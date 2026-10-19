Á hậu Ngô Bảo Ngọc: 'Quan trọng nhất không phải là đến đích sớm bao nhiêu'

Nhan sắc Á hậu Ngô Bảo Ngọc trước thềm dự thi Miss Grand International All Stars mùa 2. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Với Ngô Bảo Ngọc, chiếc vương miện Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2026 không chỉ ghi dấu thành quả sau nhiều năm theo đuổi các cuộc thi nhan sắc, mà còn mở cánh cửa cho một chặng đường mới.

Ở tuổi 31, khi chuẩn bị đến với Miss Grand International All Stars mùa 2, người đẹp nhìn lại những trải nghiệm đã qua bằng sự điềm tĩnh, với niềm tin rằng mỗi người đều có thể tìm cho mình con đường trưởng thành riêng.

Trong bộ mới nhất, Ngô Bảo Ngọc lựa chọn hình ảnh quyến rũ, sắc sảo với thiết kế bodysuit tông nude ánh vàng, kết hợp những chi tiết đính kết cầu kỳ và tà trắng buông dài. Sự tương phản giữa nét mạnh mẽ, quyền lực và chuyển động mềm mại tạo nên tinh thần trình diễn đậm chất “Grand,” đồng thời cho thấy thế mạnh hình thể và khả năng tạo dáng của người đẹp.

Phía sau hình ảnh ấy còn là hành trình tích lũy kinh nghiệm qua nhiều sân chơi. Trước khi giành danh hiệu Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2026, Ngô Bảo Ngọc từng vào top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, tiếp tục tiến sâu tại cuộc thi năm 2023 và giành các giải phụ như Best Catwalk, Người đẹp Biển.

Cô cũng thử sức ở SupermodelMe, sân chơi người mẫu quốc tế, qua đó có thêm trải nghiệm về trình diễn và môi trường cạnh tranh đa quốc gia. Với Ngô Bảo Ngọc, mỗi chặng đường đều mang đến những bài học riêng, giúp cô hiểu rõ hơn về thế mạnh, giới hạn và hướng đi của bản thân.

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Cô chia sẻ: “Nhìn lại hành trình đã qua, Ngọc nhận ra rằng không phải mọi nỗ lực đều được đền đáp ngay lập tức. Có những sân khấu mình đã đi qua, những cơ hội từng bỏ lỡ và cả những lần phải học cách bắt đầu lại. Nhưng chính những điều ấy đã giúp Ngọc trưởng thành và vững vàng hơn trên con đường mình chọn.”

“Danh hiệu Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2026 không chỉ là một dấu mốc đáng tự hào, mà còn là lời nhắc nhở rằng đôi khi, điều quan trọng nhất không phải là mình đến đích sớm bao nhiêu, mà là mình đã trở thành ai trên hành trình ấy,” Ngô Bảo Ngọc bày tỏ.

Sau Miss Grand Vietnam, mục tiêu tiếp theo của người đẹp là MGI All Stars mùa 2 tại Thái Lan, đêm chung kết dự kiến diễn ra ngày 12/12/2026. Cuộc thi quy tụ những gương mặt từng có kinh nghiệm tại các đấu trường nhan sắc quốc tế, đặt ra yêu cầu cao về bản lĩnh sân khấu, khả năng trình diễn và dấu ấn cá nhân. Ngô Bảo Ngọc đang tập trung rèn luyện thể lực, trau dồi kỹ năng và chuẩn bị cho những thử thách mới.

Nếu SupermodelMe giúp cô thử sức trong môi trường người mẫu quốc tế, thì MGI All Stars là cơ hội để tiếp tục phát huy kinh nghiệm trình diễn, đồng thời khẳng định bản thân trên một sân chơi khác.

“Từ Supermodelme đến hành trình MGI All Stars sắp tới, Ngọc mang theo lòng biết ơn, sự kiên trì và niềm tin vào những cơ hội mới. Ngọc không biết đích đến tiếp theo sẽ ở đâu, nhưng Ngọc biết mình sẽ tiếp tục bước đi, với tất cả những gì mình đã học được và khát khao trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình,” người đẹp chia sẻ.

Ở tuổi 31, Ngô Bảo Ngọc tiếp tục lựa chọn tiến về phía trước bằng sự chủ động và tinh thần học hỏi. Với cô, mỗi danh hiệu có thể là một cột mốc, nhưng không phải điểm kết thúc. Điều đáng kể hơn là những gì bản thân tích lũy được sau mỗi trải nghiệm và khả năng tiếp tục làm mới mình trên hành trình đã chọn./.

Miss Grand International All Stars mùa đầu tiên diễn ra hồi tháng 5/2026, Vương miện Hoa hậu thuộc về người đẹp Vanessa Pulgarin đến từ Colombia. Ngôi vị Á hậu 1 thuộc về người đẹp Faith Maria Porter (Ghana). Người đẹp Nguyễn Hương Giang, đại diện Việt Nam đã giành ngôi vị Á hậu 2.