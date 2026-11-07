Á quân Olympia 2026 Nguyễn Huy Quang Minh dự định học ngành gì ?
Trong cuộc trò chuyện tại chương trình SVodcast số 6, Á quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 Nguyễn Huy Quang Minh lần đầu chia sẻ cụ thể về định hướng ngành học sau khi tốt nghiệp THPT. Dù đang là học sinh lớp 12 chuyên Sinh Trường THPT chuyên Thái Bình và từng được gia đình định hướng theo ngành Y, Quang Minh nhận thấy bản thân không thực sự phù hợp với lĩnh vực này. Quá trình tự đọc tài liệu và ôn luyện kiến thức tổng hợp cho sân chơi Olympia đã giúp nam sinh tìm thấy niềm đam mê và quyết định theo đuổi một ngành hoàn toàn mới.
Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/a-quan-olympia-2026-nguyen-huy-quang-minh-du-dinh-hoc-nganh-gi-post1892163.tpo