A Love Other Than Yours giảm rating đến mức thấp nhất mọi thời đại

Bộ phim truyền hình Hàn Quốc A Love Other Than Yours do Seo Kang-joon và Ahn Eun-jin đóng chính ghi nhận kết quả rating đáng chú ý trong tập mới nhất. Theo Nielsen Korea, tập phát sóng ngày 11/10 đạt rating trung bình toàn quốc 1,9%, đánh dấu mức thấp nhất trong lịch sử phát sóng của tác phẩm trên đài KBS2.

Kết quả này cho thấy sức hút của bộ phim trên truyền hình Hàn Quốc chưa đạt như kỳ vọng. Trong khi đó, một số tác phẩm khác phát sóng cùng ngày ghi nhận tín hiệu tích cực hơn, tạo nên sự tương phản về thành tích người xem giữa các bộ phim truyền hình hiện tại.

Bước sang nửa sau của chặng đường phát sóng, A Love Other Than Yours chỉ đạt rating 1,9%.

A Love Other Than Yours hiện đã đi được hơn nửa chặng đường với tổng cộng 14 tập dự kiến. Việc rating giảm xuống 1,9% ở tập mới nhất trở thành diễn biến đáng chú ý, nhất là khi tác phẩm có sự góp mặt của hai diễn viên được khán giả biết đến qua nhiều dự án truyền hình.

Ở diễn biến cùng ngày, 100 Days Of Deception có sự khởi sắc trong tập thứ hai. Theo Nielsen Korea, bộ phim tình cảm kết hợp đề tài gián điệp của tvN đạt rating trung bình toàn quốc 7,6%, tăng đáng kể so với tập mở màn. Thành tích này giúp tác phẩm đứng đầu khung giờ phát sóng trên toàn bộ các kênh truyền hình cáp.

A Love Other Than Yours hiện đã đi được hơn nửa chặng đường với tổng cộng 14 tập dự kiến.

Trong khi đó, Love On The Menu tiếp tục dẫn đầu về lượng người xem trong ngày Chủ nhật với rating trung bình toàn quốc 16,3%. Fly High Butterfly cũng tăng nhẹ lên mức 2%, còn Dive Into You giữ nguyên kết quả 0,3%.

Sự chênh lệch về rating cho thấy các bộ phim đang có diễn biến khá khác biệt trên đường đua truyền hình. Tuy nhiên, chỉ số người xem trên truyền hình chưa phản ánh toàn bộ mức độ đón nhận của khán giả, đặc biệt khi các tác phẩm còn được tiếp cận qua những nền tảng trực tuyến.

Với A Love Other Than Yours, câu chuyện tình yêu kéo dài 10 năm giữa Namgoong Ho (Seo Kang-joon) và Lee Mi-do (Ahn Eun-jin) là trung tâm của những xung đột tâm lý. Khi sự thân thuộc dần thay thế những rung động ban đầu, mối quan hệ của cả hai bắt đầu xuất hiện những rạn nứt. Lời cầu hôn của Ho, vốn được đưa ra trong bối cảnh Mi-do gặp khó khăn trong sự nghiệp, không giúp mối quan hệ lập tức trở nên ổn định mà còn khiến cô đối diện với cảm giác tự ti và áp lực.

Tình hình càng phức tạp khi cả hai dần xuất hiện những rung động trước các mối quan hệ mới. Những lựa chọn giữa tình yêu lâu năm, trách nhiệm và cảm xúc cá nhân trở thành trọng tâm của câu chuyện, đồng thời đặt mối quan hệ của Ho và Mi-do trước nguy cơ tan vỡ.

Với A Love Other Than Yours, câu chuyện tình yêu kéo dài 10 năm giữa Namgoong Ho (Seo Kang-joon) và Lee Mi-do (Ahn Eun-jin) là trung tâm của những xung đột tâm lý.

Dù vậy, chưa thể khẳng định những tranh luận xoay quanh nội dung là nguyên nhân trực tiếp khiến rating giảm. Kết quả 1,9% hiện là dấu mốc thấp nhất của bộ phim, nhưng các tập tiếp theo mới có thể cho thấy liệu tác phẩm có khả năng cải thiện sức hút trong phần còn lại của hành trình phát sóng hay không.