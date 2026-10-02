Á quân boxing nữ ASIAD 20 Nguyễn Thị Tâm: Từ chấn thương nghiệt ngã đến cột mốc lịch sử

Từ đỉnh cao đến những ngày tưởng phải dừng lại

Võ sĩ Nguyễn Thị Tâm (áo xanh) thi đấu chủ động ở trận chung kết vào trưa 2-10. Ảnh: Bùi Lượng

Trưa 2-10 tại Nishio Gymnasium, Aichi (Nhật Bản), võ sĩ boxing Nguyễn Thị Tâm bước lên sàn đấu trong trận chung kết hạng 51kg nữ với Wu Yu (Trung Quốc), đương kim vô địch Olympic Paris 2024. Trước một đối thủ có tốc độ ra đòn cực nhanh, phòng thủ kín kẽ, khả năng di chuyển và kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao, nữ võ sĩ Việt Nam không thể hóa giải dù thi đấu rất chủ động. Dù vậy, thất bại trước Wu Yu không thể làm lu mờ hành trình đặc biệt mà cô vừa đi qua.

Bởi để góp mặt trong trận chung kết, võ sĩ Nguyễn Thị Tâm đã lần lượt vượt qua Ramisha Shrestha (Nepal), Guo Yi-xuan (Đài Bắc Trung Hoa), Bak Chorong (Hàn Quốc) và đặc biệt là đương kim vô địch thế giới 2025 Alua Balkibekova (Kazakhstan) với tỷ số 5-0 ở bán kết. Chiến thắng ấy đưa Tâm trở thành võ sĩ boxing Việt Nam đầu tiên vào chung kết một kỳ ASIAD.

Đó cũng là lý do tấm HCB ASIAD 20 người mà võ sĩ Nguyễn Thị Tâm giành được thực sự là cột mốc lịch sử của boxing Việt Nam. Trước đó, thành tích tốt nhất của boxing Việt Nam tại ASIAD là HCĐ.

Võ sĩ Nguyễn Thị Tâm (áo xanh) có màn trình diễn chấp nhận được trong trận chung kết ASIAD 20. Ảnh: Bùi Lượng.

Gần một thập niên trước, võ sĩ Nguyễn Thị Tâm từng là một trong những niềm hy vọng lớn nhất của boxing nữ Việt Nam. Cô vô địch châu Á năm 2017 và 2022, giành HCĐ ASIAD 18 năm 2018, hai lần vô địch SEA Games vào các năm 2019 và 2022, rồi trở thành võ sĩ Việt Nam đầu tiên giành HCB thế giới vào năm 2023. Cũng trong năm 2021, cô góp mặt tại Olympic Tokyo, giải đấu được tổ chức sau một năm do ảnh hưởng của đại dịch.

Những thành tích ấy từng đưa võ sĩ Tâm lên vị trí của một trong những tay đấm hàng đầu châu Á. Nhưng cũng chính năm 2023, bước ngoặt nghiệt ngã xảy đến.

Ở trận đầu tiên tại SEA Games 32 gặp Jutamas Jitpong của Thái Lan, khi thi đấu ở hạng cân không phải sở trường, võ sĩ Nguyễn Thị Tâm bị đối thủ ngã đè lên dẫn đến chấn thương. Kết quả kiểm tra xác định Tâm đứt hoàn toàn dây chằng chéo trước đầu gối trái, phải phẫu thuật và bước vào quãng thời gian dài điều trị, phục hồi.

Chấn thương ấy không chỉ lấy đi của Tâm những tháng ngày trên sàn đấu. Nó khiến con đường trở lại đội tuyển quốc gia trở nên gập ghềnh hơn. Cô chỉ dự vòng loại đầu tiên Olympic Paris 2024, vắng mặt ở vòng loại thứ hai và sau đó không có tên trong đội tuyển boxing Việt Nam dự SEA Games 33.

Với một võ sĩ đã bước qua tuổi 30, đó là thử thách không nhỏ. Nhưng Nguyễn Thị Tâm không chọn cách dừng lại.

Sau ca phẫu thuật, cô âm thầm tập luyện, kiên trì phục hồi và từng bước tìm lại nền tảng thể lực, kỹ thuật. Cùng với HLV Nguyễn Như Cường và chuyên gia Thái Lan Tawan Mungphingklang, Tâm bước vào một hành trình mới để tìm một phiên bản tốt nhất có thể ở giai đoạn mới của sự nghiệp.

Thực tế, cô đã phải đối mặt với câu chuyện trẻ hóa ở hạng cân 51kg nữ tại đội tuyển quốc gia và tưởng như không có cơ hội. Nhưng sự trở lại thuyết phục về chuyên môn của cô đã khiến cô được lựa chọn dự ASIAD 20. HLV Nguyễn Như Cường dù thấy cô học trò trở lại thuyết phục nhưng vẫn có lúc lo cho khả năng góp mặt ở ASIAD 20 của cô dù ông luôn khẳng định ở Việt Nam, chưa võ sĩ nào vượt qua Nguyễn Thị Tâm ở hạng 51kg.

Câu trả lời ở ASIAD 20

Võ sĩ Nguyễn Thị Tâm nhận HCB tại ASIAD 20. Ảnh: Long Nguyễn.

Và ASIAD 20 đã trở thành câu trả lời cho nỗ lực trong hành trình trở lại của Nguyễn Thị Tâm.

Câu chuyện của Nguyễn Thị Tâm sau trận bán kết hạng 51kg nữ khiến câu chuyện về tấm HCB trở nên nhiều cảm xúc hơn. Cô bảo rằng muốn dành tặng huy chương cho người cha đã mất.

Khi Tâm chấn thương, cha cô từng lo rằng con gái sẽ không thể trở lại thi đấu. Và Tâm đã hứa rằng, bởi còn rất đam mê, cô sẽ tiếp tục tập luyện để trở lại và đạt phong độ cao nhất.

Có lẽ chính chữ “đam mê” ấy đã nối hai đầu của hành trình: từ cô gái từng đứng trên những bục huy chương lớn của châu Á và thế giới đến nữ võ sĩ phải dứng dậy tìm đến bục huy chương sau một chấn thương nặng.

Tâm từng nói sau ASIAD 20 rằng cũng không nghĩ mình có thể vào đến trận chung kết. Điều này cũng trùng với dự báo của các nhà quản lý, HLV khi nhận định rằng cô có thể chỉ vào đến vòng bán kết tại ASIAD 20.

Cùng với Cục Thể dục thể thao Việt Nam, ngành Thể thao Hà Nội cố gắng đầu tư và chuẩn bị chuyên môn cho Nguyễn Thị Tâm.

Trước ASIAD 20, ngành Thể thao Hà Nội phối hợp với Cục Thể dục thể thao Việt Nam đưa nhóm võ sĩ chủ lực gồm Nguyễn Thị Tâm, Hà Thị Linh, Lưu Diễm Quỳnh cùng chuyên gia Tawan Mungphingklang sang Thái Lan tập huấn hơn một tháng. Chuyến tập huấn kéo dài khoảng một tháng rưỡi được thực hiện bằng kinh phí của ngành Thể thao Hà Nội. Đáng chú ý, tại ASIAD 20, chuyên gia Tawan cũng được Hà Nội bố trí kinh phí để đồng hành cùng các VĐV.

Cũng phải kể thêm, chuyên gia Tawan Mungphingklang đã làm việc với boxing Hà Nội từ năm 2013 và từng góp phần quan trọng trong quá trình nâng tầm boxing nữ Việt Nam. Với Nguyễn Thị Tâm, ông là người đã xây dựng lộ trình huấn luyện cho cô từ khi còn là một VĐV trẻ, giúp Tâm hoàn thiện kỹ thuật và chiến thuật, từ đó từng bước vươn lên nhóm võ sĩ hàng đầu châu lục.

Tại ASIAD 20, hình ảnh Tawan đứng sát bên Tâm trong những trận đấu quan trọng cho thấy giá trị của sự đồng hành ấy. Ở bán kết, ông cùng HLV Nguyễn Như Cường liên tục chỉ đạo để Tâm duy trì cách đánh trước Balkibekova. Tâm thắng 5-0 và bước vào trận chung kết lịch sử.

Võ sĩ Nguyễn Thị Tâm nhận thưởng nóng từ lãnh đạo Đoàn Thể thao Việt Nam ở ASIAD 20. Trong thành công của cô có dấu ấn của HLV Nguyễn Như Cường (thứ hai từ trái sang) và chuyên gia Tawan Mungphingklang (thứ hai từ phải sang). Ảnh: Long Nguyễn.

HLV Nguyễn Như Cường cũng đánh giá việc chuyên gia Thái Lan được đi cùng đội tại ASIAD 20 có ý nghĩa rất lớn, bởi ông Tawan đã theo sát quá trình huấn luyện các VĐV nữ trọng điểm Hà Nội và có thể giúp ban huấn luyện điều chỉnh kịp thời trong thi đấu.

Như vậy, thành công của Nguyễn Thị Tâm tại ASIAD 20 có thể nhìn từ nhiều phía gồm một quá trình hồi phục nghiêm túc, đam mê chinh phục đỉnh cao của cô, sự đầu tư của Cục Thể dục thể thao cũng như thể thao Hà Nội, năng lực của ban huấn luyện và chuyên gia nước ngoài.

Sau trận chung kết vào ngày 2-10, Nguyễn Thị Tâm cho hay vẫn chưa muốn dừng lại sự nghiệp thi đấu quốc tế. Sau ASIAD 20, cô hướng tới Olympic 2028 và mong muốn được tập huấn dài hạn để tiếp tục hoàn thiện chuyên môn nhằm giành vé đến Thế vận hội.

Ở tuổi 32, mục tiêu ấy chắc chắn không dễ dàng. Nhưng câu chuyện của Tâm trong những năm qua cho thấy cô không phải người dễ dàng từ bỏ mục tiêu.