Hoàng Thị Nhã Uyên (sinh năm 2005) ghi dấu ấn khi cùng lúc giành hai danh hiệu: “Á khôi 1” và “Người đẹp truyền cảm hứng” tại cuộc thi Hoa khôi Sinh viên trường Du lịch, ĐH Huế (Miss HUHT 2026) vừa qua. Song song với việc học, Nhã Uyên còn sớm thử sức và tích lũy kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ.

Hoàng Thị Nhã Uyên (sinh năm 2005) là sinh viên năm cuối, trường Du lịch (ĐH Huế).

Nhớ lại khoảnh khắc được xướng tên ở hai hạng mục lớn, Nhã Uyên cho biết, cảm xúc đầu tiên của cô là sự ngỡ ngàng, xúc động xen lẫn biết ơn. "Điều đầu tiên mình nghĩ đến, không chỉ là niềm vui khi đạt được danh hiệu, mà còn là gia đình, những người đã luôn yêu thương, động viên và tin tưởng mình trong suốt hành trình vừa qua", cô chia sẻ.

Đằng sau khoảnh khắc tỏa sáng trên sân khấu là sự nhìn lại chính mình của những ngày đầu chập chững bước vào cuộc thi, khi Nhã Uyên vẫn mang nhiều e dè và giới hạn. Với cô, hai giải thưởng không chỉ là niềm tự hào tuổi trẻ mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm đối với những giá trị bản thân đại diện.

Nhã Uyên ghi dấu ấn, khi cùng lúc giành hai danh hiệu: “Á khôi 1” và “Người đẹp truyền cảm hứng” tại cuộc thi 'Hoa khôi Sinh viên trường Du lịch, ĐH Huế' (Miss HUHT 2026).

Danh hiệu “Người đẹp truyền cảm hứng” của Nhã Uyên gắn liền với câu chuyện thay đổi bản thân đầy thuyết phục. Cô thẳng thắn nhìn nhận, từng có giai đoạn tự ti về ngoại hình, ngại đứng trước đám đông và từng ở mốc cân nặng 60kg. Quyết tâm bước ra khỏi vùng an toàn, Nhã Uyên chọn cách thay đổi bền bỉ từng ngày, không chỉ ở vóc dáng mà còn ở tư duy, lối sống và sự tự tin.

Nhã Uyên nhắn nhủ: "Không ai sinh ra đã hoàn hảo, chỉ cần mỗi ngày trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình".

Với Nhã Uyên, hai giải thưởng không chỉ là niềm tự hào tuổi trẻ mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm đối với những giá trị bản thân đại diện.

Theo cô, sự chuyển hóa thực sự đến từ những nỗ lực nhỏ được lặp lại kiên trì mỗi ngày. Khi bàn về hình ảnh người nữ sinh truyền cảm hứng trong môi trường đại học hiện nay, Nhã Uyên cho rằng, yếu tố cốt lõi không nằm ở sự hoàn hảo không tì vết, mà ở sự chân thật, tinh thần trách nhiệm với lựa chọn cá nhân và khát khao hoàn thiện bản thân. Chính những thiếu sót dám nhìn nhận và vượt qua, mới tạo nên sự gần gũi, dễ đồng cảm với người xung quanh.

Quyết tâm bước ra khỏi vùng an toàn, Nhã Uyên chọn cách thay đổi bền bỉ từng ngày, không chỉ ở vóc dáng mà còn ở tư duy, lối sống và sự tự tin.

Quá trình chuẩn bị cho Miss HUHT 2026 cũng đặt ra cho Nhã Uyên bài toán cân bằng giữa việc học, công việc và lịch tập luyện dày đặc. Thay vì để áp lực làm chùn bước, cô chủ động sắp xếp thời gian, học hỏi qua từng vòng thi để biến thử thách thành bước đệm trưởng thành.

Khi khép lại ánh hào quang sân khấu, cuộc sống thường nhật của Nhã Uyên vẫn gắn với giảng đường, nghiên cứu khoa học, chuẩn bị cho khóa luận tốt nghiệp, công việc cá nhân, gia đình, bạn bè và những khoảng lặng khám phá nét bình yên của Huế. Cô xem danh hiệu là dấu ấn đẹp, còn đời sống thường ngày mới là nơi bồi đắp chiều sâu và sự chín chắn.

Nhã Uyên cho rằng, yếu tố cốt lõi không nằm ở sự hoàn hảo không tì vết, mà ở sự chân thật, tinh thần trách nhiệm với lựa chọn cá nhân và khát khao hoàn thiện bản thân.

Đứng trước ngưỡng cửa chuyển giao từ giảng đường sang thị trường lao động, Nhã Uyên nhìn nhận danh hiệu “Á khôi 1” vừa là bệ phóng mở ra cơ hội, vừa là trách nhiệm đòi hỏi sự chứng minh bằng hành động thực tế. Cô ưu tiên hoàn thành tốt việc học, khóa luận và tích lũy kinh nghiệm nghề nghiệp để danh hiệu trở thành động lực cho chặng đường dài phía trước.

Trong thời gian tới, Nhã Uyên mong muốn dùng sức ảnh hưởng của mình để quảng bá văn hóa, con người, du lịch Huế và hình ảnh trường Du lịch (ĐH Huế), đồng thời chia sẻ câu chuyện cá nhân nhằm tiếp thêm tự tin cho các bạn sinh viên đang tìm hướng đi.

(Ảnh: NVCC)