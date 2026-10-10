A.I Riser 2026: 'Á hậu 3' Lợi Lâm tiết lộ thu hoạch bất ngờ tại sự kiện Demo Day

Phiên trình diễn Demo Day nằm trong khuôn khổ diễn đàn "Chung vai vươn mình cùng Google A.I" (A.I Riser 2026) vừa diễn ra tại TP.HCM. Sự kiện ghi dấu ấn khi chuyển hóa A.I từ khái niệm công nghệ thành các công cụ giải quyết bài toán thực tế.

Ông Marc Woo, Tổng Giám đốc Google Việt Nam.

10 dự án xuất sắc nhất (được chọn lọc từ 750 bài dự thi) đã có màn thuyết trình trực tiếp về các giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo trên nhiều lĩnh vực thiết thực như giáo dục, y tế, an toàn số và vận hành doanh nghiệp.

Nhiều nhà sáng tạo nội dung có mặt tại sự kiện A.I Riser 2026.

Có mặt tại sự kiện, Lợi Lâm - tên thật là Lâm Huỳnh Quang Lợi, sinh năm 1998, hiện là Giám đốc Bản quyền Toàn cầu (Head of Global Licensing) của cuộc thi sắc đẹp quốc tế Miss Cosmo - cho biết anh đến để trực tiếp theo dõi các dự án. Lợi Lâm hài hước chia sẻ: "Đến với sự kiện, Lợi rất tò mò về Demo Day. Hôm nay Lợi tới xem thử có "học hỏi" hay "lấy" thêm được kiến thức gì mang về không, vì team của Lợi rất đam mê về A.I".

Giám đốc Bản quyền Toàn cầu Miss Cosmo Lợi Lâm.

Theo dõi trực tiếp phần trình bày của 10 đội thi, Lợi Lâm cho biết bản thân phải thốt lên "wow" trước tính ứng dụng cao của các sản phẩm và muốn xem có điểm gì có thể học hỏi để tự cải thiện dự án riêng của mình.

Khu vực trải nghiệm riêng.

Khi được hỏi về dự án để lại nhiều dấu ấn nhất, Lợi Lâm đặc biệt nhắc đến SightBridge A.I - ứng dụng hỗ trợ người khiếm thị di chuyển độc lập. "Người khiếm thị gặp khó khăn khi di chuyển thì công cụ A.I này đóng vai trò như chiếc điện thoại hỗ trợ. Thay vì phải dùng gậy dò đường, A.I sẽ hỗ trợ định hướng và giúp tránh các vật cản phía trước. Ứng dụng đó thực sự rất tiên tiến", anh đánh giá.

SightBridge A.I là dự án hướng đến mục tiêu hỗ trợ người khiếm thị di chuyển độc lập.

Điểm khiến Lợi Lâm tâm đắc nhất là cả 10 đội thi hôm nay hầu như không có ai là lập trình viên (coder) chuyên nghiệp, nhưng nhờ A.I, họ vẫn tạo ra được các sản phẩm hoàn chỉnh. Bản thân Lợi Lâm dù không có nền tảng về lập trình, vẫn đang cùng đồng đội áp dụng công nghệ này vào thực tế.

Chia sẻ với Hoa Học Trò Online về nỗi lo sử dụng nền tảng A.I chung có thể khiến các ý tưởng sáng tạo bị rập khuôn, Lợi Lâm khẳng định sự khác biệt nằm ở tư duy và dữ liệu.

Lợi Lâm chia sẻ về dự án ứng dụng AI phục vụ cuộc thi Miss Cosmo trong thời gian sắp tới.

"Lợi nghĩ các sản phẩm không thể giống nhau được. Mỗi dự án hướng đến một lĩnh vực khác nhau thì dữ liệu đầu vào (input) chắc chắn sẽ khác. Khung mẫu (template) có thể tương đồng, nhưng các tính năng tích hợp bên trong sẽ hoàn toàn khác biệt. Từ nền tảng cơ bản, việc nâng cấp để tạo ra sự khác biệt phụ thuộc vào người làm", anh kết luận.