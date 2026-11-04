Á khôi 'Sinh viên Thanh lịch 2026': Bản lĩnh và khát vọng chinh phục giấc mơ thời trang

Lưu Phương Dung (sinh năm 2005, quê Thanh Hóa) sớm ghi dấu ấn bằng nền tảng học vấn vững chắc khi xuất sắc đạt trên 27 điểm tổ hợp D01 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Cột mốc này chính là "tấm vé" đưa cô bước vào giảng đường trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội), nơi chắp cánh cho những trải nghiệm thời thanh xuân đầy rực rỡ.

Lưu Phương Dung (sinh năm 2005, quê Thanh Hóa) - sinh viên trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội).

Mới đây, Phương Dung tiếp tục đánh dấu một cột mốc đáng nhớ khi đăng quang ngôi vị Á khôi 2 tại cuộc thi Sinh viên Thanh lịch 2026. Chia sẻ về thành tích này, cô khiêm tốn: "Với mình, danh hiệu là một kỷ niệm đẹp, đồng thời là lời nhắc nhở bản thân phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong học tập, công việc lẫn cách ứng xử hằng ngày".

Đáng chú ý, nguồn cảm hứng lớn trên hành trình trưởng thành của Phương Dung đến từ một người thân đặc biệt: Hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà – người dì họ cùng quê Hậu Lộc, Thanh Hóa. Nhìn thấy tinh thần nỗ lực không ngừng, sự tự tin và phong thái thanh lịch nhưng gần gũi của “dì Hà”, Phương Dung đã có thêm động lực để mạnh dạn bước ra khỏi "vùng an toàn", tự tin khẳng định bản thân tại đấu trường nhan sắc sinh viên.

Mới đây, Phương Dung đã đăng quang ngôi vị Á khôi 2 tại cuộc thi "Sinh viên Thanh lịch 2026".

Không gò bó mình trong lý thuyết sách vở, Phương Dung sớm chủ động thử sức ở nhiều vai trò như mẫu ảnh tự do và host livestream cho thương hiệu thời trang nữ.

Nhớ lại những ngày đầu tập làm quen với máy quay, cô cho biết: "Khi tự xem lại phần thể hiện của bản thân, mình thấy mình nói nhanh, lặp từ và chưa truyền đạt tròn ý. Điều đó khiến mình ngại đến mức không muốn xem tiếp".

Bên cạnh công việc học, Phương Dung còn chủ động thử sức ở nhiều vai trò như mẫu ảnh tự do và host livestream.

Tuy nhiên, Phương Dung chọn cách đối mặt bằng kỷ luật. Cô chia nhỏ mục tiêu và rèn luyện từng ngày: Hôm nay nói chậm lại, ngày mai tương tác với ống kính tốt hơn, ngày tiếp theo diễn đạt sản phẩm mạch lạc hơn...

Từ chính trải nghiệm ấy, cô đã rút ra bài học đắt giá: "Bạn không cần phải làm tốt ngay từ đầu mới bắt đầu. Đôi khi, sự tự tin chỉ đến sau những lần chúng ta vẫn kiên trì bước tiếp, dù trong lòng còn rất run".

Hai niềm đam mê lớn nhất của Phương Dung vẫn là chụp ảnh và thời trang.

Song song với thách thức kỹ năng là bài toán quản lý thời gian và áp lực tâm lý. Đã có lúc, Phương Dung rơi vào trạng thái quá tải vì ôm đồm công việc. Cô cũng từng đối mặt với áp lực vô hình, khi vô thức so sánh bản thân với người khác. Để vượt qua, Phương Dung chủ động lập kế hoạch tuần, học cách từ chối khéo léo để giữ đúng cam kết, đồng thời chuyển hướng tập trung vào sự tiến bộ của chính mình mỗi ngày.

Cho đến hiện tại, hai niềm đam mê lớn nhất của Phương Dung vẫn là chụp ảnh và thời trang. Với cô, thời trang không đơn thuần là trang phục, mà là công cụ giúp mỗi người tìm thấy sự tự tin và thoải mái. Việc đảm nhận vị trí host livestream giúp cô tích lũy vốn kiến thức thực tế từ chất liệu, phom dáng, đến thấu hiểu tâm lý khách hàng – nền tảng quan trọng cho định hướng kinh doanh thời trang trong tương lai.

Đáng chú ý, nguồn cảm hứng lớn trên hành trình trưởng thành của Phương Dung (trái) đến từ chính người dì - Hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà.

Nói về hình ảnh bản thân hướng đến, Á khôi 2 Sinh viên Thanh lịch 2026 trải lòng: "Mình muốn hướng đến hình mẫu một cô gái thanh lịch, có tri thức, độc lập và gần gũi, một người làm việc nghiêm túc, biết giữ lời và luôn giữ tinh thần cầu thị".

Trong thời gian tới, ưu tiên hàng đầu của Phương Dung là hoàn thành tốt chương trình đại học, trau dồi ngoại ngữ và trau dồi thêm kiến thức về xây dựng thương hiệu. Đồng thời, cô kỳ vọng sẽ tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, lan tỏa năng lượng sống tích cực và truyền cảm hứng dấn thân đến thế hệ trẻ.

(Ảnh: NVCC)