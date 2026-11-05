Á hậu Trần Di Linh chính thức đại diện Việt Nam tranh tài tại Miss Globe

Á hậu Trần Di Linh sinh năm 2000, quê tại Đồng Nai

Á hậu Trần Di Linh sinh năm 2000, quê tại Đồng Nai. Cô sở hữu chiều cao 1,71m cùng gương mặt tự nhiên, thanh tú. Đại diện Việt Nam tại Miss Globe được đánh giá cao nhờ nền tảng học vấn vững chắc khi theo học chuyên ngành Quan hệ công chúng và khả năng giao tiếp thành thạo 3 ngôn ngữ: Việt, Anh và Trung.

Trước khi chính thức "đem chuông đi đánh xứ người", Trần Di Linh đã giành danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn cầu Việt Nam. Cô cũng là gương mặt hoạt động sôi nổi trong nhiều lĩnh vực văn hóa - xã hội: từng đảm nhiệm vị trí Trưởng Ban Giám khảo cuộc thi Nét đẹp Sinh viên Việt Nam, Đại sứ Tạp chí Thanh niên (Trung ương Đoàn), Phó Trưởng Ban Truyền thông Kết nối Doanh nghiệp, trình diễn mở màn Lễ hội Áo dài toàn quốc và tham gia vai diễn cameo trong các dự án của Điện ảnh CAND.

Theo đại diện Ban tổ chức, quyết định lựa chọn Trần Di Linh xuất phát từ quá trình đánh giá kỹ lưỡng về điểm rơi phong độ lẫn tiêu chí từ cuộc thi quốc tế. Với kim chỉ nam "Hành trình Tự hào", kể từ sau đêm đăng quang, Trần Di Linh cùng Top 3 đã thực hiện hơn 200 hoạt động xã hội.

Người đẹp liên tục tham gia các chiến dịch bảo vệ môi trường và thiện nguyện quy mô lớn, nổi bật là hoạt động phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ quyên góp nhu yếu phẩm hỗ trợ đồng bào miền Bắc chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ.

Á hậu Trần Di Linh trong trang phục áo dài

Lý giải về việc chọn Á hậu thay vì Hoa hậu tham dự Miss Globe, ông Hoàng Ngọc Sự - Chủ tịch Hoa hậu Hoàn cầu Việt Nam chia sẻ: "Sau đăng quang, Top 3 đều nhận được sự đầu tư và cơ hội xuất ngoại ngang nhau. Tuy nhiên, việc cử đại diện phải dựa trên tiêu chí cuộc thi và sự chuẩn bị của từng cá nhân.

Trần Di Linh có lợi thế ở độ tuổi đủ 'chín' cùng bản lĩnh của người chị cả, hoàn toàn đáp ứng được các yêu cầu hiện tại. Riêng Hoa hậu Dương Thanh Hà (2002) và Á hậu Trần Châu Mỹ Mỹ (2004) vẫn còn nhiều thời gian để trau dồi cho các mùa thi tiếp theo".

Ban tổ chức kỳ vọng với kinh nghiệm và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Trần Di Linh sẽ nối dài chuỗi thành tích ấn tượng của các đại diện Việt Nam trên đấu trường quốc tế trước đó như Á hậu Lê Thị Hương Ly, Nguyễn Thị Nga hay Dương Ngọc Ánh.

Cùng với việc ra mắt đại diện mới, Ban tổ chức Hoa hậu Hoàn cầu Việt Nam cũng chính thức đưa ra phản hồi về vấn đề bản quyền tên gọi.

Đơn vị này khẳng định đã hoàn tất thủ tục và sở hữu bản quyền nhãn hiệu sở hữu trí tuệ thời hạn 10 năm đối với thương hiệu "Hoa hậu Hoàn cầu Việt Nam", đồng thời giữ quyền đề cử thí sinh dự thi "Miss Globe" nguyên bản (đấu trường nhan sắc có lịch sử 100 năm). Đại diện đơn vị nhấn mạnh việc minh bạch thông tin nhằm bảo vệ tính chính thống của đại diện Việt Nam, tránh gây nhầm lẫn cho công chúng trước các phiên bản tên gọi phái sinh trên thị trường.