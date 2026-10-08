Á quân V.League thua đậm trên sân nhà

Hà Tĩnh gây bất ngờ khi đánh bại Thể Công Viettel ngay trên sân Hàng Đẫy. Ảnh: Kiều Oanh.

Chủ nhà Thể Công - Viettel nhập cuộc không tốt và suýt phải trả giá ngay phút đầu. Ngay phút thứ 3, Lương Chí Khải chuyền về bất cẩn, để Passira áp sát và cắt được bóng trước khi thủ môn Văn Việt kịp phá lên. Tuy nhiên, tiền đạo Hà Tĩnh lại dứt điểm đưa bóng đi ra ngoài.

Sau những phút đầu chệch choạc, đội chủ nhà dần kiểm soát thế trận. Phút 10, Khuất Văn Khang thoát xuống bên trái rồi xâm nhập vùng cấm, tung cú sút chân trái nhưng không thắng được thủ môn Thanh Tùng.

Tuy nhiên, Hà Tĩnh bất ngờ vượt lên ở phút 15. Từ khoảng cách khoảng 35 m, Luis Antonio tung cú sút mạnh và hiểm, đưa bóng vào góc cao, khiến Văn Việt không thể cản phá. Bàn thắng làm các khán đài Hàng Đẫy sững lại.

Sau bàn thua sớm, đội bóng áo lính lập tức đẩy cao đội hình. Phút 25, Khuất Văn Khang đá phạt góc để Lương Chí Khải bắt volley, nhưng Thanh Tùng kịp bay người đấm bóng. Triệu Việt Hưng sau đó đá bồi cận thành nhưng tiếp tục bị thủ môn của đội bóng núi Hồng từ chối.

Nỗ lực của đội chủ nhà cuối cùng được đền đáp ở phút 33. Triệu Việt Hưng treo bóng từ cánh trái, tạo điều kiện để Văn Khang áp sát và dứt điểm chân trái cận thành. Bàn thắng được VAR kiểm tra vì nghi việt vị nhưng vẫn được công nhận.

Sang hiệp 2, đội khách Hà Tĩnh vẫn tiếp tục gây bất ngờ nhờ sự khác biệt tới từ Passira. Phút 60, tiền đạo này tung cú sút quyết đoán từ khoảng 30 m, đưa bóng vào góc cao khiến Văn Việt bất lực. Bốn phút sau, ngoại binh này hoàn tất cú đúp bằng pha dứt điểm cận thành, giúp đội khách dẫn 3-1.

Thể Công - Viettel không thể tìm thêm bàn thắng trong thời gian còn lại của trận đấu và để thua 1-3 trước đối thủ. Thất bại khiến đội bóng áo lính rơi xuống thứ 11 với 3 điểm. Trong khi đó, Hà Tĩnh có 6 điểm sau 3 trận và tạm vươn lên thứ 4 trên bảng xếp hạng.

BXH V.League 2026/27 sau trận Thể Công Viettel - Hà Tĩnh ở vòng 3. Ảnh: VPF.