Á khôi cao 1,73 m có vóc dáng như người mẫu tại Hoa hậu Việt Nam

Mai Thị Yến Nhi sinh năm 2006, cao 1,73 m, là một trong 25 thí sinh của vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô là sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh và là á khôi 1 cuộc thi hoa khôi trường Đại học Công nghệ Đồng Nai.

Yến Nhi khoe vóc dáng quyến rũ, năng động trong hoạt động vòng chung kết tại Hải Phòng. Người đẹp 20 tuổi có thế mạnh về biểu cảm, tạo dáng trước ống kính.

Yến Nhi chia sẻ trước đây cô còn khá bỡ ngỡ và ngại ngùng trước ống kính nhưng hiện tại đã tự tin hơn khi giao tiếp và thể hiện bản thân. Với cô, hành trình Hoa hậu Việt Nam không chỉ giúp hoàn thiện kỹ năng mà còn giúp Yến Nhi nuôi dưỡng sự tự tin từ bên trong.

Yến Nhi tham gia thử thách catwalk trên cát cùng thí sinh. Những lớp học tại Hoa hậu Việt Nam 2026 giúp Yến Nhi và thí sinh có sự tiến bộ rõ rệt về kỹ năng trình diễn.

Khi được gọi tên vào chung kết Hoa hậu Việt Nam, Yến Nhi hạnh phúc và thấy biết ơn vì những nỗ lực của mình đã được ghi nhận. Cô tự nhắc bản thân đây không chỉ là cột mốc đáng tự hào mà còn là cơ hội để tiếp tục cố gắng và hoàn thiện hơn trong vòng chung kết.

Yến Nhi là thí sinh mở đầu Thử thách Tài năng và Nghệ thuật bằng màn múa quạt điêu luyện. Cô thể hiện những chuyển động uyển chuyển, cùng thần thái thu hút trên sân khấu. Thông qua tiết mục, Yến Nhi muốn truyền đi thông điệp: "Mỗi người hãy tỏa sáng theo cách của riêng mình".

Yến Nhi cho biết trong những ngày đầu tại nhà chung Hoa hậu Việt Nam, cô có chút bỡ ngỡ khi phải làm quen với môi trường mới, lịch trình dày đặc và những người bạn mới. Điều cô nhớ nhất là chuỗi ngày phải thức dậy sớm để trang điểm, chuẩn bị cho các hoạt động.

“Đôi khi, chúng tôi không có quá nhiều thời gian nghỉ ngơi, nhưng tôi nghĩ đó cũng là một phần của hành trình giúp rèn luyện tính kỷ luật và khả năng thích nghi. Có những lúc vất vả vì phải tập nhiều giờ liền, chúng tôi vẫn hỗ trợ và động viên nhau cùng tiến bộ. Với tôi, đây không chỉ là hành trình hoàn thiện bản thân mà còn là cơ hội để có thêm những tình bạn đẹp và cùng nhau trưởng thành”, Yến Nhi chia sẻ.

Trong hành trình tại Hoa hậu Việt Nam, chuyến đi đáng nhớ nhất với Yến Nhi là tại Vân Đồn - Quảng Ninh, khi cô và các thí sinh cơ hội trải nghiệm cào ngao, dọn rác trên bãi biển và tham gia các hoạt động trên biển.

“Đặc biệt, khoảnh khắc đón Trung thu cùng các em nhỏ khiến tôi rất xúc động. Chuyến đi giúp tôi hiểu rằng, giá trị của Hoa hậu Việt Nam không chỉ nằm ở vẻ đẹp bên ngoài mà còn ở những trải nghiệm thực tế, tinh thần trách nhiệm với môi trường và sự sẻ chia với cộng đồng”, cô nói.

Bên cạnh Vân Đồn, chuyến đi Lai Châu cũng là một trong những hành trình để lại cho Yến Nhi nhiều cảm xúc. “Khi đến điểm trường Sử Thàng thuộc Trường Mầm non Tả Lèng, biết được hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, thiếu thốn của các em nhỏ, tôi thực sự xúc động và thương các em rất nhiều”, cô nói.

Yến Nhi mặc trang phục dân tộc vùng cao, cùng các thí sinh tham gia những hoạt động ý nghĩa tại Lai Châu.

Sau chuyến đi, Yến Nhi nhận ra rằng lòng nhân ái không chỉ nằm ở sự đồng cảm mà phải được thể hiện bằng những hành động thiết thực.

Tại Hà Nội, Yến Nhi cũng có trải nghiệm ý nghĩa khi cùng các thí sinh mặc áo dài trên Chuyến tàu độc lập 5 cửa ô vào dịp lễ Quốc khánh 2/9.

Sau những chuyến đi, lớp học và hoạt động cộng đồng, Yến Nhi cảm thấy mình trưởng thành hơn, không chỉ về kiến thức mà còn trong cách nhìn nhận cuộc sống.

“Tôi có cơ hội hiểu hơn về lịch sử, văn hóa dân tộc, từ đó càng biết ơn cội nguồn và những hy sinh của cha ông để có được hòa bình hôm nay. Khi trực tiếp gặp gỡ những hoàn cảnh khó khăn, tôi cũng học được cách thấu cảm và biết sẻ chia nhiều hơn”, cô nói.

Yến Nhi tự tin trình diễn áo tắm trong đêm Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô cao 1,73 m, số đo ba vòng 74-60-93 cm.

“Ở chặng đường tiếp theo tại vòng chung kết, tôi mong muốn có thêm nhiều trải nghiệm ý nghĩa, học hỏi từ các thí sinh và những người đi trước. Đặc biệt, tôi muốn cải thiện khả năng giao tiếp, bản lĩnh sân khấu và sự tự tin trước công chúng”, cô nói.

Duy Nam