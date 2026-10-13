Á hậu Miss Universe Vietnam 2026 Trịnh Mỹ Anh lên tiếng về nhóm chat nói xấu đồng nghiệp

Tối 12/10, Trịnh Mỹ Anh đăng tải bài viết xin lỗi trên mạng xã hội, sau khi những tin nhắn được cho là xuất phát từ một cuộc trò chuyện riêng tư gây xôn xao dư luận. Động thái của nàng hậu nhanh chóng thu hút sự chú ý, trong bối cảnh vụ việc liên quan đến nhóm chat bị nghi có nội dung bàn luận thiếu thiện chí về một số nhân vật trong giới sắc đẹp vẫn đang được quan tâm.

Bài viết đăng tải cho thấy Mỹ Anh đã dành thời gian xem xét lại toàn bộ sự việc cũng như những phát ngôn của mình trong các đoạn hội thoại bị rò rỉ. Người đẹp thẳng thắn thừa nhận rằng, dù đặt trong hoàn cảnh hay cảm xúc nào, các câu từ thiếu chín chắn ấy vẫn có khả năng làm tổn thương và ảnh hưởng tiêu cực đến niềm tin từ công chúng.

Mỹ Anh nhận trách nhiệm, không mong được tha thứ chỉ vì đã xin lỗi.

“Mỹ Anh xin nhận trách nhiệm về những điều mình đã nói và những tổn thương mà mình có thể đã gây ra”, nàng hậu viết. Cô cũng nhấn mạnh việc những lời nói đó xuất hiện trong một cuộc trò chuyện riêng tư không thể trở thành lý do để biện minh cho những phát ngôn thiếu cân nhắc.

Trịnh Mỹ Anh bày tỏ sự hối lỗi sâu sắc tới những cá nhân chịu ảnh hưởng, các khán giả cảm thấy tổn thương khi đọc tin nhắn, cùng những người từng gửi gắm niềm tin và tình cảm cho cô nhưng nay phải thất vọng.

Trong bài đăng, Trịnh Mỹ Anh nhìn nhận danh hiệu Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2026 không chỉ là niềm vinh dự mà còn đi kèm trách nhiệm trong lời nói, thái độ và cách ứng xử với những người xung quanh. Theo người đẹp, sự tôn trọng không chỉ cần thể hiện trước công chúng mà còn phải xuất phát từ cách mỗi người đối xử với người khác trong cuộc sống thường ngày.

Quỳnh Anh và Mỹ Anh được cho là tham gia nhóm chát nói xấu đồng nghiệp, có nhắc đến Kỳ Duyên.

Nàng hậu chia sẻ cô hoàn toàn hiểu rằng một lời xin lỗi đơn thuần không thể lập tức xóa tan những tổn thương hay phục hồi trọn vẹn niềm tin đã mất. Không trông chờ khán giả bỏ qua chỉ vì bản thân đã lên tiếng, cô cho rằng việc quan trọng nhất hiện tại là thành thật nhìn lại mình, tiếp thu ý kiến đóng góp và chứng minh sự chuyển biến qua từng hành động thực tế.

Cô đồng thời nhấn mạnh việc cần học cách kiểm soát lời nói, cảm xúc và chịu trách nhiệm với những gì đã làm.

Sự việc Trịnh Mỹ Anh chính thức lên tiếng diễn ra giữa lúc scandal nhóm chat liên quan tới các nhân vật thuộc Miss Universe Vietnam 2026 vẫn lan rộng trên các nền tảng mạng xã hội. Dù vậy, những dữ liệu hiển thị trong các bức ảnh chụp màn hình cần được nhìn nhận tách biệt với các thông tin đã được kiểm chứng chính thức.

Trong đêm chung kết Miss Universe 2026, Quỳnh Anh đăng quang Hoa hậu, Mỹ Anh về vị trí Á 1.

Hiện sự chú ý của công chúng sẽ tiếp tục hướng đến những phản hồi tiếp theo từ các bên liên quan, cũng như cách Trịnh Mỹ Anh đối diện với sự việc sau lời xin lỗi.

Phản ứng của Trịnh Mỹ Anh xuất hiện trong thời điểm Ban tổ chức Miss Universe Vietnam 2026 cũng vừa lên tiếng chia sẻ quan điểm về ồn ào này. Đơn vị tổ chức khẳng định đã nắm được thông tin về các đoạn tin nhắn lan truyền liên quan đến dàn thí sinh của cuộc thi.

Phía ban tổ chức cho biết đang phối hợp với Công ty Five6 Entertainment và các bên liên quan để tiếp nhận phản hồi, rà soát, xác minh thông tin nhằm có cơ sở xem xét và xử lý phù hợp.

Theo đại diện ban tổ chức - ông Phạm Duy Khánh, đơn vị đang trực tiếp trao đổi với từng cá nhân nhằm xác minh dữ liệu chính xác trước khi đưa ra quyết định sau cùng. Bên cạnh đó, ông cũng đưa ra lưu ý về việc những người nổi tiếng cần cẩn trọng hơn trong cử chỉ và lời nói.

Trước đó, tối 11/10, mạng xã hội xôn xao trước những hình ảnh chụp màn hình được cho là nội dung trong một nhóm chat riêng có liên quan đến các nhân vật của Miss Universe Vietnam 2026. Vụ việc khiến Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh và Á hậu Trịnh Mỹ Anh bị gọi tên, đồng thời kéo theo những bàn luận về một số nhân vật được cho là xuất hiện trong các đoạn hội thoại.

Hoa hậu Kỳ Duyên đăng bài chúc mừng Top 5 Miss Universe Vietnam 2026 sau khi cuộc thi kết thúc.

Đáng chú ý, Hoa hậu Kỳ Duyên cũng vướng vào tâm điểm dư luận khi xuất hiện nhiều tin đồn cho rằng các tin nhắn trong nhóm chat có đề cập đến cô. Trước đó, tại đêm chung kết Miss Universe Vietnam 2026 diễn ra tối 2/10, Kỳ Duyên là người trực tiếp trao vương miện cho tân Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh. Khoảnh khắc hai người đẹp tương tác ấm áp trên sân khấu cùng lời chúc mừng công khai của Kỳ Duyên dành cho người kế nhiệm cũng liên tục được cộng đồng mạng chia sẻ lại.

Quỳnh Anh và Kỳ Duyên từng cùng tham gia Miss Universe Vietnam 2024, khi Kỳ Duyên giành chiến thắng còn Quỳnh Anh đạt danh hiệu Á hậu 1. Tuy nhiên, việc Quỳnh Anh có liên quan đến nhóm chat đang lan truyền vẫn chưa được xác thực; chưa có thông tin chính thức khẳng định cô là người lập nhóm hoặc trực tiếp gửi những tin nhắn gây tranh cãi. Đến hiện tại, Trịnh Mỹ Anh đã lên tiếng xin lỗi, còn tân hoa hậu Quỳnh Anh chưa có động thái.