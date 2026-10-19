Á khôi Đinh Diệu Anh: 'Chung kết Hoa hậu Việt Nam là cơ hội để khám phá những giới hạn mới của bản thân'

Thí sinh Đinh Diệu Anh (sinh năm 2003, Hà Nội) mới tốt nghiệp trường ĐH Ngoại thương, với hai chương trình đào tạo là Tiếng Anh thương mại và Quản trị Kinh doanh và Kinh tế đối ngoại, đạt kết quả Xuất sắc và Giỏi. Về ngoại ngữ, Diệu Anh sở hữu chứng chỉ tiếng Anh IELTS 7.5 và tiếng Trung HSK4. Bên cạnh đó, Diệu Anh từng đoạt danh hiệu Á khôi 2 Duyên dáng Ngoại thương 2023.

Được gọi tên trong danh sách vào vòng Chung kết toàn quốc của Hoa hậu Việt Nam 2026, Đinh Diệu Anh nghĩ ngay đến gia đình. Với người đẹp, gia đình luôn là điểm tựa tinh thần, tin tưởng cô trên hành trình này.

Hành trình tại Hoa hậu Việt Nam 2026 đã cho Diệu Anh cơ hội được gặp gỡ những người bạn tuyệt vời, được đi qua nhiều vùng đất, lắng nghe những câu chuyện ý nghĩa và hiểu hơn về văn hóa, lịch sử cũng như những con người Việt Nam. Với cô, đây là những trải nghiệm quý giá mà không phải lúc nào mình cũng có cơ hội được đón nhận.

Nàng Á khôi chia sẻ: “Bước vào Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, áp lực lớn nhất với mình là làm sao để không ngừng hoàn thiện bản thân và thể hiện được trọn vẹn những giá trị mà cuộc thi hướng tới. Khi gần đến đích của chặng đường, mình không chỉ cần rèn luyện về ngoại hình, phong thái hay kỹ năng trình diễn, mà còn phải trau dồi tri thức, bản lĩnh và khả năng lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng. Mình mong muốn cải thiện khả năng giao tiếp trước công chúng, đặc biệt là cách truyền tải suy nghĩ và thông điệp của mình một cách tự nhiên, súc tích nhưng vẫn có chiều sâu. Bên cạnh đó, mình cũng muốn học cách bình tĩnh hơn trước áp lực, linh hoạt hơn trước những tình huống mới và tự tin thể hiện màu sắc riêng của mình”.

Qua cuộc thi, Đinh Diệu Anh đang học cách đón nhận những thiếu sót của bản thân với tâm thế cởi mở hơn. Với cô, Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 không chỉ là một cột mốc để chinh phục, mà còn là cơ hội để khám phá những giới hạn mới của bản thân và trở thành một phiên bản tốt hơn mỗi ngày. Hướng đến chủ đề “Miền hương sắc” của cuộc thi năm nay, Đinh Diệu Anh muốn mang đến vẻ đẹp của một cô gái trẻ luôn tò mò trước thế giới, không ngừng học hỏi và sẵn sàng bước ra khỏi “vùng an toàn” của bản thân.

Cô cho biết: “Mình yêu vẻ đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt Nam, nhưng cũng mong muốn thể hiện hình ảnh một cô gái gen Z chủ động, có tri thức, biết thích nghi với những thay đổi của thời đại và có trách nhiệm với cộng đồng. Việc học tập hai chương trình tại trường ĐH Ngoại thương, công tác trong lĩnh vực công nghệ, trí tuệ nhân tạo và tham gia các hoạt động xã hội đã giúp mình hiểu vẻ đẹp không chỉ nằm ở những gì người khác nhìn thấy, mà còn ở cách mình suy nghĩ, lựa chọn và hành động”.

Với Đinh Diệu Anh, điểm khác biệt của Hoa hậu Việt Nam là việc cuộc thi không chỉ tôn vinh nhan sắc, mà còn đề cao bốn giá trị: Nhan sắc, Trí tuệ, Văn hóa và Cống hiến. “Điều mình cảm nhận rõ nhất khi trực tiếp tham gia cuộc thi là những giá trị ấy không chỉ dừng lại ở tiêu chí đánh giá, mà được thể hiện qua từng trải nghiệm của thí sinh. Các thí sinh được tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc, đến với những vùng đất giàu truyền thống và tham gia các hoạt động cộng đồng để hiểu hơn về trách nhiệm của mình với xã hội”, Diệu Anh nói về hành trình gắn bó với Hoa hậu Việt Nam.

“Mình nghĩ rằng, mọi cuộc thi có thể tìm ra người phụ nữ đẹp. Nhưng điều quan trọng hơn là tìm ra người phụ nữ có đủ tri thức, bản lĩnh và lòng nhân ái để tạo nên những giá trị tích cực cho cộng đồng. Với mình, Hoa hậu Việt Nam không chỉ là hành trình tìm kiếm một danh hiệu, mà còn là hành trình giúp mỗi cô gái trưởng thành hơn, hiểu rõ trách nhiệm của bản thân và biết cách sử dụng những lợi thế của mình để đóng góp cho xã hội. Đó cũng là giá trị mà mình trân trọng và mong muốn được tiếp nối, nếu có cơ hội đi xa hơn tại cuộc thi”, nữ sinh Ngoại thương bày tỏ.