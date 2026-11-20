Sáng 20/11, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) tổ chức lễ trao quyết định niêm yết và chào mừng phiên giao dịch đầu tiên của CTCP Công nghiệp Á Mỹ (AMY GRUPO), với mã chứng khoán AMY.

Theo thông báo của HoSE, Á Mỹ đưa hơn 160,5 triệu cổ phiếu lên niêm yết, tương ứng giá trị theo mệnh giá hơn 1.605 tỷ đồng. Giá tham chiếu trong phiên giao dịch đầu tiên là 48.900 đồng/cổ phiếu, với biên độ dao động ±20%.

Đây cũng là mức giá doanh nghiệp sử dụng trong đợt IPO trước đó. Á Mỹ đã phân phối thành công 16,1 triệu cổ phiếu, thu về gần 787,3 tỷ đồng từ đợt chào bán này.

Trong phiên giao dịch đầu tiên, AMY mở cửa ở mức 49.100 đồng/cổ phiếu, bằng mức giá cao nhất trong phiên. Thị giá có thời điểm giảm xuống 42.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn khoảng 14,1% so với giá tham chiếu. Tổng khối lượng giao dịch đạt 309.400 cổ phiếu, tương ứng giá trị 14,02 tỷ đồng.

Lễ trao quyết định niêm yết và chào mừng phiên giao dịch đầu tiên của cổ phiếu AMY trên HoSE sáng 20/11. Ảnh: HoSE

Thành lập năm 2015, CTCP Công nghiệp Á Mỹ hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng, tập trung vào hai nhóm sản phẩm chính là ceramic và composite. Danh mục sản phẩm của doanh nghiệp khá đa dạng, từ gạch ốp lát, ngói đến sàn nhựa SPC và các loại vật liệu hoàn thiện công trình.

Theo thông tin từ Bộ Công Thương, Á Mỹ có tổng công suất đầu tư khoảng 85 triệu m² sản phẩm, với mạng lưới xuất khẩu tới khoảng 34 quốc gia. Thị trường nước ngoài hiện đóng góp phần lớn doanh thu của doanh nghiệp.

Cụ thể, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2026 ghi nhận doanh thu từ thị trường này trong 9 tháng đạt khoảng 3.575 tỷ đồng, chiếm gần 73% tổng doanh thu thuần.

Dù thị trường nước ngoài đóng góp tỷ trọng lớn, hoạt động kinh doanh của Á Mỹ trong 9 tháng đầu năm 2026 vẫn ghi nhận sự suy giảm so với cùng kỳ (YoY). Doanh thu thuần đạt gần 4.903 tỷ đồng, giảm 5,4% YoY, trong khi lợi nhuận sau thuế giảm 34,6% YoY, còn khoảng 382 tỷ đồng.

Riêng quý 3, mức giảm rõ hơn khi doanh thu thuần đạt khoảng 1.550 tỷ đồng, giảm 32,5% YoY; lợi nhuận sau thuế còn gần 82 tỷ đồng, giảm 65,8% YoY.

Lý giải về kết quả này, Á Mỹ cho biết doanh thu sàn SPC xuất khẩu sang Mỹ suy giảm trong bối cảnh nhu cầu nhập khẩu tại thị trường này không thuận lợi. Bên cạnh yếu tố đầu ra, chi phí nguyên vật liệu, chi phí sản xuất và lãi vay tăng cũng tạo thêm sức ép lên lợi nhuận của doanh nghiệp.