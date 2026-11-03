Á hậu từng lọt top 20 Miss Grand khoe sắc vóc trong bộ bikini bé xíu, đôi chân dài 1,11 m chiếm trọn spotlight

Mới đây, Á hậu Nguyễn Lê Ngọc Thảo thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt ảnh diện bikini trong chuyến nghỉ dưỡng bên biển. Người đẹp lựa chọn bộ đồ bơi hai mảnh màu xanh pastel, gồm áo yếm tam giác kết hợp quần buộc dây hai bên hông. Thiết kế tối giản giúp cô khoe vòng eo thon gọn, đường cong cân đối và đôi chân dài 1,11 m vốn là một trong những lợi thế hình thể nổi bật của nàng hậu.

Trong những khung hình tạo dáng bên xe đạp, Ngọc Thảo gây ấn tượng với làn da trắng sáng, vóc dáng săn chắc và thần thái tự tin. Gam xanh nhạt của bộ bikini càng làm nổi bật nước da dưới ánh nắng biển, trong khi những góc chụp nghiêng giúp cô phô diễn đường cong từ vòng eo đến phần hông.

Đây không phải lần đầu Ngọc Thảo gây chú ý với những hình ảnh khoe dáng. Trong các chuyến nghỉ dưỡng trước đó, cô thường ưu tiên bikini hai mảnh hoặc những thiết kế cắt xẻ nhằm tôn lên lợi thế hình thể. Không chỉ sở hữu đôi chân dài, nàng hậu còn có vóc dáng cân đối và phong thái tự tin trước ống kính, giúp cô dễ dàng thể hiện nhiều phong cách thời trang khác nhau.

Á hậu sở hữu đôi chân dài 1,11 m, từng lọt top 20 Miss Grand International

Nguyễn Lê Ngọc Thảo sinh năm 2000 tại TP.HCM, được công chúng biết đến rộng rãi khi giành danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2020, đồng thời nhận giải thưởng Người đẹp Biển. Người đẹp sở hữu chiều cao 1,74 m cùng đôi chân dài 1,11 m, tỷ lệ hình thể giúp cô nổi bật trong các phần trình diễn thời trang và những thiết kế tôn dáng.

Trước khi đăng quang Á hậu, Ngọc Thảo từng hoạt động với vai trò người mẫu, có cơ hội thử sức với nhiều phong cách trang phục, từ thanh lịch, nữ tính đến quyến rũ, táo bạo. Kinh nghiệm làm việc trên sàn diễn giúp cô tích lũy kỹ năng catwalk, tạo dáng và thể hiện thần thái trước ống kính. Sau khi giành danh hiệu tại Hoa hậu Việt Nam 2020, người đẹp tiếp tục xuất hiện trong nhiều chương trình thời trang, gây chú ý với những bước đi tự tin cùng vóc dáng nổi bật.

Năm 2021, Ngọc Thảo đại diện Việt Nam tham dự Miss Grand International 2020, cuộc thi được tổ chức tại Thái Lan và lọt top 20 chung cuộc. Trong thời gian tranh tài, hình ảnh áo tắm chính thức của cô được đăng tải trên trang chủ cuộc thi để kêu gọi bình chọn. Diện bikini hai mảnh, người đẹp khoe vòng eo thon gọn, đôi chân dài cùng làn da trắng sáng. Phần trình diễn áo tắm của cô cũng nhận được nhiều lời khen nhờ kỹ năng catwalk và phong thái chuyên nghiệp.

Sau khi trở về từ đấu trường sắc đẹp quốc tế, Ngọc Thảo tiếp tục theo đuổi hình ảnh nữ tính nhưng không kém phần gợi cảm. Tại các sự kiện, cô thường lựa chọn váy dạ hội ôm sát, thiết kế xẻ tà cao hoặc có những khoảng cắt khoét nhằm làm nổi bật đường cong cơ thể. Trong một lần xuất hiện, nàng hậu diện đầm trắng dáng dài với chi tiết cut-out trước ngực và dây xích ánh kim, tạo điểm nhấn quyến rũ. Những bộ váy xẻ cao cũng được cô ưu ái bởi khả năng tôn đôi chân dài 1,11 m.

Ở đời thường, phong cách của Ngọc Thảo có phần trẻ trung và linh hoạt hơn. Cô yêu thích những chiếc váy hai dây ôm sát gam hồng ngọt ngào, đầm ngắn với màu sắc nhẹ nhàng hoặc các bản phối năng động từ áo croptop, tank top. Dù lựa chọn trang phục nữ tính hay cá tính, người đẹp vẫn ưu tiên những thiết kế vừa vặn, có đường cắt tôn dáng để khai thác lợi thế hình thể.

Tập gym 3-5 buổi mỗi tuần để duy trì vóc dáng

Bên cạnh lợi thế hình thể, Ngọc Thảo cũng chú trọng tập luyện để duy trì vóc dáng săn chắc. Người đẹp dành khoảng 3-5 buổi mỗi tuần cho việc tập gym, mỗi buổi kéo dài khoảng 90 phút. Cô kết hợp các bài tập với tạ và trọng lượng cơ thể, tập trung vào những nhóm cơ giúp cải thiện vóc dáng, đặc biệt là vùng mông, đùi và vòng eo.

Những bài tập quen thuộc trong lịch trình của Ngọc Thảo gồm squat, lunge, deadlift, glute bridge và kickback. Đây là các động tác tác động nhiều đến nhóm cơ thân dưới, hỗ trợ tăng sức mạnh và độ săn chắc. Sau phần tập chính, cô dành thêm khoảng 10-15 phút cho cardio và duy trì các bài gập bụng khoảng hai lần mỗi tuần theo giáo án linh hoạt của huấn luyện viên.

Việc duy trì tập luyện đều đặn giúp Ngọc Thảo giữ được vóc dáng cân đối, đồng thời đáp ứng yêu cầu của công việc người mẫu và những lần xuất hiện trước công chúng. Nhờ lợi thế đôi chân dài cùng hình thể săn chắc, cô có thể lựa chọn nhiều kiểu trang phục khác nhau, từ những bộ váy dạ hội cầu kỳ trên thảm đỏ đến trang phục đời thường và bikini trong các chuyến nghỉ dưỡng.

Sau gần 6 năm kể từ khi giành danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2020, Ngọc Thảo vẫn duy trì sức hút với phong cách thời trang đa dạng. Loạt ảnh bikini mới nhất tiếp tục cho thấy sự tự tin của người đẹp khi khai thác lợi thế hình thể, đặc biệt là đôi chân dài 1,11 m cùng làn da trắng sáng vốn đã trở thành những dấu ấn nổi bật của cô.