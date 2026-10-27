Á khôi sinh viên quê Hà Tĩnh theo đuổi ước mơ trở thành MC tam ngữ

Sinh viên Nguyễn Thị Bảo Ngân. Ảnh: NVCC

Nguyễn Thị Bảo Ngân sinh năm 2006, quê xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Năm 15 tuổi, Ngân thi đỗ lớp chuyên Ngữ văn, Trường THPT Chuyên - Trường Đại học Vinh (Nghệ An) và bắt đầu hành trình học tập xa nhà. Đây cũng là dấu mốc giúp Bảo Ngân từng bước rèn luyện tính tự lập, chủ động hơn trong học tập và trưởng thành hơn trong cuộc sống.

Bảo Ngân là Bí thư Chi đoàn năng nổ, gương mẫu trong suốt 3 năm học THPT tại Trường THPT Chuyên - Trường Đại học Vinh. Ảnh: NVCC

Trong 3 năm THPT, Ngân giữ chức vụ Bí thư chi đoàn, tích cực tham gia hoạt động Đoàn trường, đồng thời là đồng sáng lập và Chủ tịch CLB Tiếng Anh ECOK - English Club Of KC của Trường THPT Chuyên - Trường Đại học Vinh. Bên cạnh đó, nữ sinh còn năng nổ tham gia các câu lạc bộ học thuật, nghệ thuật và hoạt động tình nguyện.

Bảo Ngân phát biểu với vai trò Chủ tịch CLB Tiếng Anh ECOK - English Club Of KC, gửi lời cảm ơn đến thầy cô và các thành viên đã đồng hành tổ chức thành công sự kiện tiếng Anh đầu tiên của câu lạc bộ vào năm 2023. Ảnh: NVCC

Trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, Ngân đạt 27,05 điểm, trong đó môn Tiếng Anh đạt 9,8 điểm, trúng tuyển ngành Quản trị Điều hành thông minh (ESOM), khoa Quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU). Bảo Ngân chia sẻ, lựa chọn ngành học này vì chương trình sử dụng tiếng Anh, chú trọng tính thực tiễn thông qua các hoạt động trải nghiệm doanh nghiệp và cung cấp kiến thức đa dạng về nhiều lĩnh vực. Theo nữ sinh, quá trình học tập giúp cô phát triển tư duy kinh tế, kỹ năng quản trị, đồng thời có cơ hội vận dụng tiếng Anh vào thực tế và khám phá những hướng đi mới.

Ngoài tiếng Anh, từ năm thứ nhất học đại học, Ngân bắt đầu học tiếng Trung. Để nâng cao khả năng ngôn ngữ, cô chủ động đọc tin tức bằng tiếng Trung nhằm mở rộng vốn từ, đồng thời thường xuyên quay video và thu âm giọng nói để luyện phát âm, cải thiện phản xạ giao tiếp và nhận ra những điểm cần khắc phục. Hiện tại, Ngân đang chuẩn bị cho kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Trung quốc tế HSK bậc 5, hướng tới chinh phục những cấp độ cao hơn và từng bước nâng cao khả năng sử dụng ngôn ngữ này.

Yêu thích ngoại ngữ, có thế mạnh thuyết trình, Bảo Ngân mạnh dạn ứng tuyển vị trí MC cho các hoạt động học tập, giao lưu văn hóa với sinh viên quốc tế do Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức. Những phản hồi tích cực cùng sự động viên của thầy cô, bạn bè giúp cô thêm tự tin và có động lực tiếp tục theo đuổi lĩnh vực này.

Với Ngân, học ngoại ngữ đòi hỏi sự kiên trì, còn dẫn chương trình là cơ hội vận dụng ngôn ngữ vào thực tế, phát huy khả năng giao tiếp và hoàn thiện bản thân. Cô từng làm MC cho chương trình chào tân sinh viên ngành Quản trị Điều hành thông minh, Đại học Kinh tế Quốc dân trong hai năm. Bên cạnh đó, Bảo Ngân còn tham gia dẫn chương trình bằng tiếng Anh, tiếng Trung tại chương trình NEU Summer Programme năm 2025 và 2026, với sự tham gia của sinh viên đến từ 6 quốc gia trong các hoạt động học tập, giao lưu văn hóa tại Việt Nam.

Ngân cũng là cộng tác viên truyền thông tại Phòng Hợp tác Quốc tế, Đại học Kinh tế Quốc dân, đồng thời đảm nhiệm vai trò MC song ngữ Việt - Trung tại diễn đàn học thuật sinh viên do Trường Đại học Ngoại thương và Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc) tổ chức vào tháng 8/2026.

Bên cạnh việc học tập, Bảo Ngân tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, đồng thời đảm nhận vai trò MC bằng tiếng Anh và tiếng Trung tại nhiều chương trình học thuật, giao lưu văn hóa. Ảnh: NVCC

Bên cạnh học tập và hoạt động ngoại khóa, Ngân chủ động tìm kiếm cơ hội giao lưu quốc tế. Mong muốn đến Trung Quốc từ khi bắt đầu học tiếng Trung, cô thường xuyên theo dõi các trang thông tin để tìm kiếm chương trình trao đổi, trại hè tại nước này. Khi biết Đại học Kinh tế Quốc dân có chương trình trao đổi sinh viên với các trường đại học nước ngoài và triển khai tiếp nhận hồ sơ ứng tuyển, Ngân nhanh chóng chuẩn bị các giấy tờ để đăng ký tham gia. Sau quá trình tuyển chọn, cô được lựa chọn là một trong 9 sinh viên đại diện trường tham gia chương trình học tập tại Đại học Tài chính và Kinh tế Thượng Hải (Trung Quốc) vào tháng 7/2026.

Bảo Ngân nhận học bổng trao đổi học tập dành cho sinh viên tại Đại học Tài chính và Kinh tế Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: NVCC

Qua trải nghiệm tại Thượng Hải, Ngân nhận ra để hòa nhập trong môi trường quốc tế, bên cạnh kiến thức và ngoại ngữ, mỗi người cần có sự chủ động, khả năng thích ứng và tinh thần sẵn sàng học hỏi. Cô cũng có cái nhìn rõ hơn về sự phát triển của công nghệ, kinh tế số và vai trò của người trẻ trong bối cảnh hội nhập.

Ngày 24/10 vừa qua, Ngân đạt danh hiệu Á khôi 1 Sinh viên thanh lịch Đại học Kinh tế Quốc dân - NEU Glamour 2026. Với cô, đây là niềm vinh dự, tự hào và cũng là kết quả vượt ngoài mong đợi. Cuộc thi giúp nữ sinh gặp gỡ nhiều thí sinh tài năng, học hỏi từ những người bạn có cá tính và thế mạnh riêng.

Bảo Ngân đạt danh hiệu Á khôi 1 Sinh viên thanh lịch Đại học Kinh tế Quốc dân. Ảnh: NVCC

Bảo Ngân trả lời ứng xử song ngữ tại cuộc thi Sinh viên Thanh lịch Đại học Kinh tế Quốc dân 2026. Video NVCC.

Ngân cho rằng dấu ấn của mình đến từ sự kết hợp giữa bản lĩnh, tinh thần chủ động và những trải nghiệm tích lũy qua học tập, hoạt động ngoại khóa. Cô mong muốn mang đến hình ảnh một nữ sinh tự tin, sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn, học hỏi từ môi trường mới và sử dụng ngoại ngữ để kết nối quốc tế, quảng bá văn hóa Việt Nam.

Thời gian tới, Bảo Ngân sẽ tiếp tục trau dồi ngoại ngữ, tích lũy kinh nghiệm và hoàn thiện kỹ năng dẫn chương trình để từng bước hiện thực hóa ước mơ trở thành MC tam ngữ chuyên nghiệp, đồng thời có thêm cơ hội kết nối với bạn bè quốc tế và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng.