Á hậu Thảo Nhi Lê được bạn trai Tây cầu hôn

Mới đây, Thảo Nhi Lê khiến người hâm mộ bất ngờ khi chia sẻ khoảnh khắc được bạn trai cầu hôn đúng dịp sinh nhật tuổi 32. Người đẹp cho biết ban đầu, cả hai chỉ dự định thực hiện một chuyến đi ngẫu hứng đến Phuket (Thái Lan) để đón tuổi mới. Tuy nhiên, chuyến đi tưởng chừng bình thường lại trở thành dấu mốc đặc biệt trong chuyện tình cảm của cô.

Theo chia sẻ của Thảo Nhi Lê, thời tiết tại Phuket trong những ngày này không mấy thuận lợi. Thế nhưng, điều kỳ diệu đã xảy ra đúng vào thời điểm bạn trai quyết định ngỏ lời cầu hôn. Thời tiết bất ngờ dịu xuống, tạo nên khung cảnh đáng nhớ cho khoảnh khắc trọng đại của cả hai.

Thảo Nhi Lê được bạn trai cầu hôn.

Nhớ lại giây phút ấy, Thảo Nhi Lê xúc động bày tỏ: "Nhi vẫn nhớ khoảnh khắc anh bất ngờ quỳ xuống trước mặt, nhìn vào mắt và hỏi: 'Em có muốn lấy anh không?'. Và tất nhiên Nhi nói CÓ! Một nghìn lần CÓ!".

Không chỉ chia sẻ hình ảnh được cầu hôn, Thảo Nhi Lê còn dành nhiều lời ngọt ngào cho người đàn ông đã đồng hành cùng cô. Á hậu cho biết bạn trai bước vào cuộc đời mình vào thời điểm cô cần được yêu thương nhất. Anh luôn ở bên trong những tháng ngày khó khăn, giúp cô chữa lành những tổn thương, tìm lại sức mạnh và tự tin tỏa sáng.

Đối với Thảo Nhi Lê, tình yêu không chỉ được tạo nên từ những khoảnh khắc đẹp đẽ mà còn nằm ở việc hai người luôn lựa chọn đồng hành, ngay cả khi phải đối diện với những giông bão trong cuộc sống. Cô ví câu chuyện tình cảm của cả hai như khoảnh khắc tìm thấy ánh nắng ấm áp giữa cơn giông. Người đẹp cũng gửi lời cảm ơn bạn trai vì đã yêu thương, tin tưởng và lựa chọn mình, đồng thời bày tỏ mong muốn cùng anh đi hết chặng đường đời còn lại.

"Cảm ơn anh vì đã yêu em, tin tưởng em và lựa chọn em. Và giờ đây, em và anh, mỗi ngày, trong suốt phần đời còn lại", người đẹp bày tỏ.

Chia sẻ của Thảo Nhi Lê nhanh chóng thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội. Nhiều khán giả, bạn bè và người hâm mộ gửi lời chúc mừng đến người đẹp. Không ít bình luận bày tỏ sự vui mừng khi cô tìm được người đồng hành, đồng thời mong chờ ngày Á hậu chính thức bước vào cuộc sống hôn nhân. Những lời chúc phúc cũng liên tục được gửi đến cặp đôi sau cột mốc đáng nhớ này.

Thảo Nhi Lê hạnh phúc bên chồng sắp cưới.

Thảo Nhi Lê sinh năm 1994, là gương mặt quen thuộc trong làng thời trang và các cuộc thi sắc đẹp tại Việt Nam. Cô từng có thời gian dài sinh sống, học tập tại Đức trước khi trở về quê hương phát triển sự nghiệp.

Sau khi về Việt Nam, Thảo Nhi Lê tiếp tục theo đuổi lĩnh vực thời trang, xây dựng hình ảnh cá nhân và trở thành gương mặt có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội.

Năm 2022, cô tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và giành danh hiệu Á hậu 1. Thảo Nhi Lê từng ba năm liên tiếp góp mặt trong danh sách Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler công bố (2020, 2021, 2022). Sau nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực thời trang và giải trí, cô vẫn duy trì sức hút nhờ phong cách riêng cùng hình ảnh một người phụ nữ độc lập, tự tin.

Thảo Nhi Lê sở hữu vẻ đẹp cá tính, sắc sảo.