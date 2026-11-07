Á quân Olympia 2026 Nguyễn Huy Quang Minh dự định học ngành gì ?

Giữa những dãy núi trùng điệp nơi miền biên viễn Cao Bằng, tình trạng tảo hôn từng khiến không ít trẻ em phải sớm gác lại việc học, bước vào cuộc sống gia đình khi chưa đủ tuổi trưởng thành. Những hệ lụy kéo dài qua nhiều thế hệ đang từng bước được tháo gỡ bằng sự kiên trì đưa pháp luật đến từng bản làng, thay đổi nhận thức từ mỗi gia đình, mở ra cơ hội học tập và tương lai tốt đẹp hơn cho thế hệ trẻ vùng cao.