Á quân Olympia 2026 Quang Minh: Mỗi chúng ta đều có đỉnh núi Olympia của riêng mình

Từ lần thi hụt đến động lực trở lại

Nhắc về bản thân ở thời điểm lớp 10, Nguyễn Huy Quang Minh tự nhận khi ấy mình còn khá ngây ngô, mới bước chân vào môi trường học tập mới và có nhiều điều phải học hỏi. Trong cuộc thi mô phỏng Đường Lên Đỉnh Olympia do trường tổ chức, Minh chỉ giành giải Ba. Kết quả này khiến cậu bạn không khỏi tiếc nuối.

Thay vì dừng lại ở cảm giác thất vọng, Minh dành thời gian nhìn lại phần thể hiện của mình, tìm ra những điểm còn hạn chế và xây dựng phương pháp học tập, ôn luyện phù hợp hơn. Cậu bạn muốn có một lộ trình rõ ràng để nếu tiếp tục tham gia cuộc thi vào mùa sau, bản thân sẽ trở lại với phong độ tốt hơn.

Nguyễn Huy Quang Minh.

Một trong những nguồn cảm hứng của Minh là anh Nguyên - thí sinh từng đại diện trường THPT chuyên Thái Bình tham dự Olympia năm thứ 25. Qua những lần gặp gỡ và tìm hiểu, Minh ấn tượng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chỉn chu cùng vốn kiến thức rộng của đàn anh. Hình ảnh ấy trở thành động lực để cậu nỗ lực hơn trên hành trình chinh phục sân chơi trí tuệ này.

Minh đã theo dõi chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia từ năm lớp 2. Tuy nhiên, phải đến khoảng năm thứ 24 của chương trình, cậu bạn mới xác định sẽ kiên trì theo đuổi mục tiêu trở thành thí sinh. Từ một khán giả yêu thích chương trình, Minh từng bước chuẩn bị để có cơ hội đứng trên sân chơi trí tuệ Olympia.

345 điểm chưa phải là đích đến

Tại cuộc thi Tháng, Quang Minh từng giành 345 điểm và thiết lập kỷ lục điểm số của vòng thi Tháng trong Olympia năm thứ 26. Dù vậy, nam sinh không vì thành tích này mà sớm nghĩ đến trận Chung kết năm. Với Minh, vòng thi Quý mới thực sự là thử thách lớn, thậm chí có những thời điểm còn áp lực, căng thẳng hơn cả Chung kết.

Nhìn lại hành trình của mình, Minh cho rằng điều thay đổi rõ nhất là khả năng giữ bình tĩnh trước áp lực. Trong trận Chung kết, có những thời điểm mà điểm số không thuận lợi, nhưng cậu vẫn tập trung vào phần thi của mình. Những câu trả lời ở các lượt Tăng tốc và Về đích đã giúp Minh dần cải thiện vị trí, vươn lên nhóm dẫn đầu và cuối cùng giành ngôi Á quân.

Quang Minh trò chuyện cùng nhà báo Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng ban Sinh Viên - Hoa Học Trò, báo Tiền Phong.

Với Minh, việc giữ được sự bình tĩnh khi bị dẫn trước là dấu hiệu cho thấy bản thân đã trưởng thành hơn so với những ngày đầu tham gia cuộc thi. Cậu bạn không còn quá tập trung vào khoảng cách điểm số mà cố gắng hoàn thành tốt nhất từng câu hỏi.

Dẫu vậy, nam sinh vẫn có điều tiếc nuối, đặc biệt ở phần thi Khởi động khi bỏ lỡ một số cơ hội ghi điểm. Nhưng nhìn tổng thể, hành trình tại Olympia năm thứ 26 đã giúp Minh nhận ra những thay đổi của chính mình, từ cách chuẩn bị kiến thức đến khả năng ứng phó với áp lực trên sân khấu.

Mỗi người đều có một đỉnh núi Olympia riêng

Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất với Minh là được tham gia trận Chung kết năm và mang cầu truyền hình Olympia về quê nhà. Sau cuộc thi, khi trở về trường, cậu bạn nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ thầy cô và bạn bè. Đó là khoảnh khắc khiến hành trình vừa qua trở nên đặc biệt hơn.

Nếu được nhắn gửi tới bản thân của những năm lớp 10, Minh sẽ nhắn nhủ rằng, cậu học sinh từng ngây ngô, còn thiếu kinh nghiệm ngày ấy đã trưởng thành và có cơ hội trở thành Á quân Đường Lên Đỉnh Olympia.

Nguyễn Huy Quang Minh và hành trình đáng nhớ tại Đường Lên Đỉnh Olympia. (Ảnh: Fanpage chương trình)

Từ trải nghiệm cá nhân, Minh muốn gửi tới các bạn học sinh thông điệp:

“Mỗi chúng ta đều có những mục đích, những cột mốc, những đỉnh núi Olympia riêng. Các bạn hãy cứ bước ra khỏi vùng an toàn và thử sức đi”.

Theo Minh, thất bại không nhất thiết là dấu chấm hết cho một mục tiêu. Những lần chưa đạt được kết quả như mong muốn có thể trở thành bài học, giúp mỗi người nhìn lại bản thân, tích lũy kinh nghiệm và trưởng thành hơn. Điều quan trọng là không ngừng cố gắng và dám thử sức với những điều mình thực sự muốn chinh phục.