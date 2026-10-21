Á hậu Ngô Bảo Ngọc gây ấn tượng mạnh tại sự kiện thời trang quốc tế

Trước thềm dự thi MGI All Stars mùa 2, Ngô Bảo Ngọc - Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2026 lên đường tham gia sự kiện thời trang tại Malaysia, gặp gỡ các nàng hậu quốc tế và dàn khách mời đình đám.

Tại sự kiện, nàng Á hậu gây chú ý với diện mạo cá tính, áo ren đen ôm sát, tôn lên vòng eo quyến rũ và vóc dáng mảnh khảnh.

Thần thái sang chảnh, quyến rũ giúp hoàn thiện tổng thể trang phục hiện đại và táo bạo của Bảo Ngọc.

Người đẹp lựa chọn lối trang điểm sắc sảo với son môi tông nude.

Sự kiện quy tụ nhiều gương mặt nổi bật như Miss International 2016 Kylie Verzosa, Miss Supranational 2026 Kat Llegado, Miss Universe Philippines 2023 Michelle Dee, mỹ nam Thái Lan Tul Pakorn....

Trong không gian sự kiện, Ngô Bảo Ngọc chủ động trò chuyện, tương tác và chụp hình cùng các khách mời. Sự cởi mở, tự tin giúp người đẹp có thêm trải nghiệm giao lưu quốc tế trước thềm dự thi MGI All Stars.

Á hậu Ngô Bảo Ngọc cho biết bản thân rất vui khi có cơ hội tham dự sự. Đây cũng là dịp để cô học hỏi thêm về thời trang, phong cách cá nhân và cách thể hiện bản thân trong môi trường quốc tế.

Trước thềm MGI All Stars, cô hy vọng những trải nghiệm này sẽ giúp mình có thêm góc nhìn mới, tự tin hơn và tiếp tục hoàn thiện hình ảnh cho hành trình sắp tới.

Theo kế hoạch, Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2026 sẽ tham gia MGI All Stars mùa 2 tại Thái Lan từ ngày 26/11. Đêm Chung kết dự kiến diễn ra vào ngày 12/12/2026.

Người đẹp đang hướng đến hành trình mới với sự chuẩn bị nghiêm túc, sẵn sàng thể hiện bản lĩnh và màu sắc riêng tại đấu trường quốc tế.