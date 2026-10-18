Á hậu Ngô Bảo Ngọc trình làng bộ ảnh đặc biệt trước thềm MGI All Stars

Trong bộ ảnh, Ngô Bảo Ngọc xuất hiện với hình ảnh quyến rũ, sắc sảo và đậm chất “Grand”. Cô diện thiết kế bodysuit tông nude ánh vàng, nổi bật với những chi tiết đính kết cầu kỳ giúp tôn lên đường nét cơ thể.

Với Ngô Bảo Ngọc, ngôi vị Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2026 không chỉ là một dấu mốc ý nghĩa trong hành trình hoạt động nghệ thuật, mà còn là sự ghi nhận cho quá trình nỗ lực bền bỉ của cô suốt nhiều năm qua.

Ngô Bảo Ngọc khởi động hành trình tại MGI All Stars.

Trước khi đến với Miss Grand Vietnam 2026, Ngô Bảo Ngọc từng tham gia nhiều cuộc thi nhan sắc và có cơ hội trải nghiệm các môi trường hoạt động nghệ thuật khác nhau.

Khả năng catwalk, làm chủ sân khấu, diễn xuất cùng tư duy nhạy bén là những lợi thế được người đẹp tích lũy qua thời gian. Mỗi chặng đường mang đến những bài học riêng, giúp cô hiểu rõ hơn về thế mạnh, giới hạn của bản thân và hướng phát triển mà mình theo đuổi.

Ngô Bảo Ngọc quan niệm rằng có những cơ hội đến muộn nhưng đúng thời điểm: “Nhìn lại hành trình đã qua, Ngọc nhận ra rằng không phải mọi nỗ lực đều được đền đáp ngay lập tức. Có những sân khấu mình đã đi qua, những cơ hội từng bỏ lỡ và cả những lần phải học cách bắt đầu lại. Nhưng chính những điều ấy đã giúp Ngọc trưởng thành và vững vàng hơn trên con đường mình chọn".

Với Ngô Bảo Ngọc, mỗi hành trình mới không chỉ mở ra cơ hội chinh phục những dấu mốc tiếp theo, mà còn là bàn đạp để cô tiếp tục khám phá và vượt qua giới hạn của chính mình.

Nếu tại Supermodelme, Ngô Bảo Ngọc ghi dấu ấn với hình ảnh người mẫu hiện đại và có chút gai góc, thì MGI All Stars chính là sân chơi để cô phát huy thêm những thế mạnh riêng, thể hiện tố chất “ngôi sao” và tiếp tục khẳng định dấu ấn cá nhân trên đấu trường quốc tế.

Người đẹp hiện đang tích cực chuẩn bị cho MGI All Stars mùa 2, dự kiến tổ chức tại Thái Lan, quy tụ những gương mặt từng tham gia các cuộc thi nhan sắc quốc tế.

Trong thời gian này, cô tập trung trau dồi kỹ năng trình diễn, rèn luyện thể lực và hoàn thiện các kỹ năng cần thiết, sẵn sàng cho những thử thách mới tại cuộc thi.

Theo kế hoạch, Ngô Bảo Ngọc sẽ tham gia MGI All Stars mùa 2 tại Thái Lan từ ngày 26/11. Đêm Chung kết dự kiến diễn ra vào ngày 12/12/2026.