược chuyền ra phía sau, Doãn Ngọc Tân, cầu thủ vừa vào sân thay người, đánh đầu nối cận thành ghi bàn. Nhưng đây cũng là bàn thắng cuối cùng của cuộc đối đầu này. Trận đấu muộn nhất vòng 7 V.League 2026/27 khép lại với tỷ số 1-1.

Không thể giành 3 điểm trước Thanh Hóa dù có cả lợi thế sân nhà lẫn quân số, Thể Công - Viettel tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng khi trải qua trận không thắng thứ 10 liên tiếp. Từ đầu mùa tới giờ, "Cơn lốc đỏ" chỉ thắng đúng 1 trận, còn lại là 7 thất bại và 3 trận hòa. Kỳ lạ hơn, trong 10 trận không thắng của Thể Công - Viettel, 8 trận đối thủ nhận thẻ đỏ.

Đội bóng áo lính vẫn chưa được hưởng niềm vui sau khi chia tay HLV Velizar Popov. Ở trận trước, Thể Công - Viettel, dưới sự dẫn dắt của HLV Almeida, thua Seoul 0-3 ở bảng E AFC Champions League Two hôm 4/11. Phía bên kia chiến tuyến, Thanh Hóa có 1 điểm trong ngày ra mắt của HLV Kim Young-chul, người vừa lên thay HLV Mai Xuân Hợp. Đội bóng xứ Thanh cũng không khá khẩm hơn nhiều khi chỉ thắng 1/6 trận gần nhất.

Bảng xếp hạng sau vòng 7. Đồ họa: Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF).