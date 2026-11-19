“Chúng tôi phải tôn trọng tất cả các đối thủ. Trong bóng đá hiện đại, mọi đội bóng luôn có thể tạo nên bất ngờ”, HLV Sven Vermant cảnh báo trước cuộc chạm trán U17 Việt Nam.

Sự thận trọng ấy cũng là điều dễ hiểu khi U17 Bỉ chuẩn bị đối đầu với đối thủ còn khá mới mẻ ở sân chơi thế giới. Trong bài viết giới thiệu trận ra quân, tờ VoetbalPrimeur (Bỉ) đặc biệt chú ý đến quá trình chuẩn bị của U17 Việt Nam.

“U17 Việt Nam hòa Panama 1-1 sau khi đánh bại Fiji 2-0”, tờ báo Bỉ nhắc đến 2 kết quả giao hữu gần nhất của thầy trò HLV Cristiano Roland, đồng thời lưu ý đây là lần đầu đội bóng góp mặt tại U17 World Cup.

Kết quả hai trận giao hữu chưa đủ để đánh giá thực lực U17 Việt Nam. Tuy nhiên, xét về thành tích và kinh nghiệm thi đấu quốc tế, đội bóng trẻ của Bỉ vẫn được đánh giá cao hơn.

U17 Bỉ đến Qatar với tư cách đương kim Á quân châu Âu, sau khi chỉ chịu thua Ý trên chấm luân lưu ở trận chung kết hồi tháng 6. Thành tích này mang đến sự tự tin cho thầy trò HLV Vermant, đồng thời đặt lên vai họ kỳ vọng tiến sâu tại giải U17 World Cup 2026.

Mặt khác, nhà cầm quân 53 tuổi hiểu rằng vị thế cửa trên không bảo đảm chiến thắng, nhất là ở sân chơi dành cho các cầu thủ trẻ. “Kết quả các trận đấu có thể được quyết định từ những chi tiết nhỏ. Điều quan trọng là chúng tôi phải có khởi đầu thuận lợi và không được hoảng loạn trước bất kỳ tình huống nào”, ông nhấn mạnh.

Dù đề cao sự thận trọng, HLV Vermant không giấu tham vọng đưa U17 Bỉ vào chung kết World Cup 2026, tái hiện thành tích vừa đạt được tại giải châu Âu. Để hiện thực hóa mục tiêu ấy, ông xác định chiến thắng trước U17 Việt Nam là bước khởi đầu cần thiết.

“Chúng tôi cần giành chiến thắng ở trận ra quân, vượt qua vòng bảng và tiến sâu ở các vòng đấu loại trực tiếp trước khi góp mặt trong trận chung kết”, HLV Vermant khẳng định.

U17 Việt Nam sẽ so tài với U17 Bỉ lúc 20h ngày 20/11 (giờ Hà Nội). Ảnh: VFF.

Với U17 Việt Nam, cuộc đối đầu đương kim Á quân châu Âu là thử thách lớn ngay trong lần đầu bước ra sân chơi thế giới.

Dù vậy, việc giành vé dự World Cup 2026 sau hành trình vào tứ kết U17 châu Á, cùng 2 kết quả giao hữu tích cực trước Fiji và Panama, mang đến cơ sở để thầy trò HLV Roland hướng đến một màn ra quân đáng chờ đợi.

U17 Việt Nam ra quân gặp U17 Bỉ lúc 20h ngày 20/11 (giờ Hà Nội), trước khi tiếp tục đối đầu Mali và New Zealand tại bảng G FIFA World Cup 2026.