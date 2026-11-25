Ảnh minh họa: Á Mỹ

Công bố thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) ngày 25/11, CTCP Công nghiệp Á Mỹ (HoSE: AMY) cho biết HĐQT công ty đã thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền mặt. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền là 9/12/2026, thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 18/12/2026.

Với tỷ lệ thực hiện 20%, cổ đông sở hữu một cổ phiếu AMY tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ nhận 2.000 đồng. Đối với chứng khoán đã lưu ký, cổ đông nhận cổ tức thông qua thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Theo thông báo niêm yết của HoSE, Á Mỹ có hơn 160,5 triệu cổ phiếu được đưa vào giao dịch từ ngày 20/11/2026. Với tỷ lệ cổ tức 20%, doanh nghiệp dự kiến chi khoảng 321,1 tỷ đồng cho đợt tạm ứng này.

Về cơ cấu sở hữu, ông Lương Văn Mỹ, Chủ tịch HĐQT, là cổ đông cá nhân nắm giữ nhiều cổ phiếu AMY nhất. Theo danh sách cổ đông tại ngày 29/10/2026, ông Mỹ sở hữu gần 28 triệu cổ phiếu, tương ứng 17,41% vốn điều lệ. Nếu giữ nguyên lượng cổ phiếu này đến ngày đăng ký cuối cùng, ông dự kiến nhận khoảng 55,9 tỷ đồng cổ tức.

Á Mỹ thành lập năm 2015, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng, tập trung vào hai nhóm sản phẩm chính là sứ ceramic và nhựa composite. Danh mục sản phẩm của doanh nghiệp gồm gạch ốp lát, ngói, sàn nhựa SPC và các loại vật liệu hoàn thiện công trình.

Doanh nghiệp có tổng công suất đầu tư khoảng 85 triệu m² sản phẩm, mạng lưới xuất khẩu tới khoảng 34 quốc gia.

Trước khi niêm yết, Á Mỹ đã phân phối thành công 16,1 triệu cổ phiếu trong đợt IPO, thu về gần 787,3 tỷ đồng. Ngày 20/11/2026, hơn 160,5 triệu cổ phiếu AMY chính thức giao dịch trên HoSE, với giá tham chiếu 48.900 đồng/cổ phiếu. Trong phiên đầu tiên, cổ phiếu ghi nhận giá trị giao dịch hơn 14 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2026, Á Mỹ ghi nhận doanh thu thuần gần 4.903 tỷ đồng, giảm 5,4% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 382 tỷ đồng, giảm 34,6%.

Riêng quý 3/2026, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt khoảng 1.550 tỷ đồng, giảm 32,5% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt gần 82 tỷ đồng, giảm 65,8%.

Á Mỹ cho biết kết quả kinh doanh chịu tác động từ sự suy giảm doanh thu sàn nhựa SPC xuất khẩu sang Mỹ trong bối cảnh nhu cầu nhập khẩu tại thị trường này không thuận lợi. Bên cạnh đó, chi phí nguyên vật liệu, chi phí sản xuất và lãi vay tăng cũng tạo sức ép lên lợi nhuận.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu AMY giảm từ 49.100 đồng/cổ phiếu trong phiên chào sàn 20/11 xuống 48.000 đồng/cổ phiếu trong phiên 25/11. Trong phiên 25/11 ghi nhận tổng giá trị giao dịch gần 123 tỷ đồng, trong đó giao dịch thỏa thuận chiếm hơn 120 tỷ đồng, còn giá trị khớp lệnh chỉ đạt 2,76 tỷ đồng.