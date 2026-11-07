Á quân Nguyễn Huy Quang Minh từng thua một thí sinh Olympia từ năm lớp Mười, coi đàn anh là động lực cố gắng
Chia sẻ tại chương trình SVodcast số 6, Á quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 Nguyễn Huy Quang Minh cho biết năm lớp 10, cậu từng chịu thua đàn anh (thí sinh Đường lên đỉnh Olympia năm 25) tại cuộc thi cấp trường và chỉ xếp vị trí thứ ba. Chính sự chỉn chu và nền tảng kiến thức rộng của đối thủ trong lần đụng độ ấy đã trở thành hình mẫu, thôi thúc Quang Minh xây dựng lại lộ trình ôn luyện để trở lại mạnh mẽ ở mùa giải năm thứ 26.
Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/a-quan-nguyen-huy-quang-minh-tung-thua-mot-thi-sinh-olympia-tu-nam-lop-muoi-coi-dan-anh-la-dong-luc-co-gang-post1892164.tpo