A Lưới 2 gìn giữ văn hóa qua hội thi ẩm thực truyền thống

Hội thi ẩm thực truyền thống tại xã A Lưới 2 – Nơi hội tụ sắc màu văn hóa

Ngày 7/11/2026, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã A Lưới 2 tổ chức Hội thi Ẩm thực truyền thống, thu hút đông đảo hội viên phụ nữ tham gia. Hoạt động diễn ra trong không khí chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các đội chuẩn bị, chế biến và trình bày nhiều món ăn từ những nguyên liệu quen thuộc như cá suối, rau rừng, gạo nếp, củ quả và sản vật bản địa. Qua cách kết hợp nguyên liệu, chế biến và sắp đặt, các phần thi giới thiệu nét riêng trong văn hóa ẩm thực của đồng bào Pa Cô, Tà Ôi, Cơ Tu và người Kinh.

Các đội thi đã chế biến, trình bày nhiều món ăn đặc sắc...

Các đội thi đã chế biến, trình bày nhiều món ăn đặc sắc...

Bên cạnh giới thiệu món ăn, hội thi tạo không gian để người dân gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và tìm hiểu cách chế biến của nhau. Những món ăn gắn với đời sống gia đình được chia sẻ rộng hơn, góp phần gìn giữ kiến thức ẩm thực trong cộng đồng.

Hội viên phụ nữ trực tiếp tham gia chuẩn bị nguyên liệu, nấu nướng và trình bày phần thi. Sự phối hợp giữa các thành viên tạo nên không khí giao lưu sôi nổi, thể hiện tinh thần đoàn kết trong hoạt động chung.

Thông qua hội thi, các đội có thêm cơ hội giới thiệu sản vật, học hỏi cách chế biến và lưu giữ những món ăn truyền thống. Đây cũng là dịp để địa phương tôn vinh sự đa dạng văn hóa, khuyến khích người dân cùng tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Một số hình ảnh ghi nhận được tại Hội thi Ẩm thực

Hội thi là một sân chơi, cầu nối văn hóa, góp phần củng cố đại đoàn kết

Hội thi là một sân chơi, cầu nối văn hóa, góp phần củng cố đại đoàn kết