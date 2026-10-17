Ðà Lạt 'chạy nước rút' chỉnh trang đón Festival Hoa

Xung quanh hồ Xuân Hương hứa hẹn sẽ có nhiều tiểu cảnh, không gian hoa sinh động, đẹp mắt do phường Lâm Viên - Đà Lạt, phường Xuân Hương - Đà Lạt, Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt và Hiệp hội Hoa thực hiện

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, 11/11 đơn vị, địa phương được phân công thực hiện chương trình Không gian hoa đã xong ý tưởng thiết kế và maket các tiểu cảnh, công trình. Chiến dịch “Người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa, cây xanh” cũng đã có 74 xã, phường và Công ty TNHH Dalat Hasfarm triển khai.

Mỗi phường một cách làm

Xuân Hương - Đà Lạt là phường trung tâm nên khối lượng công việc khá lớn. Phường đã khảo sát, thiết kế 8 tuyến đường trọng điểm với 14 cụm tiểu cảnh. Điểm nhấn là tiểu công viên Hoa và Bích họa ở mũi tàu đường Trương Công Định, nơi hoa kết hợp với nghệ thuật. Khó nhất với phường lúc này là cân đối giữa thẩm mỹ, giao thông và sinh hoạt của người dân.

Phường Lâm Viên - Đà Lạt cụ thể hóa kế hoạch hưởng ứng thành 8 chương trình. 2 tiểu cảnh hoa ở Công viên Nguyễn Du và khu vực từ Cầu sắt đến vòng xoay Nguyên Tử Lực - Trần Quốc Toản, cùng 6 tuyến đường hoa, phải xong trước ngày 31/10/2026. Mỗi tuyến có một đơn vị phụ trách và vận động doanh nghiệp đồng hành. Đường Phù Đổng Thiên Vương sẽ có tiểu cảnh xếp chữ chào mừng Festival Hoa. Đường Quang Trung có mô hình tái hiện Đà Lạt xưa. Khu Biệt thự cổ Cô Giang kết hợp trồng hoa với chiếu sáng kiến trúc.

Maket tiểu cảnh hoa đường Trần Quốc Toản, đối diện vườn hoa Đà Lạt

Từ tháng 8, phường đã phát động hội thi “Mỗi tổ dân phố một tuyến đường hoa” kéo dài cho đến tháng 12/2026. Một số tuyến cũng được chọn làm thí điểm chỉnh trang biển hiệu và quảng cáo. Ông Phạm Văn Phúc - Trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng phường Lâm Viên - Đà Lạt, cho biết: “Phường đặt mục tiêu sáng - xanh - sạch - đẹp, huy động doanh nghiệp, các đoàn thể và đặc biệt là người dân cùng tham gia, để mỗi tổ dân phố có một tuyến đường hoa, mỗi gia đình có ít nhất một sản phẩm hoa, cây xanh chào mừng festival”.

Ở phường Xuân Trường - Đà Lạt, nhiều hạng mục cũng đã được triển khai. Phường đã trồng bổ sung 1.000 cây mai anh đào và hoàn thành tuyến đường ánh sáng - cờ hoa. Đèo D’ran và vòng xoay Trại Mát là nơi du khách có ấn tượng đầu tiên khi vào Đà Lạt. 2 điểm này đang được hoàn thiện để thành điểm dừng chân với tiểu cảnh hoa lộng lẫy.

Market phối cảnh không gian hoa khu vực dốc Lê Đại Hành do Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt thực hiện.

Chủ động chuẩn bị

Tuy nhiên, hiện một số đơn vị, địa phương chưa xong thiết kế 3D chi tiết và sơ đồ tiến độ (Gantt) cho từng tiểu cảnh. 2 phần việc này quyết định chủng loại và số lượng hoa, vật tư, nhân công, cũng như thời điểm trồng để hoa nở đúng dịp. Nếu chậm, công việc dễ dồn vào những ngày cuối, ảnh hưởng đến chất lượng và mỹ quan. Tuy nhiên, cũng có một số đơn vị trong lúc chờ hoàn thiện hồ sơ, đã chủ động chuẩn bị, làm trước. Ông Nguyễn Đức Thuần (Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt) cho biết, đơn vị đã nhân giống 64.000 chậu hoa các loại để làm tiểu cảnh, dặm hoa và trồng mới hoa ở các tuyến đường, công viên. Cùng với đó, cũng đã đặt thêm 14.000 chậu hoa thương phẩm đặc trưng của Dalat Hasfarm để trưng bày, giúp các không gian hoa đa dạng hơn. Việc cắt tỉa cây cảnh, cây xanh, trồng mới ở nhiều không gian hoa trong các công viên cũng đã triển khai xong. “Dù chưa có kinh phí, đơn vị vẫn chủ động đặt hàng các mô hình, tiểu cảnh, đặt thêm các giống hoa mới, lạ, chờ phê duyệt là đưa cây ra để triển khai”, ông Thuần nói.

Thước đo cuối cùng nằm ở những con đường hoa nở đúng dịp lễ hội. Vì vậy, để theo sát tiến độ, Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các đơn vị gửi báo cáo định kỳ để tổng hợp. UBND tỉnh cũng liên tục đôn đốc các đơn vị khẩn trương hoàn thiện và triển khai đúng kế hoạch tiến độ.

Các công viên cũng sẽ được đơn vị quản lý triển khai trồng hoa mới trước ngày 31/10 để kịp nở đúng dịp.

Phát động “người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa”

Chiến dịch “Người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa, cây xanh” đã được phát động và cũng đang có nhiều tín hiệu tích cực. Các phường trung tâm đã phân công nhiệm vụ đến từng tuyến đường và khu phố. Tuy vậy, từ văn bản đến “có hoa trước mọi hiên nhà” vẫn còn một khoảng cách, và muốn rút ngắn cần sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa từ các tổ dân phố. Ở cơ sở, một số khu phố đã bắt đầu chuyển động. Tổ dân phố Đặng Thái Thân, 3 Tháng 4 cuối tuần qua đã ra quân dọn dẹp đường phố, vệ sinh môi trường, trồng hoa, cây xanh. Khu phố cũng kêu gọi người dân trồng thêm hoa, dặm hoa kịp mùa lễ hội và trang trí hoa trước nhà, trong sân nhà.

Một số tổ dân phố, người dân hưởng ứng Chiến dịch “Người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa, cây xanh”, tích cực trồng, trang trí hoa chào đón lễ hội hoa.

Nhiều cơ sở lưu trú, quán cà phê, nhà hàng cũng cho biết, đang lên kế hoạch trang trí mới, chỉnh trang, trồng mới bồn hoa và tuyến đường hoa để đón khách. Tại Xuân Trường - Đà Lạt, nhiều tuyến đường trong các khu dân cư cũng đã được chỉnh trang, dọn dẹp vệ sinh môi trường, cải tạo để trồng hoa, dặm hoa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn khẳng định: “Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI có những điểm mới, khác biệt và khí thế hơn các kỳ trước. Festival hoa hướng tới quy mô, chất lượng xứng tầm với tỉnh Lâm Đồng mới và kỳ vọng mở thêm dư địa phát triển cho địa phương”.